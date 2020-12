DGAP-News: Antwort auf ein Schreiben von Riposte Capital: Erläuterung zur Marktpositionierung und Strategie der PVA TePla AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "PVA Tepla":

Antwort auf ein Schreiben von Riposte Capital: Erläuterung zur Marktpositionierung und Strategie der PVA TePla AG

17.12.2020

Wettenberg, 17. Dezember 2020

Aufsichtsrat und Vorstand der PVA TePla AG erreichte am 14. Dezember 2020

ein Schreiben von Herrn Khaled Beydoun. Herr Beydoun ist Portfolio Manager &

Managing Principal der Riposte Capital, einer Investmentgesellschaft

ansässig in New York, USA - Tochtergesellschaft der Jefferies Financial

Group. Eigenen Angaben zur Folge hält Riposte Capital seit mehreren Jahren

einen Aktienanteil von 3,6% an der PVA TePla AG. In diesem Schreiben werden

Überlegungen zur strategischen Positionierung der PVA TePla-Gruppe

hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung angesprochen. Das Schreiben hat

folgenden Wortlaut:

"Sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands,

wir sind langjährige Aktionäre der PVA TePla AG (die "PVA TePla" bzw. das

"Unternehmen") und halten ein Engagement von rund 3,6 % der im Umlauf

befindlichen Aktien. Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Besorgnis

hinsichtlich der niedrigen Bewertung trotz der Bestrebungen des Managements,

den Wert der rentablen Aktiva des Unternehmens am Markt herauszustellen, zum

Ausdruck bringen.

Die PVA TePla hat dank ihrer einzigartigen Fähigkeit zur Herstellung

erstklassiger Systeme für die Produktion von Siliziumkarbid (SiC), dem für

die Leistungsfähigkeit (schnelleres Laden), Reichweite und

Wirtschaftlichkeit von E-Auto-Batterien wichtigsten Bestandteil, bei der

Revolution der Elektrofahrzeuge eine Vorreiterrolle eingenommen. SiC in der

Leistungselektronik verringert die Gesamtgröße der Batterien, was wiederum

mit einem Kaskadeneffekt auf Verkabelung, Wärmemanagement, Kapselung und das

Gesamtgewicht des Fahrzeugs einhergeht. Kurzum: es ist von unschätzbarem

Wert.

Weltweit stellt sich gerade eine SiC-Knappheit ein. Tesla kündigte an, in

eigene Produktionskapazitäten zu investieren, um mit der Nachfrage Schritt

halten zu können, da die Nachfrage von externen Zulieferern nicht mehr

gedeckt wird. Die PVA TePla ist das einzige Unternehmen weltweit, das

Siliziumherstellern mit Maschinen beliefert, mit deren Hilfe Kunden eigene

SiC-Prozesse und -Lösungen entwickeln können. Wenngleich sich in China

Wettbewerber entwickeln, liegt das Land aus technologischer Sicht noch

mindestens zehn Jahre im Rückstand.

SiC hat mittlerweile das traditionelle Silizium in Elektrofahrzeugen

abgelöst. Deshalb können der Vorsprung und die Möglichkeiten, die das

Unternehmen aufgrund seiner Pionierstellung hat, gar nicht genug betont

werden. Allerdings ist deutlich geworden, dass die SiC-Plattform der PVA

TePla und andere Waferhersteller, die von starken weltweiten Megatrends

profitieren (d. h. künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, autonomes

Fahren), von Investoren massiv unterschätzt werden, was den Unternehmenswert

erheblich beeinträchtigt. Dies lässt sich unter anderem auf folgende Gründe

zurückführen:

(1) Das Halbleiter-/Wafergeschäft ist (obwohl es 68 % des Konzernumsatzes

ausmacht) mit stärker industriell und zyklisch geprägten Aktivitäten

vermischt, die an öffentlichen Märkten in der Regel mit niedrigeren

Multiples gehandelt werden.

