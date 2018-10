DGAP-News: Apogenix präsentiert auf fünf internationalen Konferenzen (deutsch)

Apogenix präsentiert auf fünf internationalen Konferenzen

Apogenix präsentiert auf fünf internationalen Konferenzen

Heidelberg, 18. Oktober 2018 - Das auf Immunonkologie spezialisierte

biopharmazeutische Unternehmen Apogenix AG gab heute bekannt, dass

Unternehmensvertreter an mehreren internationalen Konferenzen teilnehmen

werden. In insgesamt fünf Präsentationen wird Apogenix über seine

hexavalenten TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) sowie

seinen am weitesten entwickelten Wirkstoffkandidaten Asunercept berichten.

Joint BioRN & Ci3 Annual Conference 2018: Immunotherapy and beyond - The

next generation of cancer treatment (25. Oktober 2018)

Veranstaltungsort: Merck KGaA, Darmstadt

Präsentation am 25. Oktober, 14:55 Uhr: "Apogenix' TNFR-Mediated Signaling

Modulators - Innovative Immuno-Oncology Therapeutics"

Referent: Dr. Thomas Höger, CEO

World Immunotherapy Congress 2018 (29. - 31. Oktober 2018)

Veranstaltungsort: Basel Congress Center, Basel, Schweiz

Präsentation am 30. Oktober, 15:35 Uhr: "Hexavalent TNFR-SF Agonists for

Cancer Immunotherapy: HERA-CD40L, HERA-CD27L and Beyond"

Referent: Dr. Oliver Hill, VP Molecular Biology/Protein Engineering

BIO-Europe (5. - 7. November 2018)

Veranstaltungsort: Bella Center Copenhagen, Kopenhagen, Dänemark

Teilnehmer: Dr. Thomas Höger, CEO; Dr. Jürgen Gamer, VP Business Development

SITC 33rd Annual Meeting (7. - 11. November 2018)

Veranstaltungsort: Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.,

USA

Präsentation am 11. November, 8:05 - 10:30 Uhr: "Immuno-oncology tHERApy

with HERA-GITRL: the novel hexavalent human GITR agonist activates T cells

and promotes anti-tumor efficacy independent of Fc-functionality" (Session:

Next Generation Bispecifics and Antibody-Like Molecules)

Referent: Dr. David Richards, Head of Immunology

10th Annual PEGS Europe (12. - 16. November 2018)

Veranstaltungsort: Lisbon Congress Center, Lissabon, Portugal

Präsentation am 15. November, 16:00 Uhr: "HERA: Engineering Next-Generation

TNFR-SF Agonists for Cancer Immunotherapy"

Referent: Dr. Oliver Hill, VP Molecular Biology/Protein Engineering

SNO 23rd Annual Meeting and Education Day (15. - 18. November 2018)

Veranstaltungsort: Marriott Hotel, New Orleans, LA, USA

Poster-Präsentation am 16. November, 19:30 - 21:30 Uhr: "Asunercept plus

radiotherapy in relapsed glioblastoma. Update on five years overall survival

of study NCT01071837 and development of a Population-PK - Tumor Growth

Inhibition - Survival Model" (Poster #ATIM-13)

Referent: Dr. Harald Fricke, CMO

Über Apogenix

Apogenix entwickelt innovative immunonkologische Therapeutika zur Behandlung

von Krebs und anderen malignen Erkrankungen. Das privat gehaltene

Unternehmen mit Sitz in Heidelberg verfügt über eine vielversprechende

Pipeline von immunonkologischen Wirkstoffkandidaten, die ihren

therapeutischen Effekt über die Beeinflussung verschiedener

Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilie-abhängiger Signalwege ausüben und

somit die Immunantwort gegen Tumore wiederherstellen. Checkpoint-Inhibitor

Asunercept, der führende immunonkologische Produktkandidat des Unternehmens,

befindet sich in der späten klinischen Entwicklung. Im Jahr 2017 erhielt

Asunercept den PRIME (PRIority MEdicines) Status von der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMA) zur Behandlung des Glioblastoms. Basierend auf der

proprietären Technologieplattform zur Konstruktion von neuartigen

hexavalenten

TNF-Superfamilie-Rezeptor-Agonisten (HERA-Liganden) entwickelt Apogenix

CD40-, CD27-, GITR-, HVEM-, 4-1BB- und OX40-Rezeptor-Agonisten für die

Krebsimmuntherapie.

Asunercept wurde 2015 exklusiv an CANbridge Life Sciences zur Entwicklung

und Vermarktung für die Behandlung des Glioblastoms in China, Macao,

Hongkong und Taiwan auslizensiert. CANbridge erhielt von der China Food and

Drug Administration die Zulassung für eine pivotale Phase II/III-Studie mit

Asunercept (CAN008) zur Behandlung des Glioblastoms in China. Das

HERA-TRAIL-Rezeptor-Agonisten-Programm wurde 2014 an AbbVie auslizensiert.

Im Jahr 2017 begann AbbVie mit einer klinischen Phase I-Studie mit dem

HERA-TRAIL-Rezeptor-Agonisten (ABBV-621), für die Patienten mit soliden

Tumoren, Non-Hodgkin-Lymphomen oder akuten myeloischen Leukämien rekrutiert

werden.

Kontakt

Dr. Thomas Höger, CEO

Dr. Jürgen Gamer, VP Business Development

Apogenix AG

Tel.: +49 6221 58608-0

E-Mail: contact@apogenix.com

Web: www.apogenix.com

Medienkontakt

Katja Arnold

Andreas Jungfer

MC Services AG

Tel.: +49 89 210228-0

E-Mail: apogenix@mc-services.eu

