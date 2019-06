DGAP-News: Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange vor (deutsch)

Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange vor

Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange

vor

03.06.2019 / 07:00

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den

oder in die USA

oder in bzw.



nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige

Jurisdiktionen, in denen die

Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.

Aluflexpack AG

Alte Aarauerstrasse 11 - 5734 Reinach AG - Schweiz

Pressemeldung

Reinach AG, 03. Juni 2019

Aluflexpack AG bereitet Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange

vor

* Aluflexpack ist Spezialist für die Entwicklung und industrielle

Fertigung hochwertiger flexibler Verpackungslösungen, insbesondere aus

Aluminium

* Fokus auf attraktive Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet

Food, Confectionery und Dairy

* Kotierung an der SIX Swiss Exchange noch im zweiten Quartal 2019 geplant

* Angestrebter Bruttoemissionserlös aus neu auszugebenden Aktien von rund

140 Millionen Euro

* Emissionserlös soll in Erweiterung der Produktionskapazitäten,

Automatisierung sowie in zielgerichtete Zukäufe fliessen

* Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption stellt der Mehrheitsaktionär, die

Montana Tech Components AG ("Montana"), weitere Aktien in Höhe von bis

zu 15% des Angebotsvolumens zur Verfügung ("Greenshoe")

* Montana bleibt Mehrheitseigentümer nach dem Börsengang

* Einladung zur Medienkonferenz von heute 03. Juni 2019, um 9.30 Uhr, im

Restaurant Au Premier im Hauptbahnhof Zürich

Die Aluflexpack AG ("Aluflexpack" oder "die Gesellschaft") plant, ihre

Aktien noch im zweiten Quartal 2019 an der SIX Swiss Exchange kotieren zu

lassen (International Reporting Standard). Zum Kerngeschäft der

Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, zählt die

Entwicklung und Herstellung hochwertiger flexibler Verpackungslösungen

überwiegend für die Endmärkte Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food,

Confectionery und Dairy, wo die Gesellschaft sich auf schnell wachsende

Marktnischen fokussiert.

Im Zuge der Kotierung werden voraussichtlich neue Aktien aus einer geplanten

Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140

Millionen Euro angeboten. Für eine eventuelle Mehrzuteilung werden darüber

hinaus zusätzliche Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens

durch den Mehrheitsaktionär bereitgestellt ("Greenshoe").

Fokus auf schnell wachsende Nischen

Aluflexpack hat sich in den vergangenen Jahren strategisch in schnell

wachsenden Nischenmärkten positioniert und auf Premium-Verpackungslösungen

sowie hervorragende Produkt- und Service-Qualität fokussiert. 2018 stieg der

Umsatz auf rund 191,8 Millionen Euro [1]. In den ersten 3 Monaten 2019 wurde

ein Umsatz von 50,6 Millionen Euro erwirtschaftet (Q1 2018: rund 40,8

Millionen Euro). Im ersten Quartal 2019 betrug die bereinigte EBITDA-Marge

rund 13,9 % [2]. Einer der Wachstumstreiber war der Bereich Coffee/Tea, wo

das Unternehmen unter anderem mit wiederverwertbaren

Premium-Aluminiumkaffeekapseln punktete. Die Aluflexpack kann dabei, wie

auch bei zahlreichen anderen Produkten, zum Vorteil für den Kunden auf eine

tiefe und integrierte Wertschöpfung im eigenen Haus zurückgreifen.

Die Nachfrage ist auch im Bereich der Pharma-Verpackungslösungen hoch, in

welchen die Aluflexpack einen Schwerpunkt auf den schnell wachsenden Markt

für Durchdrückpackungen ("Blister-Folien") legt. Für schnelles Wachstum in

diesem Markt sorgen strukturelle Treiber wie die demographische Alterung,

höheres Gesundheitsbewusstsein und eine steigende Anzahl von Menschen mit

Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem.

