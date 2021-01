DGAP-News: Atriva Therapeutics gibt Änderungen im Beirat bekannt (deutsch)

Atriva Therapeutics gibt Änderungen im Beirat bekannt

^

DGAP-News: Atriva Therapeutics GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Atriva Therapeutics gibt Änderungen im Beirat bekannt

20.01.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Atriva Therapeutics gibt Änderungen im Beirat bekannt

- Deutscher Biotech-Unternehmer Dr. Ulrich Dauer als neuer Vorsitzender

benannt

- Michael Grissinger ersetzt Emilie Hofstetter und bringt seine Expertise im

Abschluss von Pharma-Deals und des US-Markts ein

- Atriva Therapeutics erforscht seinen Spitzenkandidaten ATR-002 in einer

Phase II-Studie gegen COVID-19

Tübingen und Frankfurt am Main, 20. Januar 2021 - Das biopharmazeutische

Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von

gegen Wirtszellen gerichteten antiviralen Therapien, gab heute Änderungen im

Beirat bekannt. Das Unternehmen hat Dr. Ulrich Dauer zum neuen

Beiratsvorsitzenden bestellt. Er tritt die Nachfolge von Mitgründer Prof.

Dr. Stephan Ludwig an, der Atriva Therapeutics weiterhin im Scientific Board

unterstützen wird. Mit Wirkung zum Jahresende 2020 ist Emilie Hofstetter aus

dem Beirat ausgeschieden. Ihre Position übernimmt ab 1. Januar 2021 Michael

Grissinger.

"Wir möchten uns herzlich bei Prof. Stephan Ludwig und Emilie Hofstetter für

ihr Engagement bedanken, das sie seit der Gründung des Unternehmens

eingebracht haben, sowie für ihre Mitwirkung am wissenschaftlichen und

unternehmerischen Fortschritt des Unternehmens. Prof. Ludwig wird als

Mitglied des Beirats weiterhin seine wissenschaftliche Perspektive und seine

virologische Expertise einbringen, die für unsere zukünftige Entwicklung

sehr wertvoll sind," sagte Dr. Rainer Lichtenberger, CEO von Atriva

Therapeutics. "Mit Dr. Ulrich Dauer und Michael Grissinger konnten wir zwei

renommierte Branchenspezialisten für unseren Beirat gewinnen. Beide verfügen

über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Biotech- und Pharmaindustrie. Ihre

ausgewiesene Expertise in der erfolgreichen Führung von Biotech- und

Pharmaunternehmen, der Leitung von Transaktionen und dem Aufbau von starken

Kooperationen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn Atriva in Spätphasen

der klinischen Entwicklung voranschreitet und seine klinische Pipeline

diversifiziert."

Dr. Ulrich Dauer ist Biotech-Unternehmer mit langjähriger Erfahrung als CEO

in verschiedenen Firmen: Seit Mai 2018 ist er als Chief Executive Officer

der Vivoryon Therapeutics N.V. tätig. Zuvor war er CEO der Ventaleon GmbH

und der OMEICOS Therapeutics GmbH, Gründungs-CEO der 4SC AG, sowie Chief

Strategy Officer bei der Activaero GmbH. Seine Expertise konzentriert sich

auf die erfolgreiche Führung von Biotech-Unternehmen in kritischen

Entwicklungsphasen, einschließlich Börsengang (IPO), Finanz- und

Business-Transaktionen sowie dem Aufbau von Partnerschaften und klinischen

Pipelines. Dr. Dauer promovierte in Naturwissenschaften an der

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland.

"Ich freue mich darauf, Atriva unterstützen zu können," sagte Dr. Ulrich

Dauer, Beiratsvorsitzender von Atriva. "Ich habe ein großes Interesse an

Atemwegsinfektionen, besonders Influenza, und bin beeindruckt von dem neuen

und innovativen Ansatz zur antiviralen Behandlung, den Atriva entwickelt.

Wenn sich Atrivas Ansatz, durch Hemmung notwendiger Wirtszellfaktoren die

Virusvermehrung zu unterbinden, auch in den späteren klinischen Phasen

bewährt, könnte dies zum ersten antiviralen Breitband-Medikament führen."

Michael Grissinger ist Senior Executive mit ausgewiesener Erfahrung und

einschlägigen Erfolgen in wichtigen Führungspositionen in der

pharmazeutischen Industrie. Sein Fokus liegt auf pharmazeutischem

Deal-Making, Strategie und Geschäftsentwicklung. Aktuell ist er in mehreren

Firmenvorständen privater und börsennotierter Biotech- und

Pharmaunternehmen, sowie beratend für ein privates Eigenkapitalunternehmen

tätig. Zuvor arbeitete er 20 Jahre für Johnson & Johnson, wo er mehrere

Funktionen als Vice President bekleidete, bei denen er sich auf die globale

Geschäftsentwicklung und Lizenzierung konzentrierte. Davor hatte er

Positionen bei Ciba-Geigy, SmithKline Beckman und Upjohn inne. Er hat einen

Bachelor of Science (B.S.) in Chemie des Juniata College, Huntingdon,

Pennsylvania, USA und einen Master of Business Administration (M.B.A.) der

Temple University in Philadelphia, USA.

"Atriva Therapeutics befindet sich in einer kritischen Entwicklungsphase und

erprobt gerade seinen Kandidaten in der klinischen Phase II gegen COVID-19,"

sagte Michael Grissinger. "Diese Pandemie hält die Welt noch immer in Atem.

Mit Blick auf die Zukunft wird es für die Menschheit von zentraler Bedeutung

sein, gut auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein, und Atriva

Therapeutics könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ich freue mich

daher sehr, das Wachstum und den zukünftigen Unternehmensaufbau mit meiner

Erfahrung zu unterstützen und an dieser spannenden Entwicklung mitzuwirken."

