DGAP-News: And the winner is: Ve-RI Listed Real Estate (R) (deutsch)

And the winner is: Ve-RI Listed Real Estate (R)

01.10.2018 / 10:07

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 01. OKTOBER 2018

And the winner is: Ve-RI Listed Real Estate (R)

* Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) gewinnt Financial Advisors

Award 2018 in der Kategorie Investmentfonds

* Somit wird zum Dritten Mal in Folge ein Fonds von Veritas Investment

mit diesem begehrten Preis ausgezeichnet

* 5-jahres Performance des global investierenden Immobilienaktien und

REITs-Fonds liegt bei 41,68 Prozent (Stand 25.09.2018)

Im Rahmen der Cash.Gala 2018 wurden zum 16. Mal die Financial Advisors

Awards verliehen. Diesjähriger Gewinner in der Kategorie Investmentfonds ist

der Ve-RI Listed Real Estate (R) der Frankfurter Fondsboutique Veritas

Investment.

Bereits 2016 und 2017 gewann Veritas mit dem Ve-RI Equities Europe (R)

(DE0009763201) und Börsenampel Fonds Global (R) (DE0009763268) diese

begehrte Trophäe.

"Dass wir als kleine Investmentboutique den Hattrick mit unseren drei Fonds

geschafft haben, ist unglaublich und macht uns sehr stolz. Wieder einmal

konnten wir uns mit dem rein regelbasierten Ansatz gegen die starke

Konkurrenz durchsetzen. Dass wir diese Kontinuität erreichen, ist das

Ergebnis einer konstanten Teamleistung. Ohne den hohen Einsatz unserer

Mitarbeiter wäre solch ein Erfolg unmöglich", so Hauke Hess, Geschäftsführer

der Veritas Investment im Rahmen der Preisverleihung auf dem Hamburger

Süllberg.

Beurteilt wurden die Produkte nach einem vorher festgelegten Punktesystem in

den Kriterien Innovation, Transparenz, Anleger-/Kunden-freundlichkeit und

Vermittlerorientierung. Insgesamt gab es in den sechs Produktkategorien

zusammen 30 Nominierungen.

Mit dem Ve-RI Listed Real Estate (R) partizipieren Anleger Dank des globalen

Portfolios aus Immobilienaktien und sogenannten REITs (Real Estate

Investment Trusts) einfach, bequem und transparent am weltweiten

Immobilienboom. Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von

Veritas Investment das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein

systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei die

quantitativen Faktoren Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit

(sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. "Unser Ziel ist es, unterbewertete

Qualitätsaktien aus dem Immobilienbereich zu finden, die in der

Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ

geringen Schwankungsbreite überstanden haben.", erklärt Hauke Hess das

grundsätzliche Vorgehen. Die 30 Werte, die in diesem Aktienselektionsprozess

aus rund 400 in Frage kommenden Titel insgesamt am besten abschneiden,

bilden das Portfolio des Fonds. "So ist man als Anleger mit dem Ve-RI Listed

Real Estate (R) hoch flexibel in rund 4.000 Immobilien weltweit investiert.

Quartalsweise überprüfen wir die Zusammensetzung des Fonds. So können wir

zügig auf Marktveränderungen reagieren. Unsere Investments sind an keine

bestimmte Immobilie oder fixes Immobilienportfolio gebunden ", so Hess

weiter.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und

Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung.

Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen

Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte

Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen

wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und

Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links

zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas

Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas

Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus

übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung

von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den

dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt

mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-

und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