Wachstumspotenzial besteht ferner im Bereich der Standbodenbeutel

("Stand-Up-Pouches"), die im Bereich der Tiernahrung und Lebensmittel immer

häufiger als bevorzugte Verpackungsform verwendet werden. Neben exzellenten

funktionalen Eigenschaften wie etwa der Barriere gegen Feuchtigkeit, Luft

und Licht kann diese immer beliebter werdende Verpackungsform bei Kunden

durch hohe Benutzerfreundlichkeit (z.B. einfaches Öffnungsverhalten,

Wiederverschliessbarkeit) und im Handel vor allem mit der hohen

Attraktivität im Verkaufsregal punkten. In diesem Produktbereich soll die

Produktionskapazität durch gezielte Erweiterungsinvestitionen in den

nächsten Jahren signifikant gesteigert werden.

Investitionen in Produktionskapazität, Automation und Zukäufe geplant

Aluflexpack beabsichtigt mit dem angestrebten Bruttoerlös von rund 140

Millionen Euro vorwiegend in den Ausbau der Produktionskapazitäten in

Europa, in die Automatisierung der Produktion und in zielgerichtete

Unternehmenskäufe in Asien, Europa, der MENA-Region und in Nordamerika zu

investieren. Zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits

gewährte Gesellschafterdarlehen werden zurückgezahlt. Etwa 30 Millionen Euro

sollen in die Erweiterung bestehender Produktionskapazitäten für

"Stand-Up-Pouches" am Produktionsstandort Umag im Norden von Kroatien

investiert werden. Weitere 30 Millionen Euro möchte man in zusätzliche

Kapazitäten an den übrigen Produktionsstandorten sowie punktuell in

Effizienz- und Automatisierungseinrichtungen investieren. Geplant ist zudem,

etwa 80 Millionen Euro für wertsteigernde Akquisitionen zu verwenden, wovon

bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des

türkischen Unternehmens Arimpeks im September 2018 investiert und ebenfalls

durch Gesellschafterdarlehen vorfinanziert wurde.

"Wir folgen hier dem Wunsch unserer global agierenden Kunden nach

zusätzlichen Kapazitäten - und schaffen eine leistungstarke Platform mit

finalen Produktionsschritten in ihrer Nähe", erklärt Igor Arbanas, CEO der

Aluflexpack Gruppe. Zudem zielt man mit der Standorterweiterung darauf ab,

weitere Synergien auszuschöpfen - ähnlich wie in der jüngsten Vergangenheit

bei den Zukäufen und der Integration von Process Point Service

(Liechtenstein/Schweiz, 2013), Eliopack (Frankreich, 2015) und Arimpeks

(Türkei, 2018).

"Unsere Kunden stehen im Fokus aller unserer Handlungen. Unser Ziel ist es,

aufgrund unserer Produkt- und Service-Qualität, Verlässlichkeit und

Innovationskraft bevorzugter Entwicklungs-partner und Lieferant unserer

bestehenden und neuen Kunden zu werden. Und dies wollen wir durch Nähe zu

unseren Kunden, kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Organisation sowie

Erweiterung unserer Produktionskapazitäten und unseres Technologie- und

Produkt-Portfolios sicherstellen. Damit wollen wir die Basis für

nachhaltiges, langfristiges und profitables Wachstum schaffen", so Igor

Arbanas.

