DGAP-News: Apogenix präsentiert beim AACR Virtual Annual Meeting II (deutsch)

^

17.06.2020 / 10:30

Apogenix präsentiert beim AACR Virtual Annual Meeting II

Heidelberg, 17. Juni 2020 - Das auf Immuntherapie spezialisierte

biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass es beim

AACR Virtual Annual Meeting II präsentieren wird, das vom 22.-24. Juni 2020

online stattfindet. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos, lediglich

eine Anmeldung ist erforderlich.

Präsentation #1076 - 23. Juni, 9:00-11:00 Uhr EDT: "Hexavalent HERA-CD40L

induces a productive T cell-mediated anti-tumor immune response and shows

superior activity in comparison to benchmark CD40 agonistic antibodies" -

Dr. Christian Gieffers, VP Preclinical Development

Poster-Präsentationen:

- Poster #4460 - Poster Session "Combination Immunotherapies 3", 22.-24.

Juni: "Novel bispecific molecules combining HERA-CD40L with anti-CEA or with

anti-PD-L1 for targeting" - Dr. Meinolf Thiemann, VP Protein Analytics

- Poster #4529 - Poster Session "Immunomodulatory Agents and Interventions

1", 22.-24. Juni: "Neutralization of pro-apoptotic CD95L by

Asunercept/APG101 does not impair anti-tumor immune responses" - Dr.

Christian Merz, Head of Cellular Analytics/Biomarker Development

Über Apogenix

Apogenix entwickelt innovative Immuntherapeutika zur Behandlung von Krebs.

Darüber hinaus untersucht es das Potenzial seines führenden

immuntherapeutischen Kandidaten Asunercept bei Viruserkrankungen wie

COVID-19. Das privat gehaltene Unternehmen verfügt über eine Pipeline von

immuntherapeutischen Wirkstoffkandidaten, die ihren therapeutischen Effekt

über die Beeinflussung verschiedener Tumornekrosefaktor

(TNF)-Superfamilie-abhängiger Signalwege ausüben und somit bei

Krebspatienten die Immunantwort gegen Tumore wiederherstellen sowie bei

Patienten mit Virusinfektionen die Lymphopenie sowie den entzündlichen

Zelltod reduzieren sollen. Checkpoint-Inhibitor Asunercept, der führende

Produktkandidat des Unternehmens, befindet sich in der späten klinischen

Entwicklung und hat den PRIME (PRIority MEdicines) Status von der

Europäischen Arzneimittelagentur zur Behandlung des Glioblastoms. Basierend

auf der proprietären Technologieplattform zur Konstruktion von neuartigen

TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) entwickelt Apogenix

CD40-, CD27-, GITR-, HVEM- und 4-1BB-Rezeptor-Agonisten für die

Krebsimmuntherapie. Das TRAIL-Rezeptor-Agonisten-Programm wurde an AbbVie

auslizensiert. AbbVie führt aktuell eine klinische Phase I-Studie mit

TRAIL-Rezeptor-Agonist ABBV-621 durch, für die Patienten mit soliden

Tumoren, Non-Hodgkin-Lymphomen oder akuten myeloischen Leukämien rekrutiert

werden.

Kontakt

Peter Willinger, CFO

Jennifer Mogk, PR Manager

Apogenix AG

Telefon: +49 6221 58608-0

E-Mail: contact@apogenix.com

Web: www.apogenix.com

Medienkontakt

Katja Arnold

Andreas Jungfer

MC Services AG

Telefon: +49 89 210228-0

E-Mail: apogenix@mc-services.eu

°