DGAP-News: Ashurst LLP: Erstes IPO im Scale Segment - Ashurst berät beim Börsengang als Transaction Counsel (deutsch)

Ashurst LLP: Erstes IPO im Scale Segment - Ashurst berät beim Börsengang als Transaction Counsel

^ DGAP-News: Ashurst LLP / Schlagwort(e): Börsengang Ashurst LLP: Erstes IPO im Scale Segment - Ashurst berät beim Börsengang als Transaction Counsel

28.03.2017 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

P R E S S E I N F O R M A T I O N

Erstes IPO im Scale Segment - Ashurst berät beim Börsengang als Transaction Counsel

Frankfurt am Main, 28. März 2017 --- Ashurst begleitet die IBU-tec advanced materials AG (IBU-tec) als sog. Transaction Counsel bei ihrem für den 30. März 2017 geplanten Börsengang im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment "Scale". Die Transaktion ist der erste Börsengang in dem neu geschaffenen Segment für kleine und mittlere Unternehmen, das am 1. März 2017 gestartet war, um den Entry Standard zu ersetzen. Der Börsengang wird von der ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Der Vorstand der IBU-tec hat am 27. März mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs beschlossene Kapitalerhöhung von 1.000.000 Aktien in voller Höhe durchzuführen. Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wurde auf 16,50 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden sämtliche angebotenen Aktien bei Investoren platziert. Der Bruttoemissionserlös der gesamten Transaktion unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption beträgt rd. 20,0 Mio. Euro. Der Bruttomittelzufluss für IBU-tec beläuft sich auf rd. 16,5 Mio. Euro und soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens eingesetzt werden.

Der Börsengang wurde als sog. Safe IPO strukturiert. IBU-tec hatte bereits im Vorfeld der Transaktion im Rahmen einer Privatplatzierung von ausgewählten institutionellen Investoren Kaufangebote innerhalb der festgelegten Bookbuildingspanne erhalten, die bereits das angestrebte Kapitalerhöhungsvolumens vollumfänglich abdeckten.

Die Beratung von Ashurst als Transaction Counsel deckte sowohl die Beratung der Gesellschaft bei der gesellschaftsrechtlichen Reorganisation als auch die Transaktionsbegleitung mit Erstellung der gesamten Transaktionsdokumentation inkl. des Wertpapierprospekts ab.

Das Ashurst-Kernteam bestand aus dem Frankfurter Corporate-Finance-Partner Matthias von Oppen (Federführung) sowie Senior Associate Dr. Ian Maywald und Associate Joanna Wilczynska-Gluch und wurde im Bereich Aktienrecht unterstützt von Counsel Dr. Gerrit Clasen.

IBU-tec ist ein Entwicklungs- und Produktionsdienstleister auf dem Gebiet der thermischen Behandlung von anorganischen Stoffen. Die von dem mit Hauptsitz in Weimar ansässigen Unternehmen produzierten Materialien werden zum Beispiel in Katalysatoren zur Abgasreinigung bei Verbrennungsmotoren eingesetzt. Darüber hinaus ist IBU-tec im Bereich E-Mobilität aktiv und stellt im Kundenauftrag Werkstoffe für Lithium-Ionen Batterien her.

# # #

Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com

Über Ashurst

Ashurst ist eine führende internationale Anwaltskanzlei mit einzigartigen Kompetenzen und einem Portfolio namhafter, globaler Mandanten. Unser tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse der Mandanten und der Anspruch stets ausgezeichneten Service zu erbringen, haben die Kanzlei in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts zum "Trusted Adviser" nationaler und globaler Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen gemacht. Unser Team umfasst herausragende Anwälte, die über das juristische Fachwissen, das Branchenwissen und das regionale Markt-Know-how verfügen, um Mandanten prägnant und zielführend zu beraten.

Ashurst verfügt über 25 Büros in 15 Ländern und bietet sowohl die Reichweite und das Know-how eines globalen Netzwerks als auch ein tiefes Verständnis der lokalen Märkte. Mit 420 Partnern und weiteren 1.450 Rechtsanwälten in 10 Zeitzonen sind wir jederzeit und überall in der Lage unsere Mandanten zu unterstützen. Ashurst genießt den Ruf als globales Team große und komplexe grenzüberschreitende Transaktionen, Streitfälle und Projekte erfolgreich zu steuern und optimale Ergebnisse für ihre Mandanten zu erzielen.

In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt am Main und seit 2001 in München tätig. Dort sind wir auf die folgenden Beratungsschwerpunkte spezialisiert:

Cor- Public und Private M&A; Private Equity, insbesondere LBOs und pora- MBOs; Corporate Finance und Equity Capital Markets, te insbesondere Börsengänge und Bezugsrechtsemissionen sowie Beratung von Aktiengesellschaften; Corporate Governance und Compliance; Restructuring and Special Situations. Fi- Akquisitionsfinanzierungen; strukturierte Finanzierungen, nanc- insbesondere Derivate; EMTNund CP-Programme; Anleihen; e Bankaufsichtsrecht; CDOs/CBOs/CLOs; Fonds; Immobilienfinanzierungen; Projektfinanzierungen; Corporate Lending; Finanzrestrukturierungen. Real Immobilienrecht und Wohnungseigentumsgesetz; Esta- Immobilientransaktionen; offene und geschlossene Fonds; te gewerbliches Mietund Wohnrecht; Sale and Lease-Back. Re- Beratung von Sponsoren und Kreditgebern in Bezug auf Energie-, sour- Transportund Infrastrukturprojekte (einschließlich erneuerbarer ces Energien und PPP-Projekten) in allen relevanten Rechtsgebieten and (Energiewirtschaftsrecht, Umweltund Planungsrecht, Vergabeund In- Beihilferecht, Finanzierungsrecht einschließlich fra- Bond-Finanzierungen, Projektvertragsgestaltung, etc.). stru- ctur- e Com- Arbeitsrecht, Datenschutz und Compliance; Gewerblicher mer- Rechtsschutz und Urheberrecht (IP); Medienund Filmrecht; cial Handelsund Vertriebsrecht; IT-Recht; E-Commerce-Recht; Kartellund Wettbewerbsrecht; Sportrecht. Tax Akquisitionsstrukturen; Finanzund Immobilienprodukte; Fondskonzepte. Dis- Streitfälle aus M&Aund Private-Equity-Transaktionen, pute Börsengängen, Kapitalanlagen und Infrastrukturprojekten; Reso- grenzüberschreitende Gerichtsund Schiedsverfahren sowie luti- Compliance. on Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252. Sie ist von der Solicitors Regulation Authority of England and Wales unter der Nummer 468653 zugelassen und unterliegt unter anderem deren Regeln. Der Begriff "Partner" bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation oder natürliche Personen mit entsprechendem Status in einer der mit Ashurst LLP verbundenen Sozietäten. Weitere Informationen zu Ashurst finden Sie unter www.ashurst.com.

Kontakt: Markus Kuhn BD & PR Executive T. +49 (0) 69 97 11 26 15 E: markus.kuhn@ashurst.com

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

558821 28.03.2017

°