DGAP-News: AlzChem Group AG: Umplatzierung von bestehenden Aktien der AlzChem Group AG im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren (deutsch)

17.10.2018 / 08:08

17. Oktober 2018

Die drei Mehrheitsaktionäre der AlzChem Group AG, die LIVIA Corporate

Development SE, die HDI Vier CE GmbH und die four two na GmbH, haben heute

ihre Entscheidung bekannt gegeben, bestehende Aktien der AlzChem Group AG

umzuplatzieren und den Streubesitz zu erhöhen von ungefähr 1,2% auf zwischen

ca. 21,3% und 28,0%, abhängig von dem Volumen der Umplatzierung.

"Wir freuen uns, dass unsere Mehrheitsaktionäre AlzChem dabei unterstützen,

unsere Kapitalmarktpräsenz zu verbessern. Gleichzeitig schätzen wir ihr

langfristiges Engagement für AlzChem. Der erhöhte Streubesitz wird zu einer

höheren Sichtbarkeit auf den Kapitalmärkten beitragen und wir freuen uns

darauf, ein weiteres Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte

aufzuschlagen", so Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem Group AG.

Vor dem Hintergrund der aktuell soliden Geschäftsentwicklung bestätigt das

Management der AlzChem Group AG die Prognose für das Kalenderjahr 2018.

Gemäß der Prognose wird ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen

Prozentbereich prognostiziert, was einem Umsatz zwischen 364,5 und 378,7

Mio. EUR und einem EBITDA von 49 bis 54 Mio. EUR entspricht.

Über die AlzChem Group AG

Die AlzChem Group AG ist ein vertikal integrierter Hersteller von diversen

Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um

Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in

einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Das Unternehmen hat eine

führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten. Der strategische

Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und

Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das

Unternehmen hat rund 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und

drei weiteren im Ausland.

°