DGAP-News: Armacell stärkt seine Präsenz in Skandinavien (deutsch)

Armacell stärkt seine Präsenz in Skandinavien

* Fortsetzung der gezielten M&A- und Internationalisierungsstrategie

* Transaktion stärkt Armacell's Zubehörgeschäft

* Ausbau der Kundenbasis in den nordischen Ländern und Verbreiterung des Angebots an Ummantelungssystemen

Luxemburg, 13. März 2017 - Armacell, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der Anlagenisolierung sowie im Bereich der technischen Schäume, übernimmt 100% an der Danmat Iso Systems A/S ("Danmat").

Danmat hat seinen Hauptsitz in Ølstykke, Dänemark, und verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb technischer Isolierungen. Das Unternehmen ist führend in Skandinavien und bietet integrierte Ummantelungssysteme, inklusive Bögen, Folien, Isolierkappen und Bänder aus PVC sowie Rohrbefestigungen an.

Patrick Mathieu, Präsident und CEO von Armacell International S.A.: "Nach den jüngsten Transaktionen in den USA, Südamerika und Südostasien ist die Akquisition in Dänemark ein logischer nächster Schritt in unserer Expansionsstrategie. Wir stärken unsere Präsenz in Nordeuropa und sind mit dem zusätzlichen Produktionsstandort in Ølstykke zudem in der Lage, gezielt maßgeschneiderte Isolierungslösungen anzubieten."

Im Zuge der Transaktion werden die beiden Eigentümer von Danmat das regionale Managementteam von Armacell erweitern und so Armacells Unternehmensstrategie mit weiter vorantreiben. Über den Transaktionspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über Armacell

Armacell ist ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der Anlagenisolierung sowie im Bereich technischer Schäume. Im Jahr 2016 generierte das Unternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitern an 25 Produktionsstätten in 16 Ländern einen Nettoumsätze in Höhe von 558,6 Mio. Euro.

Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig:

Advanced Insulation entwickelt flexible Schaumstoffe zur Dämmung technischer Anlagen, die der Energieverteilung dienen, z.B. Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitäranlagen in Wohn- und öffentlichen Gebäuden, Prozessleitungen in der Groß- und Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen sowie zur Geräuschdämmung.

Engineered Foams entwickelt Hochleistungs-Schäume für die Verwendung in diversen Endmärkten - wie z.B. in Transport & Logistik, der Automobilindustrie, Windenergie, der Sport- und Baubranche.

Die Produkte von Armacell tragen weltweit zur Steigerung der Energieeffizienz bei. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.armacell.com/de/

Kontakt

Tom Anen Director Corporate Communications Tel.: +352 2484 9828 E-Mail: tom.anen@armacell.com

Armacell International S.A. Westside Village 89B, rue Pafebruch L-8308 Capellen Großherzogtum Luxemburg

