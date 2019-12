DGAP-News: Apogenix präsentiert neue Daten zu Asunercept auf dem ESMO Immuno-Oncology Congress (deutsch)

Apogenix präsentiert neue Daten zu Asunercept auf dem ESMO Immuno-Oncology Congress

^

DGAP-News: Apogenix AG / Schlagwort(e): Konferenz

Apogenix präsentiert neue Daten zu Asunercept auf dem ESMO Immuno-Oncology

Congress

05.12.2019 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Apogenix präsentiert neue Daten zu Asunercept

auf dem ESMO Immuno-Oncology Congress

Heidelberg, 5. Dezember 2019 - Das auf Immunonkologie spezialisierte

biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass neue

Daten zur Leitsubstanz Asunercept in einem Poster auf dem ESMO

Immuno-Oncology Congress 2019 präsentiert werden. Der Kongress findet vom

11.-14. Dezember 2019 im Palexpo in Genf, Schweiz, statt. Die Daten sind das

Ergebnis einer Forschungskooperation mit Benoit Van den Eynde und seinem

Team am Ludwig Institute for Cancer Research in Brüssel, Belgien.

Titel des Posters: "The role of asunercept as a selective CD95L inhibitor in

cutaneous melanoma: rationale and results from an enhanced TiRP model"

(Poster #118P)

Präsentation des Posters: 12. Dezember, 12:15 Uhr

Referent: Dr. Andriy Krendyukov, VP Medical Affairs, Apogenix AG

Über Apogenix

Apogenix entwickelt innovative immunonkologische Therapeutika zur Behandlung

von soliden Tumoren und hämatologischen Erkrankungen. Das privat gehaltene

Unternehmen verfügt über eine Pipeline von immunonkologischen

Wirkstoffkandidaten, die ihren therapeutischen Effekt über die Beeinflussung

verschiedener Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilie-abhängiger Signalwege

ausüben und somit die Immunantwort gegen Tumore wiederherstellen sollen.

Checkpoint-Inhibitor Asunercept, der führende Produktkandidat des

Unternehmens, befindet sich in der späten klinischen Entwicklung und hat den

PRIME (PRIority MEdicines) Status von der Europäischen Arzneimittelagentur

zur Behandlung des Glioblastoms. Basierend auf der proprietären

Technologieplattform zur Konstruktion von neuartigen

TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) entwickelt Apogenix

CD40-, CD27-, GITR-, HVEM- und 4-1BB-Rezeptor-Agonisten für die

Krebsimmuntherapie. Das TRAIL-Rezeptor-Agonisten-Programm wurde an AbbVie

auslizensiert. AbbVie führt aktuell eine klinische Phase I-Studie mit

TRAIL-Rezeptor-Agonist ABBV-621 durch, für die Patienten mit soliden

Tumoren, Non-Hodgkin-Lymphomen oder akuten myeloischen Leukämien rekrutiert

werden.

Kontakt

Peter Willinger, CFO

Jennifer Mogk, PR Manager

Apogenix AG

Telefon: +49 6221 58608-0

E-Mail: contact@apogenix.com

Web: www.apogenix.com

Medienkontakt

Katja Arnold

Andreas Jungfer

MC Services AG

Telefon: +49 89 210228-0

E-Mail: apogenix@mc-services.eu

---------------------------------------------------------------------------

05.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

928601 05.12.2019

°