DGAP-News: Im Amt bestätigt: Dr. Heiko Schäfer neuer CEO der TOM TAILOR GROUP (deutsch)

Im Amt bestätigt: Dr. Heiko Schäfer neuer CEO der TOM TAILOR GROUP

Hamburg, 14. März 2017. Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG hat Dr. Heiko Schäfer mit Wirkung zum 15. März 2017 zum Chief Executive Officer (CEO) bestellt. Damit stellt das Hamburger Modeunternehmen einen erfahrenen Transformationsmanager und Markenspezialisten an die Spitze der Unternehmensgruppe.

Dr. Heiko Schäfer begann seine Tätigkeit bei der TOM TAILOR GROUP im Dezember 2015 zunächst als Chief Operating Officer (COO), bevor er im September 2016 zusätzlich interimistisch die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernahm. Dr. Schäfer wird nun als CEO dem Vorstand der TOM TAILOR GROUP vorstehen, der neben ihm Finanzvorstand Thomas Dressendörfer sowie Uwe Schröder als interimistisches Mitglied des Vorstands umfasst.

Vor dem Hintergrund der vielen anstehenden Aufgaben ist der gesamte Aufsichtsrat überzeugt, dass man mit Dr. Schäfer den richtigen CEO gefunden hat.

Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR Holding AG: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass wir die ersten richtigen Weichen gestellt haben, um die TOM TAILOR GROUP wieder profitabel aufzustellen. Viel Arbeit liegt noch vor uns. Aber wir bauen hierbei auf unsere starken Marken, unsere langjährigen starken Kundenbeziehungen sowie ein starkes und flexibles Team an Mitarbeitern auf."

Über die Person:

Dr. Heiko Schäfer (44) ist seit Dezember 2015 für die TOM TAILOR GROUP tätig und bekleidete zunächst die Position des COO, bevor er im September 2016 zusätzlich die Funktion des interimistischen CEO übernahm. Vor seinem Eintritt in die TOM TAILOR GROUP war er beim Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) in London tätig, zu dem er von der adidas Group wechselte. Hier verantwortete er zuletzt als Senior Vice President die Produktentwicklung, Beschaffung und einen Teil der Logistik für die vier Lifestyle-/Modelabels der Dachmarke adidas.

Seine berufliche Laufbahn startete Dr. Schäfer bei der Boston Consulting Group (BCG), bei der er über sechs Jahre im Wesentlichen Klienten aus dem Konsumgüter- und Retailbereich in Vertriebs-/Marketing- und Operations-Themen beriet. Dr. Schäfer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Saarbrücken und promovierte anschließend an der Universität Mannheim im Bereich Marketing zum Thema "Cross-Selling".

Termine

Am 28. März 2017 wird die TOM TAILOR GROUP den testierten Geschäftsbericht 2016 sowie die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 vorlegen.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Segmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende 2016 zählten hierzu 472 TOM TAILOR Filialen sowie 205 Franchise-Geschäfte, 3.050 Shop-in-Shops und rund 8.400 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 950 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 50 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander Head of Investor Relations & Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com

Lena Christin Wulfmeyer Senior Manager Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

