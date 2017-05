DGAP-News: Ashurst LLP: Grammer setzt sich auf Hauptversammlung mit Ashurst durch (deutsch)

Ashurst LLP: Grammer setzt sich auf Hauptversammlung mit Ashurst durch

Grammer setzt sich auf Hauptversammlung mit Ashurst durch

München und Frankfurt am Main, 26. Mai 2017 --- Das Management des Automobilzulieferers Grammer AG hat sich mit Unterstützung von Ashurst auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 24. Mai gegen die zur Hastor-Gruppe gehörenden Aktionäre Cascade International Investment GmbH (Cascade) und Halog GmbH & Co. KG durchgesetzt.

Das von der Investorenfamilie Hastor kontrollierte Investmentvehikel Cascade hatte den Austausch von drei Grammer-Aufsichtsratsmitgliedern, den Vertrauensentzug gegenüber dem Grammer-Vorstand sowie die Prüfung und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen die beiden Führungsgremien gefordert und entsprechende Anträge gestellt. Auf der Hauptversammlung im bayrischen Amberg folgte nun eine deutliche Mehrheit der Grammer-Aktionäre den Empfehlungen der Unternehmensführung und lehnte die Cascade-Anträge ab.

Ashurst begleitete die Grammer AG bei der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung mit den Partnern Dr. Thomas Sacher und Reinhard Eyring, den Counsel Dr. Gerrit Clasen, Volker Germann und Dr. Philip Cavaillès sowie mit Associate Nicole Kaps (alle Corporate, München und Frankfurt). Die Federführung lag bei Dr. Sacher und Dr. Clasen. Reinhard Eyring assistierte dem Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzenden Dr.-Ing. Klaus Probst.

Bereits zuvor hat die Kanzlei den Hersteller von Automobil-Interieur und -sitzen umfänglich beraten, unter anderem im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Hastor-Gesellschaften vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth im Vorfeld der Hauptversammlung und bei der im März 2017 vereinbarten strategischen Partnerschaft mit dem chinesischen Automobilzulieferer Ningbo Jifeng Auto Parts Co.

