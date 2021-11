DGAP-News: Atriva Therapeutics Arzneimittelkandidat Zapnometinib zeigt substanzielle Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2 (deutsch)

Atriva Therapeutics Arzneimittelkandidat Zapnometinib zeigt substanzielle Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2

^

Atriva Therapeutics Arzneimittelkandidat Zapnometinib zeigt substanzielle

Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2

09.11.2021

Atriva Therapeutics Arzneimittelkandidat Zapnometinib zeigt substanzielle

Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2

* Neue Ergebnisse bekräftigen Potenzial von Atrivas am weitesten

entwickelten Medikamentenkandidaten zur Behandlung von COVID-19

* Viruslast und Krankheitssymptome unter Zapnometinib in vivo signifikant

reduziert

* Breite antivirale Wirksamkeit von Zapnometinib gegen verschiedene

Coronaviren und -Varianten in vivo

Tübingen und Frankfurt, 09. November 2021 - Das biopharmazeutische

Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von

antiviralen Therapien, die gegen Wirtszellen gerichtet sind, gab heute neue

Ergebnisse zur Wirksamkeit seines am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten

Zapnometinib gegen Coronaviren bekannt. Die Studie wurde in Zusammenarbeit

mit Viroclinics-DDL, einem führenden niederländischen

Auftragsforschungsunternehmen (CRO, contract research organization) für

präklinische antivirale Studien, durchgeführt.

Die präklinische Studie untersuchte die antivirale Wirksamkeit von

Zapnometinib gegen SARS-CoV-2 im Vergleich zu Wirkstoff-freien Kontrollen in

einem bewährten präklinischen Infektionsmodell mit Goldhamstern. Die mit

Zapnometinib behandelten Gruppen zeigten eine Verringerung der Viruslast in

den Atemwegen und eine beträchtliche Abschwächung von Entzündungen sowie von

Schädigungen der Lunge.

Außerdem wurde die Wirkung von Zapnometinib auf verschiedene Coronaviren in

vitro untersucht, darunter die Wildtyp-, Alpha- und Beta-Varianten von

SARS-CoV-2 sowie SARS-CoV-1 und MERS-CoV. Die Zellkultur-basierten Versuche

zeigten, dass Zapnometinib bei allen getesteten Viren die Virusreplikation

um mehr als 90 % reduzieren konnte.

"Wir sind sehr zufrieden mit den hervorragenden Ergebnissen, die das

Potenzial von Zapnometinib weiter bekräftigen, insbesondere im Hinblick auf

die Verbesserung von Krankheitssymptomen der Lunge. Aufgrund der

Wirkungsweise hatten wir erwartet, dass unser Arzneimittelkandidat auch

gegen Varianten des Coronavirus wirksam ist, und freuen uns sehr, diese

Annahme bestätigt zu sehen", sagte Prof. Dr. Oliver Planz, CSO von Atriva

Therapeutics, der die Studie mit seinem wissenschaftlichen Team initiierte

und betreute. "Wir sehen nun umso mehr mit hohen Erwartungen den Ergebnissen

unserer laufenden klinischen Phase II-Studie entgegen. Sie stellt einen

wichtigen Meilenstein für unser Ziel dar, eine sichere und wirksame

Behandlung für Patienten mit COVID-19 bereitzustellen."

Eine Publikation der vollständigen Studienergebnisse ist derzeit in

Vorbereitung und wird bei einer renommierten Fachzeitschrift zur

wissenschaftlichen Begutachtung eingereicht.

Über die Wirkungsweise von Zapnometinib und seinen Zweifach-Nutzen

Der Wirkstoffkandidat Zapnometinib (pINN, aktuell bekannt als ATR-002) ist

das am weitesten fortgeschrittene Produkt von Atriva. Er befindet sich in

klinischer Entwicklung und wurde spezifisch für die Behandlung von

Krankheiten wie Influenza oder COVID-19 entwickelt, die durch RNA-Viren

verursacht werden. Zapnometinib ist ein MEK-Inhibitor, der gegen den

intrazellulären Raf/MEK/ERK-Signalweg gerichtet ist. Dieser Signalweg ist

entscheidend für die Replikation vieler RNA-Viren, zu denen u. a.

Influenzaviren [1], Hantaviren [2], RS-Viren (respiratory syncytial virus)

[2] und Coronaviren [2] wie SARS-CoV-2 gehören. Zapnometinib hemmt die

zelluläre MEK (MAPK/ERK-Kinase) und verhindert so die Bildung neuer

funktionaler Viruspartikel. Dadurch wird die Viruslast im Körper reduziert.

