DGAP-News: Am Hauptsitz der Migros in Zürich eröffnet die dritte Shop-in-Shop-Apotheke von Zur Rose (deutsch)

EQS Group-News: Zur Rose Group AG

05.11.2018

5. November 2018

Am neu umgebauten Hauptsitz der Migros am Limmatplatz in Zürich eröffnet am

8. November 2018 die dritte Shop-in-Shop-Apotheke von Zur Rose. Die Kunden

profitieren von einem vollwertigen Apothekensortiment und günstigen

Medikamentenpreisen.

Anknüpfend an den Erfolg der ersten beiden Filialen in Bern und Basel,

lancieren Zur Rose und Migros anlässlich der Wiedereröffnung der Migros

Filiale am Limmatplatz in Zürich die dritte Shop-in-Shop-Apotheke. In der

Shop-in-Shop-Apotheke gelten dieselben günstigen Konditionen wie im Versand:

Rezeptpflichtige Medikamente sind durchschnittlich 12%, nicht

rezeptpflichtige Medikamente und Gesundheitsprodukte bis zu 40% günstiger

als in anderen Apotheken.



Die Shop-in-Shop-Apotheke ermöglicht

kanalübergreifendes Einkaufen: Produkte können online bestellt, in der

Apotheke abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Der Einkauf des

täglichen Bedarfs in der Migros lässt sich so bequem mit dem Bezug von

Apothekenartikeln verbinden, wobei auch in der Shop-in-Shop-Apotheke

Cumulus-Punkte gesammelt werden können.

Kontakt:

Zur Rose: Pascale Ineichen, Mediensprecherin

Direktwahl +41 52 724 08 18

E-Mail: pascale.ineichen@zurrose.com

Zur Rose Suisse AG

Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG, ist eine

der führenden Versandapotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit

ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und

kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag

zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus

durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich

Arzneimittelmanagement, um die Therapiesicherheit zu erhöhen.

Zur Rose Group ist die grösste Versandapotheke Europas. Weitere

Informationen finden Sie unter www.zurrosegroup.com.

Ende der Medienmitteilung

°