DGAP-News: Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts vor (deutsch)

Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts vor

DGAP-News: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische

Unternehmensentscheidung

Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro

Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und

Softwareentwicklungsgeschäfts vor

21.08.2020 / 15:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

München, 21. August 2020 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) plant

die Abspaltung von 100 Prozent des in der Nagarro Gruppe gebündelten

globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts und damit

verbunden die Börsennotierung der Nagarro SE ("Spin-off"). Mit der Einladung

für die am 24. September 2020 geplante Ordentliche Hauptversammlung

veröffentlichte die Allgeier SE wesentliche Details zum Spin-off der Nagarro

SE. Die Allgeier-Aktionäre sollen für je eine Aktie der Allgeier SE eine

Aktie der Nagarro SE erhalten. Die Allgeier SE wird nicht an der Nagarro SE

beteiligt bleiben. Mit Wirksamwerden der Abspaltung werden die Aktionäre der

Allgeier SE daher 100 Prozent am Grundkapital der Nagarro SE halten.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Ordentlichen Hauptversammlung wird die

Abspaltung derzeit für Dezember 2020 erwartet. Im Anschluss daran sollen die

Aktien der Nagarro SE zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden.

"Die Nagarro Gruppe ist in den letzten Jahren durch ihr nachhaltiges

organisches Wachstum und verschiedene Akquisitionen als eigenständiger

weltweiter Tech Services-Player aus Allgeier herausgewachsen. Für Nagarro

ist es wichtig, mit einem eigenständigen Listing und Branding im Markt mehr

Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit erlangen zu können, was unseres Erachtens

auch attraktivere Kapitalmarktbewertungen ermöglichen wird", sagte Carl

Georg Dürschmidt, Vorsitzender des Vorstands der Allgeier SE. "Mit ihrer

eigenen Equity Story positioniert sich Nagarro direkt in der Peer Group der

globalen Unternehmen für Softwareentwicklung und digitale Transformation.

Aber auch für die verbleibende Allgeier ist die Abspaltung der Nagarro eine

Chance für die Positionierung als einer der wenigen großen Anbieter im

deutschsprachigen Raum, die ihren Kunden ein umfassendes

Softwareentwicklungs- und IT Services-Portfolio zur Unterstützung der

digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle anbieten. Allgeier wird sich

auf seine Buy & Build-Strategie fokussieren, um in der Zukunft weiterhin

durch wertschaffende Akquisitionen über dem Marktdurchschnitt zu wachsen."

Mit dem geplanten Spin-off der Nagarro entsteht ein eigenständiges globales

Technologie- und Software Services-Unternehmen mit Sitz und Börsennotierung

in Deutschland. Nagarro ist auf "Change the Business" Technology Services

spezialisiert. Dazu zählen digitales Produkt-Engineering, E-Commerce und

Customer Experience Services, die Kompetenz in Artificial Intelligence und

Machine Learning, Cloud- und IoT-Lösungen sowie Beratung zu ERP-Lösungen der

nächsten Generation. Das Unternehmen verfügt über einen breiten und

langjährigen internationalen Kundenstamm überwiegend in Zentraleuropa -

hierbei insbesondere Deutschland - sowie in Nordamerika. Zu diesem zählen

eine Reihe globaler Blue-Chip-Konzerne und führender unabhängiger

Softwareanbieter (ISVs), weitere Markt- und Branchenführer sowie öffentliche

Auftraggeber. Insgesamt beschäftigt die Nagarro Gruppe weltweit rund 8.400

Mitarbeiter.

"Der Auftritt mit einer eigenen Marke und deren Sichtbarkeit am Kapitalmarkt

wird die Positionierung der Nagarro im globalen Wettbewerb stärken - sowohl

gegenüber Kunden als auch gegenüber potentiellen Mitarbeitern", ergänzte

Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) der

Nagarro SE. "Nagarro ist eine globale Organisation mit einem eigenständigen

Organisationsdesign und einer Unternehmenskultur, die Unternehmertum,

Agilität und globale Zusammenarbeit fördert, um unseren Kunden hervorragende

Ergebnisse zu liefern. Die Weiterentwicklung dieser modernen Kultur - die

sich durch flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortung, Begeisterung für

Technologie, interkulturelle Offenheit und ausgeprägte soziale Achtsamkeit

auszeichnet - wird durch die künftige Eigenständigkeit und das entsprechende

Selbstverständnis gefördert."

Zur Vorbereitung der beabsichtigten rechtlichen Verselbständigung des

globalen Technologie- und Softwareentwicklungsgeschäfts von Allgeier wurden

umfassende Reorganisationsmaßnahmen durchgeführt. Das operative Geschäft der

künftigen Nagarro Gruppe, bestehend aus Nagarro, iQuest, Objectiva und dem

SAP-Geschäft der Nagarro Allgeier ES, wurde in der Nagarro Holding gebündelt

und auf die Nagarro SE übertragen. Ein modernes Organisationsdesign bildet

die Grundlage für weiteres Wachstum: Das Geschäft wird in einer

mehrdimensionalen Struktur geführt, die regionale Vertriebs- und

Marketingeinheiten, Serviceregionen und globale Business Units umfasst. So

können Projekte unabhängig von geografischen und physischen Standorten

weltweit mit einheitlichem Know-how und Qualitätsstandards gesteuert und

durchgeführt werden. Die langfristige Finanzierung der Nagarro Gruppe wurde

mit der Zusicherung einer Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro durch

ein Bankenkonsortium gesichert.

Mit der geplanten Abspaltung der Nagarro werden die Aktionäre der Allgeier

SE künftig an zwei börsennotierten Gesellschaften beteiligt sein. Die

Aktionäre erhalten damit die Möglichkeit, separat und unabhängig voneinander

über ihr Investment in den jeweiligen Geschäftsaktivitäten beider

Unternehmen zu entscheiden. Die neuen Aktien der Nagarro SE werden

automatisch im Zuge der Börsennotierung in das Depot der Allgeier-Aktionäre

eingebucht. Aufgrund des Zuteilungsverhältnisses von 1:1 ist sichergestellt,

dass keine Aktienspitzen (Teilrechte) entstehen können und somit alle

Aktionäre entsprechend ihrer Beteiligung an der Allgeier SE Aktionäre der

Nagarro SE werden.