Langfristig orientierter Hauptaktionär

Montana Tech Components AG ("Montana") ist derzeit Alleingesellschafter der

Aluflexpack. Montana ist auch bekannt als Mehrheitsaktionär der VARTA AG und

der Alu Menziken Gruppe. Montana wird auch nach der Kotierung der

Aluflexpack Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens bleiben und plant, wie

beim Schwesterunternehmen VARTA, das 2017 erfolgreich an die Börse gebracht

wurde, langfristig einen Mehrheitsanteil zu halten. Martin Ohneberg,

Präsident des Verwaltungsrats der Aluflexpack, sagt: "Entscheidend für den

Erfolg der Aluflexpack war die klare Unternehmensstrategie, die auf

gezielten organischen Wachstumsinitiativen und wertsteigernden

M&A-Aktivitäten fusst. Ein massgeblicher Anteil kommt jedoch auch den

MitarbeiterInnen und der Konzernleitung zu. Für die Zukunft gilt es,

nachhaltig organisches und anorganisches Wachstum durch Innovation,

Fokussierung und Markteintritte in neue Länder voranzutreiben."

DDr. Michael Tojner, CEO und Mehrheitseigentümer der Montana Tech Components

AG, ergänzt: "Die positive Entwicklung und Erhöhung der Marktanteile mit

innovativen Produkten möchten wir als Gesellschafter langfristig begleiten

und unterstützen. Die Montana plant in den nächsten Jahren erhebliche Mittel

in die Division Aerospace der Holding zu investieren. Für die Aluflexpack

sehen wir, aufgrund ihrer attraktiven Wachstumsmöglichkeiten, die

selbständige Finanzierung über die Börse, wie bei der VARTA, als richtigen

Schritt an. Indem wir die Mehrheit halten, bieten wir Kunden und

Mitarbeitern einen stabilen Kernaktionär."

Weitere Angaben zum Börsengang

Der geplante Börsengang wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

("Berenberg") als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner begleitet.

Die Zürcher Kantonalbank ("ZKB") wurde als Joint Bookrunner und die

Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager mandatiert. Nach derzeitiger

Planung soll das Angebot aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie

Privatplatzierungen ausserhalb der Schweiz bestehen.

Für das Unternehmen und das Management wird voraussichtlich ein Lock-up von

zwölf Monaten und für den bestehenden Hauptaktionär ein Lock-up von 24

Monaten angedacht.

Einladung zur Medienkonferenz

Mit Blick auf die geplante Börsenkotierung der Aluflexpack werden CEO Igor

Arbanas und CFO Johannes Steurer das Unternehmen heute an einer

Medienkonferenz vorstellen. Die Veranstaltung findet wie folgt statt:

- Zeit: 03. Juni 2019, 9:30 bis ca. 10:30 Uhr

- Ort: Restaurant Au Premier, Saal Bernina, Bahnhofplatz 15, 8001 Zürich

Die Konferenz findet in deutscher Sprache statt. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.

Medienkontakte

Dynamics Group AG

Andreas Durisch / Thomas Balmer

adu@dynamicsgroup.ch / tba@dynamicsgroup.ch

+41 43 268 32 32

Über die Aluflexpack AG:

Die Aluflexpack AG (Aluflexpack) ist eine 100%-ige Tochter der Montana Tech

Components AG. Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für

Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy

her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind

Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden

Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die

Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem

Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier

Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31.

März 2019 auf ca. 1.150 Mitarbeiter.

www.aluflexpack.com

Über Montana Tech Components AG:

Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte

Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung,

Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen

Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende

Position ein. Mit der Fokussierung auf ausgewählte Schlüsseltechnologien,

Marktführerschaft und kontinuierliche Innovationen verfolgt Montana Tech

Components eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 7.800

Mitarbeitern ist die Montana Tech Components AG an 52 Standorten weltweit

aktiv.

www.montanatechcomponents.com

[1] Auf Pro-forma-Basis, unter Einbeziehung der Effekte der im September

2018 erworbenen türkischen Arimpeks als ob dieser Erwerb zum 1. Januar 2018

erfolgt wäre

[2] Bereinigtes EBITDA definiert als Nettogewinn vor Steuern,

Finanzierungserträgen, Finanzierungsaufwendungen und Abschreibungen sowie

bereinigt um aussergewöhnliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem

öffentlichen Aktienangebot von rund 1,1 Millionen Euro

Ende der Medienmitteilung

