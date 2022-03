DGAP-News: Atriva Therapeutics gibt Wirksamkeit seiner Leitsubstanz Zapnometinib gegen Omikron bekannt (deutsch)

Atriva Therapeutics gibt Wirksamkeit seiner Leitsubstanz Zapnometinib gegen Omikron bekannt



28.03.2022

* Starke präklinische Evidenz für die universelle Wirksamkeit von

Zapnometinib gegen besorgniserregende Coronavirus-Varianten (variants of

concern)

* Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung neuer therapeutischer

Ansätze wie Zapnometinib, welches eine starke Wirksamkeit gegen alle

Coronavirus-Stämme - einschließlich Omikron - aufrechterhalten kann

Tübingen und Frankfurt am Main, 28. März 2022 - Das biopharmazeutische

Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von

antiviralen Therapien, die gegen Wirtszellen gerichtet sind, stellt

Ergebnisse vor, die eine hohe Wirksamkeit seines sich in der

fortgeschrittenen klinischen Entwicklung befindenden Wirkstoffs Zapnometinib

gegen den Omikron-Stamm von SARS-CoV-2 zeigen.

"Ich freue mich sehr, dass wir in unseren Laboren nach dem Auftreten der

Omikron-Variante rasch eine antivirale Wirkung von Zapnometinib nachweisen

konnten. Diese starke Wirksamkeit wurde nun extern durch ein

Auftragsforschungsinstitut in Rotterdam bestätigt. Unsere Ergebnisse liefern

starke Belege für eine universelle Wirksamkeit von Zapnometinib gegen

besorgniserregende Coronavirus-Varianten", sagte Prof. Dr. Oliver Planz, CSO

von Atriva Therapeutics.

"Omikron zeigt die Grenzen der antiviralen monoklonalen Antikörpertherapie

bei COVID-19 auf - eine klare Chance für gegen Wirtszellen gerichtete

Medikamente wie Zapnometinib. Atriva führt derzeit eine Phase 2-Studie bei

hospitalisierten Patienten mit mittelschwerer bis schwerer

COVID-19-Infektion durch. Aus dieser Studie erwarten wir Daten, die das

breite therapeutische Potenzial unseres Leitwirkstoffs Zapnometinib

aufzeigen werden. Zapnometinib ist ein MEK-Inhibitor mit dualem Effekt, der

voraussichtlich gegen alle existierenden Varianten von SARS-CoV-2 wirken

wird. Darüber hinaus ist Zapnometinib nicht anfällig für antivirale

Resistenzen, die die Wirksamkeit monoklonaler Antikörper beeinträchtigen",

kommentierte Dr. Stephan Stenglein, CMO von Atriva Therapeutics.

Die Omikron-Variante weist im Vergleich zu früheren Varianten wie Delta mehr

als 30 Mutationen am Spike-Protein auf. Diese Veränderungen gehen mit einer

erhöhten Infektiosität einher und ermöglichen es, einer durch Impfungen oder

bereits stattgefundene Infektionen erworbenen Antikörper-Immunantwort des

Patienten zu entgehen ("Escape-Mutationen"). Obwohl die Omikron-Variante

vergleichsweise weniger pathogen ist als frühere Varianten wie Delta, so

stellt sie dennoch ein potenziell tödliches Risiko für Patienten dar, die

nicht geimpft werden können oder eine Kombination von Risikofaktoren wie

fortgeschrittenes Alter oder Immunschwäche aufweisen. Aufgrund der hohen

Zahl von Escape-Mutationen bei Omikron sind frühere Coronavirus-Impfungen

möglicherweise weniger wirksam gegen diese Variante von SARS-CoV-2.

Ein teilweiser oder vollständiger Verlust der Wirksamkeit zeigt sich auch

bei fast allen der im Vorfeld zugelassenen Therapien mit monoklonalen

Antikörpern (MAb). Die aktuellen Leitlinien [1] des

NIH-COVID-19-Behandlungsgremiums umfassen nur zwei MAb-Therapien: Sotrovimab

(Vir/GSK, nur eingeschränkt lieferbar) und Bebtelovimab (Eli Lilly, als

letztmögliche Behandlungsoption). Erst kürzlich schränkte die

US-amerikanische FDA den Einsatz von Sotrovimab weiter ein, da es gegen die

weit verbreitete BA.2-Untervariante von Omikron unwirksam ist. [2] Andere

MAb-Therapien - einschließlich Casirivimab / Imdesimab (Regeneron) - werden

als nicht wirksam gegen die aktuelle Variante eingestuft und dürften auch

bei künftigen Varianten von SARS-CoV-2 keine relevanten klinischen

Behandlungseffekte mehr haben.

Die MAb-Therapien richten sich bei Patienten mit COVID-19 in erster Linie

gegen das Spike-Protein auf der Oberfläche von SARS-CoV-2. Dieses Protein

vermittelt die Anheftung des Virus an die Wirtszelle und stellt ein

wichtiges Ziel der adaptiven Immunantwort des Wirts dar. Der problematische

Verlust der Wirksamkeit von MAbs gegen neue Stämme von SARS-CoV-2

unterstreicht die Bedeutung neuer therapeutischer Ansätze wie Zapnometinib,

das in der Lage ist, eine starke Wirksamkeit gegen alle Virusstämme

einschließlich Omikron aufrechtzuerhalten.

Über die Atriva Therapeutics GmbH

Atriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die

Entwicklung neuer antiviraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen der

Atemwege, wie COVID-19 und Influenza, zum Ziel hat. Das 2015 gegründete

Unternehmen wurde von einem Team international renommierter Virologen und

erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf. Atriva konzentriert sich auf die

Entwicklung einer Therapieplattform für neuartige Wirkstoffe, die darauf

abzielen, eine Vermehrung von Viren zu hemmen, indem sie einen zellulären

Faktor, der für die Virusreplikation von wesentlicher Bedeutung ist,

blockieren und das Immunsystem modulieren. Das Lead-Produkt Zapnometinib

(ATR-002) ist der erste Vertreter dieser neuen Wirkstoffklasse und befindet

sich in klinischer Entwicklung; eine Phase I-Studie zur Bewertung der

Sicherheit und Verträglichkeit wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Die

Patientenrekrutierung der klinischen Phase II-Studie RESPIRE [3] zur

Wirksamkeit bei hospitalisierten Patienten mit COVID-19 läuft derzeit. Eine

Phase II-Studie bei Influenza, sowie weitere Phase II und III-Studien bei

COVID-19 sind geplant. Atriva besitzt elf Patentfamilien, die umfassenden,

internationalen Patentschutz zur Verwendung von MEK-Inhibitoren und anderen

Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien gewähren und bis 2041 gelten.

Atriva Therapeutics GmbH ist in Tübingen und Frankfurt am Main ansässig.

Atriva ist Gründungsmitglied der Initiative BEAT-COV www.beat-cov.de.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und

folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.

Referenzen:

[1] NIH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines

[2]

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-sotrovimab-emergency-use-authorization

[3] RESPIRE - A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-Centre

Clinical Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of ATR-002 in Adult

Hospitalized Patients with COVID-19