[3], [4] Die spezifische Wirkweise von Zapnometinib hängt vom jeweiligen

Virus ab. Bei durch das Influenza-Virus infizierten Zellen blockiert die

Substanz den Export der viralen Genom-Proteinkomplexe (Ribonukleoproteine,

RNPs) vom Zellkern ins Zytoplasma. [1]

Daneben hat Zapnometinib das Potenzial, das Immunsystem zu modulieren. Es

kann eine durch Zyto- und Chemokine verursachte, überschießende

Entzündungsreaktion hemmen, die teilweise bei solchen Virusinfektionen

auftritt. Bei Patienten, die schwer an Influenza oder COVID-19 erkrankt

sind, vermag die Hemmung von MEK die Genexpression einiger der beteiligten

Zyto- und Chemokine, wie TNF-, IL-1ß, IP-10, IL-8, MCP-1 und MIP-1a, [5],

[6] zu verringern und kann so die überaktive Immunantwort in der Lunge

dieser Patienten abmildern. [7]

Über die Atriva Therapeutics GmbH

Atriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die

Entwicklung neuer antiviraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen der

Atemwege, wie COVID-19 und Influenza, zum Ziel hat. Das 2015 gegründete

Unternehmen wurde von einem Team international renommierter Virologen und

erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem

ungedecktem medizinischem Bedarf. Atriva konzentriert sich auf die

Entwicklung einer Therapieplattform für neuartige Wirkstoffe, die darauf

abzielen, eine Vermehrung von Viren zu hemmen, indem sie einen zellulären

Faktor, der für die Virusreplikation von wesentlicher Bedeutung ist,

blockieren und das Immunsystem modulieren. Das Lead-Produkt Zapnometinib

(pINN, aktuell bekannt als ATR-002) ist der erste Vertreter dieser neuen

Wirkstoffklasse und befindet sich in klinischer Entwicklung; eine Phase

I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit wurde bereits

erfolgreich abgeschlossen. Die Patientenrekrutierung der klinischen Phase

II-Studie RESPIRE [8] zur Wirksamkeit bei hospitalisierten Patienten mit

COVID-19 läuft derzeit. Eine Phase II-Studie bei Influenza, sowie weitere

Phase II und III-Studien bei COVID-19 sind geplant. Atriva besitzt elf

Patentfamilien, die umfassenden, internationalen Patentschutz zur Verwendung

von MEK-Inhibitoren und anderen Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien

gewähren und bis 2041 gelten. Atriva Therapeutics GmbH ist in Tübingen und

Frankfurt am Main ansässig.

Atriva ist Gründungsmitglied der Initiative BEAT-COV www.beat-cov.de.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und

folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.

Über Viroclinics-DDL

Viroclinics-DDL ist ein führendes spezialisiertes

Auftragsforschungsunternehmen, das der biopharmazeutischen Industrie ein

breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen präklinische

Forschung, klinische Diagnostik, Assay-Entwicklung, Labor und Logistik für

klinische Studien anbietet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden durch ein

Netzwerk von 35 Laboratorien globale Reichweite. Viroclinics-DDL verfügt

über umfangreiche Erfahrung mit klinischen und präklinischen Studien in

virologischen Indikationen, einschließlich der Spezialisierung auf Atemwegs-

und durch Blut übertragbare Viren. Das Unternehmen ist daher führend in der

Entwicklung von Impfstoffen, Antikörpern und antiviralen Wirkstoffen gegen

virale Infektionskrankheiten. Die eigenen hochmodernen präklinischen und

klinischen BSL-2- und BSL-3-Labors ermöglichen komplexe Experimente mit

hochpathogenen Organismen. Viroclinics-DDL hat seinen Sitz in Rotterdam,

Rijswijk und Schaijk in den Niederlanden und beschäftigt mehr als 350

hochqualifizierte, engagierte Wissenschaftler und technische Experten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.viroclinics.com und www.ddl.nl

Kontakt: Atriva Therapeutics GmbH Dr. Rainer Lichtenberger, CEO

Tel.: +49 69 667781 5180 Mobil: +49 151 7443 3175

Eva Bauer/Raimund Gabriel

lichtenberger@atriva-therapeutics.com Tel.: +49 89 210 228 80

Viroclinics-DDL Sander Verkerk Manager Marketing & Communications Tel: +31 88 668 4787

atriva-therapeutics@mc-services.eu

marketing@viroclinics.com

1. tics@mc-services.eu

mailto:lichtenberger@atriva-therapeu

tics.com 2.

mailto:marketing@viroclinics.com