(2) Das Management muss das Potenzial, das sich durch die Stellung der PVA

TePla im SiC-Bereich ergibt, erst noch ausschöpfen. Der Gesamtzielmarkt für

Elektrofahrzeuge eröffnet eine Marktchance von über 1,2 Milliarden Euro,

wenn man davon ausgeht, dass Elektrofahrzeuge bis 2025 einen Marktanteil von

10 % erreichen. Dies entspricht dem Zehnfachen des aktuellen Umsatzes des

Unternehmens. Wir nehmen jedoch an, dass sich diese Einschätzung als äußerst

konservativ herausstellen könnte, da sich China zum Ziel gesetzt hat, bis

2025 einen Elektroanteil von 20 % aller im Land verkauften Fahrzeuge und bis

2035 einen Anteil von 50 % zu erreichen (ggü. 5 % im Jahr 2020). Dies

entspricht einem Wachstum von 400 % in den kommenden fünf Jahren und einem

Wachstum von 1.000 % in den nächsten 15 Jahren. So ist es nicht

verwunderlich, dass die schiere Größe dieser Marktchance einen intensiven

Wettbewerb am chinesischen Markt der Elektrofahrzeugproduktion zur Folge

hat. Je wettbewerbsintensiver der Markt ist und je schneller sich

Elektrofahrzeuge am Markt etablieren, desto besser wird die Chance für die

PVA TePla, den einzigen Zulieferer von SiC-Produktionssystemen. Wir können

dies gar nicht genug betonen.

(3) Der Buy-Side-Fokus ist zu schwach und die Liquidität der Aktie gering.

Dies führt dazu, dass das Unternehmen als deutsches

Small-Cap-Industrieunternehmen mit zyklischen Herausforderungen und ohne

langfristige Wachstumsoptionalität wahrgenommen wird.

Im aktuellen Kapitalmarktumfeld werden Unternehmen, die diese Art von

Wachstumspotenzial aufweisen, zu deutlich höheren Umsatz-Multiples

gehandelt, verglichen mit dem EV-Umsatz-Verhältnis der PVA TePla von 2,3x1

für 2021. Darüber hinaus ist das SiC-Geschäft der PVA TePla im Gegensatz zu

den meisten Vergleichsunternehmen in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge

bereits rentabel, was das Missverhältnis noch extremer und untragbarer

erscheinen lässt.

Auch wenn unsere Gespräche mit dem Senior Management und

Vorstandsmitgliedern darauf schließen lassen, dass das Unternehmen die sich

bietende Chance erkennt, konnte es (trotz des jüngsten Kursgewinns) keinen

angemessenen Aktienkurs erzielen. Die Gesamtaktionärsrendite lag in den

letzten 2,5 Jahren bei -1,7 %. In diesem Zeitraum hat sich die

Elektrofahrzeug-/ESG-Revolution massiv beschleunigt, was die Märkte dazu

bewogen hat, Unternehmen großzügig zu belohnen, die direkt davon

profitieren.

Wir bitten den Vorstand dringend, proaktiver zu handeln und eine umfassende

Strategieüberprüfung aller möglichen Optionen durchzuführen, einschließlich

folgender:

(1) Abspaltung der Division Semiconductor Systems, die eigenständig werden

sollte (mit einer möglichen Börsennotierung in China, dem künftig größten

Markt des Unternehmens). In einem solchen Szenario würden wir empfehlen,

dass der aktuelle CEO Alfred Schopf aufgrund seiner Rolle bei der

Entwicklung des Produkts und des Kontakts mit potenziellen Kunden zum Leiter

dieser Division ernannt wird. Diese Abspaltung ist nach der Ankündigung vom

30. November, dass der größte Kunde des Unternehmens, die Siltronic AG, von

der GlobalWafers Co. übernommen wird, wodurch ein deutlich größerer Kunde

für den Konzern entsteht, umso wichtiger geworden.

(2) Vollständiger Verkaufs des Halbleitergeschäfts an einen globalen Akteur

mit geringeren Kapitalkosten, der die Technologie (in Verbindung mit eigenen

SiC-Lösungen/-Prozessen) auf einer viel größeren Plattform nutzen kann. Es

ist nun klar, dass die Skalierung der vorliegenden Marktchance für die PVA

TePla allein auf erhebliche Beschränkungen trifft.

Die PVA TePla hat einige beneidenswerte Aktiva geschaffen, die nicht nur

über einen großen und unterschätzten Gesamtzielmarkt verfügen, sondern auch

zu den derzeit einzigen profitablen Tätigkeiten in der

Liefer-/Produktionskette für Elektrofahrzeuge zählen. Der Vorstand muss nun

proaktiv und umgehend den unbegründeten Rückgang des Unternehmenswertes

angehen.

Die Zeit steht für niemanden still und die Weiterverfolgung dieser passiven

Laissez-faire-Strategie ist für alle Aktionäre von Nachteil. Mit der

richtigen strategischen Positionierung würden die Aktiva der PVA TePla einen

Marktwert erzielen, der um ein Vielfaches höher ist als die aktuelle

Marktkapitalisierung von rund 360 Millionen Euro.