Atrivas Beirat besteht aus fünf Mitgliedern und zwei Beobachtern. Neben Dr.

Ulrich Dauer, Michael Grissinger und Prof. Stephan Ludwig vertreten zwei

Beiratsmitglieder auch weiterhin Atriva's größten Investor: Frans van Dalen

und Paul Lelieveld repräsentieren den Investor Meneldor. Dr. Frank Hensel

vertritt die Hightech-Gründer-Fonds Management GmbH und Dr. Rudolf Erlemann,

InSymbiosis.

Atriva Therapeutics gab kürzlich den Start einer klinischen Phase II-Studie

mit dem wichtigsten Wirkstoffkandidaten des Unternehmens, ATR-002, einer

niedermolekularen Verbindung zur Behandlung von Patienten mit mittelschwerem

bis schwerem COVID-19, bekannt. RESPIRE ist eine randomisierte,

doppelblinde, Placebo-kontrollierte klinische Studie, die in nationalen und

internationalen Studienzentren durchgeführt wird und von der Berliner

Charité geleitet wird. ATR-002 wurde speziell zur Behandlung von

Virusinfektionen der Atemwege entwickelt.

Über die Wirkungsweise von ATR-002

Der Wirkstoffkandidat ATR-002 - das am weitesten fortgeschrittene Produkt

von Atriva - befindet sich in klinischer Entwicklung und wurde spezifisch

für die Behandlung von Krankheiten entwickelt, die durch RNA-Viren, wie

Influenza oder COVID-19, verursacht werden. ATR-002 ist ein MEK-Inhibitor,

der gegen den intrazellulären Raf/MEK/ERK-Signalweg gerichtet ist. Dieser

Signalweg ist entscheidend für die Replikation vieler RNA-Viren, zu denen

Influenza-viren, Hantaviren oder RS-Viren (respiratory syncytial virus)

ebenso gehören wie SARS-CoV-2, die COVID-19 verursachen. Bei

Influenzavirus-infizierten Zellen unterbindet ATR-002 über die Inhibition

von MEK (MAPK/ERK-Kinase) den Export der viralen Genom-Proteinkomplexe

(Ribonukleoproteine, RNPs) vom Kern ins Zytoplasma und verhindert so die

Bildung neuer funktionaler Viruspartikel. Dadurch wird die Viruslast im

Körper reduziert. [1]

Daneben hat ATR-002 das Potenzial, das Immunsystem zu modulieren und kann

eine unkontrollierte überschießende Entzündungsreaktion durch Zytokine, wie

sie manchmal bei solchen Virusinfektionen auftritt, hemmen. Bei Patienten,

die schwer an Influenza oder COVID-19 erkrankt sind, kann ATR-002 die

Genexpression einiger der beteiligten Zytokine, wie TNF-, IL-1ß, IP-10,

IL-8, MCP-1 and MIP-1a, verringern und so die überaktive Immunant-wort in

der Lunge dieser Patienten abmildern. [2]

Über die Atriva Therapeutics GmbH

Atriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die

Entwicklung neuer anti-viraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen der

Atemwege, wie COVID-19 und Influenza, zum Ziel hat. Das 2015 gegründete

Unternehmen wurde von einem Team führender Virologen und erfahrenen

Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf. Atriva konzentriert sich auf die Entwicklung einer

Therapieplattform für neuartige Wirkstoffe, die eine Vermehrung von Viren

hemmen, indem sie einen zellulären Faktor, der für die Weitergabe der

Erbinformation von wesentlicher Bedeutung ist, blockieren und das

Immunsystem modulieren. Das Lead-Produkt ATR-002 ist der erste Vertreter

dieser neuen Wirkstoffklasse und befindet sich in klinischer Entwicklung;

eine Phase I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit wurde

bereits erfolgreich abgeschlossen. Die klinische Phase II-Studie zur

Wirksamkeit bei COVID-19 ist genehmigt; eine Phase II-Studie bei Influenza

ist für 2021 geplant. Atriva besitzt elf Patentfamilien, die umfassenden,

internationalen Patentschutz zur Verwendung von MEK-Inhibitoren und anderen

Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien gewähren und bis 2041 gelten.

Atriva Therapeutics GmbH ist in Tübingen und Frankfurt am Main ansässig.

Atriva ist Gründungsmitglied der Initiative BEAT-COV. www.beat-cov.de

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und

folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.

Kontakt: Atriva Therapeutics GmbH Dr. Medien und Investor

Rainer Lichtenberger, CEO Tel.: +49 6196 Relations: MC Services AG

56 11 698 Mobil: +49 151 7443 3175 Eva Bauer Tel.: +49 (0)89

[1]lichtenberger@atriva-therapeutics.com 21022880

1. [1]atriva-therapeutics@mc-s

mailto:lichtenberger@atriva-therapeu ervices.eu 1.

tics.com mailto:atriva-therapeu

tics@mc-services.eu

[1] Pleschka S et al. Nat Cell Biol 2001 Feb 3:301-5; Planz O Antiviral Res

2013 Jun 98(3):457-68; Haasbach E et al. Antiviral Res 2017 Jun 142:178-4;

Laure M et al. Antiviral Res 2020 Jun 178:104806.

[2] Pinto R et al. Antiviral Res 2011 Oct 92(1):45-56; Planz O Antiviral Res

2013 Jun 98(3):457-68; Schräder T et al. Antiviral Res 2018 Sep 157:80-92.

---------------------------------------------------------------------------

20.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1161788 20.01.2021

°