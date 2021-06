DGAP-News: Antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie: Erstmals silberbeschichtetes Implantat der aap bei Patient:in eingesetzt (deutsch)

Antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie: Erstmals silberbeschichtetes Implantat der aap bei Patient:in eingesetzt

^

DGAP-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Studie

Antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie: Erstmals silberbeschichtetes

Implantat der aap bei Patient:in eingesetzt

18.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die aap Implantate AG ("aap") gibt bekannt, dass im Rahmen einer

nicht-kommerziellen Studie (sog. IIT-Studie; IIT = Investigator Initiated

Trial) am Universitätsklinikum Regensburg zum ersten Mal überhaupt ein

Implantat bei einem:r Patient:in eingesetzt wurde, das mit der innovativen

antibakteriellen Silbertechnologie der Gesellschaft beschichtet wurde. Die

Implantation ist Teil einer klinischen Studie unter der Führung von Prof.

Dr. Dr. Volker Alt, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie am

Universitätsklinikum Regensburg und Experte auf dem Gebiet der

antimikrobiellen Beschichtungen. Dabei kam das silberbeschichtete LOQTEQ(R)

Distale Tibia-/Fibulaplattensystem 3.5 zur Behandlung von

Sprunggelenksfrakturen zum Einsatz. Im Rahmen der IIT-Studie soll gezeigt

werden, dass der Einsatz silberbeschichteter Implantate bei komplexen

Ausgangssituationen, wie z.B. chronischen Knocheninfektionen, zu einem guten

Behandlungsergebnis mit Vermeidung von Amputationen bei den betroffenen

Patient:innen führt.

"Drei Wochen nach dem erstmaligen Einsatz eines silberbeschichteten

Implantats der aap sieht der Heilverlauf mit Blick auf die Haut- und

Wundverhältnisse sehr ermutigend aus. Dabei sind die Wundverhältnisse

unauffällig und es gibt bislang keinen Hinweis auf eine Infektion. Insgesamt

ist der bisherige Verlauf sehr zufriedenstellend", sagt Prof. Dr. Dr. Volker

Alt. "Silber eignet sich in hervorragender Weise für eine Beschichtung von

medizinischen Implantaten, da es ein sehr breites Wirkspektrum aufweist und,

im Gegensatz zu Antibiotika, momentan keine relevanten Resistenzen gegen

Silber existieren. Somit ist Silber neben dem Einsatz als Beschichtung für

Knochenimplantate auch interessant für weitere Implantate, wie z.B. in der

Herz- oder Neurochirurgie, und weist daher ein sehr großes Zukunftspotential

auf."

aap adressiert mit ihrer innovativen antibakteriellen

Silberbeschichtungstechnologie eine der größten und bislang noch nicht

adäquat gelösten Herausforderungen in der Traumatologie: die Reduzierung von

Infektionen im Zusammenhang mit der Einbringung von Implantaten in den

Körper (sog. Surgical Site Infections = SSI). Surgical Site Infections

stellen eine große Belastung sowohl für die betroffenen Patienten als auch

für die weltweiten Gesundheitssysteme dar. Eine besondere Gefahr geht dabei

von antibiotikaresistenten Bakterien aus. So hat die WHO in ihrem jährlichen

Bericht über den Forschungsstand zur Überwindung der Antibiotikaresistenz

zuletzt festgestellt, dass einige der gefährlichsten Bakterien der Welt

Resistenzen gegen die bekannten Mittel entwickelt haben. [1] Zudem wirken

laut WHO nahezu alle aktuell in der Entwicklung befindlichen Antibiotika

kaum besser als die existierenden Mittel. Die innovative antibakterielle

Silberbeschichtungstechnologie der aap stellt eine alternative Lösung im

Kampf gegen bakterielle Infektionen dar, die nicht auf Antibiotika basiert,

und bietet daher ein enormes Marktpotential. Die Technologie verfügt als

Plattformtechnologie über ein breites Anwendungsspektrum und kann neben der

Traumatologie in weiteren Bereichen der Orthopädie sowie in der Kardiologie

und Neurologie, der Zahnmedizin oder bei medizinischen Instrumenten zum

Einsatz kommen. Vor diesem Hintergrund wird aap ihre

Silberbeschichtungstechnologie auch nicht konkurrierenden Märkten zur

Verfügung stellen und gleichzeitig den einzigartigen Wettbewerbsvorteil

exklusiv für das Produktportfolio der aap nutzen. In Anwendungsgebieten

außerhalb der Traumatologie hat aap bereits Kooperationen mit führenden

Medizintechnikunternehmen gestartet und führte erste Testbeschichtungen

durch. Dabei soll die mögliche Anwendung der Silberbeschichtungstechnologie

auf aap-fremden Produkten nachgewiesen und damit die Voraussetzung für einen

Abschluss von gemeinsamen Entwicklungsprojekten im zweiten Halbjahr 2021

geschaffen werden.

Zur Erlangung der CE-Zulassung für ihre innovative antibakterielle

Silberbeschichtungstechnologie plant aap die Durchführung einer klinischen

Humanstudie in Deutschland, für die bereits alle regulatorischen

Voraussetzungen erfüllt sind (Genehmigungen BfArM und Ethikkommissionen).

Aufgrund der aktuellen Prognosen zur COVID-19-Pandemie, die eine deutliche

Entspannung der Infektionslage zeigen und weitere Lockerungen im Alltag

ermöglichen, wird aap die klinische Studie nach einer notwendigen

Vorbereitungsphase noch in diesem Jahr starten. Für die angestrebte

Marktzulassung in den USA will aap im Geschäftsjahr 2021 den Zulassungspfad

mit der FDA finalisieren und notwendige Dokumente zur Einreichung bei der

Behörde vorbereiten.

Grundsätzlich strebt aap eine Kofinanzierung der klinischen Humanstudie

durch Dritte an und evaluiert darüber hinaus weitere

Kooperationsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund erfolgte zum Ende des

Geschäftsjahres 2020 mit der MCTeQ GmbH (=Medical Coating Technologies) die

Gründung einer neuen Tochtergesellschaft, in die die

Silberbeschichtungstechnologie eingebracht wird. Dies soll es ermöglichen,

die Technologieentwicklung flexibler und zielgerichteter zu führen und die

angestrebte Kofinanzierung umzusetzen.

[1] 2020 Antibacterial agents in clinical and preclinical development: an

overview and analysis. Geneva: World Health Organization; 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt -

Alle deutschen Börsenplätze -

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit

Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und

vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio

umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ(R) ein

weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate

AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden

Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen

Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese

Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste

Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte

in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und

Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites

Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das

Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride

Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über

Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen

Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere

Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm

derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die

zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte

wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die

aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Fabian Franke;

Head of Investor Relations; Lorenzweg 5; 12099 Berlin; Tel.: +49 (0)30 75019

- 134; Fax: +49 (0)30 75019 - 290; Email: f.franke@aap.de

---------------------------------------------------------------------------

18.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: aap Implantate AG

Lorenzweg 5

12099 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 75 01 90

Fax: +49 (0) 30 75 01 91 11

E-Mail: info@aap.de

Internet: www.aap.de

ISIN: DE000A3H2101

WKN: A3H210

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1209410

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1209410 18.06.2021

°