DGAP-News: Allgeier SE: Hauptversammlung stimmt der Abspaltung der Nagarro Gruppe zu, Nagarro-Vorstand Manas Fuloria scheidet planmäßig aus dem Allgeier-Vorstand aus (deutsch)

25.09.2020 / 12:47

Die hierin enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch

zur Weitergabe (direkt oder indirekt) in bzw. innerhalb einer Rechtsordnung

gedacht, in der dies nach dort geltendem Recht verboten wäre.

München, 25. September 2020 - Die gestrige ordentliche Hauptversammlung der

Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat die Abspaltung des unter der

Nagarro SE gebündelten globalen Technologieberatungs- und

Softwareentwicklungsgeschäfts von der Allgeier SE beschlossen.

Insgesamt waren 50,99 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals der

Allgeier SE bei der ordentlichen Hauptversammlung, die als virtuelle

Veranstaltung stattfand, vertreten. Hinzu kamen 6,15 Prozent des

stimmberechtigten Grundkapitals als Briefwahlstimmen, so dass insgesamt

57,14 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals an der Abstimmung

beteiligt war. Sämtliche Beschlüsse der Tagesordnung fanden die

erforderliche Zustimmung der Hauptversammlung. Der Beschluss zum

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Allgeier SE und der

Nagarro SE wurde mit 99,93 Prozent der abgegebenen Stimmen gefasst.

Dieser Schritt ebnet den Weg zur Schaffung eines eigenständigen, global

agierenden Digital Engineering Leaders mit Sitz und Börsennotierung in

Deutschland. Der Spin-off ermöglicht es Nagarro, sich auf das hohe

Wachstumspotenzial des Unternehmens zu fokussieren und einen erhöhten

Managementfokus auf das Kerngeschäft zu legen. Die Allgeier SE wird sich in

Zukunft weiterhin auf die bewährte Buy & Build-Strategie konzentrieren. Das

vorhandene Portfolio soll weiter über dem Marktdurchschnitt wachsen - sowohl

durch wertschaffende Akquisitionen als auch durch die starke Positionierung

der Marken Allgeier und mgm technology partners im deutschsprachigen Raum.

"Die breite Zustimmung der Allgeier-Aktionäre zur Abspaltung der Nagarro

bestätigt unser Vorhaben, zwei führende Unternehmen mit klarer Fokussierung

und differenzierter Strategie zu schaffen. Beide Unternehmen können sich so

eigenständig am Kapitalmarkt positionieren", sagte Carl Georg Dürschmidt,

Vorsitzender des Vorstands der Allgeier SE. "Die starke Unterstützung durch

die Aktionäre bietet die Grundlage für das weitere Wachstum von Nagarro als

starke globale Marke mit eigener Identität, eigenem Organisationsdesign und

eigener Kultur", ergänzte Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in

the Organization (CEO) der Nagarro SE.

Allgeier und Nagarro werden nun mit den Vorbereitungen für das Börsenlisting

der Nagarro SE fortfahren. Ein gemeinsamer Capital Markets Day für Allgeier

und Nagarro ist für kommenden Montag, den 28. September 2020, angekündigt.

Interessenten können an der Veranstaltung über den Link auf der Webseite der

Allgeier SE (https://www.allgeier.com/de/investor-relations/spin-off/) nach

Anmeldung teilnehmen. Die Abspaltung und anschließende Börsennotierung der

Nagarro SE ist derzeit für Dezember 2020 vorgesehen.

Wie im Abspaltungsprozess vorgesehen hat Herr Manas Fuloria seine

Vorstandsposition bei der Allgeier SE mit Ablauf des gestrigen Tages (24.

September 2020) niedergelegt, um sich ab sofort voll auf seine Funktion als

Vorstand der Nagarro SE zu konzentrieren. Dem Vorstand der Allgeier SE

gehören nach dem planmäßigen Ausscheiden von Manas Fuloria mit Carl Georg

Dürschmidt, Dr. Marcus Goedsche und Hubert Rohrer drei Mitglieder an.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,

erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot

noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Japan, Australien oder

anderen Jurisdiktionen. Die Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dieser

Transaktion ausgegeben werden, sind nicht und werden auch in Zukunft nicht

gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung oder gemäß den in irgendeinem Bundestaat der USA geltenden

Gesetzen registriert. Weder die Nagarro SE noch die Allgeier SE

beabsichtigen, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.

Diese Mitteilung wird an Personen im Vereinigten Königreich verteilt und

richtet sich nur an diese, wenn § 21 Absatz 1 des Financial Services and

Markets Act 2000 keine Anwendung findet. Dieses Dokument stellt weder eine

Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in

dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 Anwendung findet, und ist weder eine Empfehlung an

irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren noch darf

es als eine solche Empfehlung verstanden werden. Dieses Dokument wird nur

übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs

befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne

von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order")

haben, oder (iii) Personen im Sinne von Artikel 43 der Order oder (iv) "high

net worth companies", "unincorporated associations" und andere

Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind

(nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich

dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit ihnen durchgeführt, und jede Person, die keine Relevante Person

ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig

werden oder auf diese vertrauen. Diese Mitteilung (oder auch Teile davon)

darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Allgeier SE nicht

veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur

Verfügung gestellt werden.

Soweit diese Mitteilung Aussagen enthält, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle Leistung(-sfähigkeit) sowie

auf künftige die Allgeier Gruppe betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, sind diese Aussagen

erkennbar an Formulierungen wie z. B. "erwarten", "prognostizieren",

"antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben",

"einschätzen", "werden" und "zum Ziel setzen" oder ähnlichen Begriffen.

Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten

Annahmen des Allgeier Managements, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs von Allgeier liegen. Die künftigen tatsächlichen

Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse können von diesen

Annahmen und Schätzungen abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftigen Entwicklungen und

die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Mittteilung

geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie

getroffen wurden und Allgeier übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt

auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei

einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, es

besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu.

Kontakt:

Allgeier SE

Corporate Communications & Investor Relations

Dr. Christopher Große

Einsteinstraße 172

81677 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale

Transformation: Allgeier führt seine Kunden durch die Herausforderungen des

digitalen Wandels, um deren zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Für globale

Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und

Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen

Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit

hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und

intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten. Mit

knapp 11.000 angestellten Mitarbeitern und über 1.000 freiberuflichen

Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das

komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore

ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die

rasch wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit rund

130 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten. Im Geschäftsjahr

2019 erzielte Allgeier einen Konzern-Umsatz von 784 Mio. Euro mit mehr als

2.000 Kunden. Allgeier zählt laut Lünendonk(R)-Liste 2020 zu den führenden

IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier

Experts ist nach Lünendonk(R)-Liste 2020 einer der führenden

Personaldienstleister für die Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von

IT-Freelancern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN

DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com.