Wir hoffen, dass der Vorstand im besten Interesse der Anleger handelt und

das Vorhaben einer Abspaltung oder eines Verkaufs des Geschäfts aktiv

verfolgt.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Khaled Beydoun

Portfolio Manager & Managing Principal

Riposte Capital"

Aufsichtsrat und Vorstand bedanken sich bei Herrn Khaled Beydoun, der seit

Jahren zum Aktionärskreis der PVA TePla AG gehört, für den langjährigen,

persönlichen, konstruktiven Dialog mit der Intention, zum Erfolg unseres

Unternehmens beizutragen und nehmen dazu wie folgt Stellung:

Von 2017 bis 2019 ist der Umsatz der PVA TePla-Gruppe von 85 Mio. EUR auf

130 Mio. EUR gewachsen, das operative Ergebnis (EBIT) ist im gleichen

Zeitraum von 3,0 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR gestiegen. Basierend auf dieser

Entwicklung hat sich der Aktienkurs der Gesellschaft von 2,50 EUR auf rund

17 EUR mehr als versechsfacht.

Auf Basis der führenden Technologien und der mittelfristigen Strategie sehen

Aufsichtsrat und Vorstand ausgesprochen vielversprechende Perspektiven für

die weitere Umsatz-, und Ertragsentwicklung sowie daraus resultierend die

Steigerung des Unternehmenswertes der PVA TePla-Gruppe.

Diese basieren im Wesentlichen auf der Wettbewerbsstärke im Halbleitermarkt

und dem erwarteten Wachstum in den bearbeiteten Marktsegmenten.

- Im Siliziumwafer-Bereich zeichnet sich eine neue Investitionswelle unter

den etablierten Herstellern ab. Zusätzlich treten neue Unternehmen in den

Markt ein, die teilweise mit massiver staatlicher Unterstützung in diese

Technologie investieren. In diesem Wachstumsmarkt ist die PVA TePla seit

mehr als 40 Jahren hervorragend positioniert und hat die Kundenbasis in den

vergangenen drei Jahren massiv erweitert.

- Die Umsätze der Systeme zur Qualitätsinspektion in der Halbleiterindustrie

sind in den vergangenen Jahren durchgängig zweistellig gewachsen. Nahezu das

gesamte Who is Who der weltweit führenden Hersteller aus der

Halbleiterindustrie gehören zum Kundenkreis der PVA TePla-Gruppe. Durch den

vor kurzem vollzogenen Unternehmenskauf in den USA werden zusätzlich weitere

Märkte erschlossen, um diesen Wachstumspfad nachhaltig auszubauen.

- Vakuum- und Hochtemperaturanlagen stellen ebenfalls einen außerordentlich

wichtigen Zugang zum Halbleitermarkt dar, insbesondere bei der Produktion

von reinen und reinsten Hightech Materialien, die ausgesprochen bedeutsam

für die Halbleitertechnologie sind.

- Im sich sukzessive etablierenden Markt der Siliziumkarbidwafer ist die PVA

TePla-Gruppe - wie im Schreiben von Herrn Beydoun völlig richtig ausgeführt

wird - einzigartig im Bereich der Entwicklung und Herstellung von

Kristallzuchtanlagen positioniert. Vor dem Hintergrund der Entwicklung der

Elektromobilität entstehen Märkte mit einem extrem hohen Wachstumspotential

für die Jahre 2021 bis 2030.

Darüber hinaus werden strategische Optionen, wie Kooperationen mit Kunden,

Forschungseinrichtungen und Zulieferern für die weitere erfolgreiche

Entwicklung des Unternehmens im Sinne der Aktionäre fortlaufend geprüft und

weiterentwickelt.

Die aktuelle Aufstellung der PVA TePla-Gruppe erlaubt es flexibel auf sich

ergebende Marktchancen im Bereich der SiC-Technologien zu reagieren und

diese erfolgreich weiter zu entwickeln. Auf dieser Grundlage ergeben sich

mittel- und langfristig attraktive und ausgewogene Perspektiven sowohl im

Hinblick auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung als auch auf den

Unternehmenswert.

PVA TePla AG

Alexander von Witzleben

Aufsichtsratsvorsitzender

Alfred Schopf

Vorstandsvorsitzender

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Telefon: +49(0)641/68690-400

mailto:gert.fisahn@pvatepla.com

