DGAP-News: Allergy Therapeutics plc gibt Ergebnis ihrer Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

19.07.2018 / 13:51

Worthing, UK, 19. Juli 2018 Allergy Therapeutics plc (AIM:AGY), ein

Spezialpharmaunternehmen mit Fokus auf Allergieimpfstoffe, freut sich den

erfolgreichen Abschluss der heute angekündigten Platzierung, bei der eine

deutliche Übernachfrage zu verzeichnen war, sowie Zeichnung der Aktien

bekanntzugeben.

Insgesamt wurden 40.000.000 neue Stammaktien des Unternehmens (die "Neuen

Aktien") zu einem Preis von 26,5 Pence pro Aktie (der "Platzierungspreis")

platziert oder gezeichnet und dadurch ein Bruttoemissionserlös von 10,6 Mio.

GBP (vor Aufwendungen) für das Unternehmen erzielt. Die ausgegebenen Neuen

Aktien stellen 6,7 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft vor

Platzierung und Zeichnung dar. Der Platzierungspreis beinhaltet einen

Aufschlag ("Premium") von 0,4 Prozent auf den durchschnittlichen

Börsenschlusskurs der Aktie während der letzten 60 Handelstage vor und

einschließlich des 18. Julis 2018, dem letzten Handelstag vor der

Ankündigung der Platzierung und Zeichnung.

Manuel Llobet, Chief Executive Officer von Allergy Therapeutics,

kommentierte:

"Mit unserem am Markt verfügbaren Produktportfolio und unserer F&E-Pipeline

ist Allergy Therapeutics nun sehr gut positioniert für die nächste

transformierende Wachstumsphase. Mit der erfolgreichen Platzierung und

Zeichnung der Aktien werden wir unsere geplante Phase-III-Studie mit unserem

subkutanen MPL(R)-wirkverstärkten Gräserpollenimpfstoff ausweiten, deren

Start für das zweite Halbjahr 2019 geplant ist. Das schließt auch ein

Projekt zur Analyse der Pollentrends in den USA ein, um sicherzustellen,

dass die Teilnehmer in der Studie einer optimalen Menge von

Gräserpollenallergenen ausgesetzt sind. Darüber hinaus werden wir mit den

Erlösen die Phase-II-Studie mit unserem MCT(R)-adsorbierten

Hausstaubmilbenimpfstoff unterstützen und uns darauf konzentrieren, unsere

diversifizierte Pipeline anwenderfreundlicher Produkte, einschließlich des

derzeit in präklinischer Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen

Erdnussallergie, weiter voranzubringen."

Panmure Gordon fungiert im Rahmen der Platzierung als Finanzberater,

nominierter Berater ("Nominated Advisor") und Corporate Broker.

Antrag auf Zulassung zum Handel an der Londoner Börse (AIM) und

Gesamtstimmrechte

Der Antrag auf Zulassung der Neuen Aktien zum Handel ("Zulassung") wurde an

der Londoner Börse (AIM) gestellt. Es wird erwartet, dass die Zulassung am

25. Juli 2018 um 8:00 Uhr Ortszeit (9:00 Uhr MESZ) (sobald die Platzierung &

Zeichnung vorbehaltlos wird) erteilt wird und dass der Handel der Neuen

Aktien an der AIM zeitgleich aufgenommen werden kann.

Die Neuen Aktien werden als vollständig bezahlt emittiert und werden

unmittelbar ab Ausgabe den bestehenden Stammaktien der Gesellschaft in jeder

Hinsicht gleichgestellt sein. Hier eingeschlossen ist der Anspruch auf

Dividenden oder sonstige Ausschüttungen, die ab dem Zeitpunkt der Ausgabe

der Neuen Aktien in Bezug auf diese Anteile gezahlt, ausgeschüttet oder

beschlossen werden.

Nach Zulassung der Neuen Aktien umfasst das erweiterte ausgegebene

Stammkapital des Unternehmens 636.168.616 mit Stimmrecht verbundene

Stammaktien. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien; somit beträgt die

Gesamtzahl der Stimmrechte 636.168.616. Dieser Wert kann von den Aktionären

als Richtwert in der Berechnung genutzt werden, mithilfe der sie bestimmen

können, inwiefern sie unter Berücksichtigung der Offenlegungs- und

Transparenzbestimmungen der britischen Financial Conduct Authority ("FCA")

dazu verpflichtet sind, ihre Beteiligung oder die Veränderung ihrer

Beteiligung an dem Unternehmen mitzuteilen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Insiderinformationen nach Artikel 17 der

Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Zusammenfassung und Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Allergy Therapeutics

+44 (0) 1903 845 820

Manuel Llobet, Chief Executive Officer

Nick Wykeman, Finance Director

Panmure Gordon

+44 (0) 207 886 2500

Freddy Crossly / Emma Earl / Ryan McCarthy, Corporate Finance

Erik Anderson, Corporate Broking

Bencard Allergie GmbH/MC Services AG

+49-211-529252-22

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

Anmerkungen für Journalisten:

Über Allergy Therapeutics

Allergy Therapeutics ist ein international agierendes

Spezialpharmaunternehmen, das auf die Behandlung und Diagnose allergischer

Erkrankungen spezialisiert ist. Dazu gehören Immuntherapien zur kausalen

Behandlung von Pollen-, Hausstaub- oder Insektengiftallergien. Die

Gesellschaft verkauft eigene Produkte und Produkte ihrer Tochterfirmen in

ca. 20 Ländern. Die breite Entwicklungspipeline des Unternehmens umfasst

Allergen-spezifische Impfstoffe (Allergieimpfstoffe) zur Behandlung von

Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der

klinischen Phase befinden, sowie einen Impfstoff zur Behandlung von

Erdnussallergien in der präklinischen Entwicklung. Darüber hinaus entwickelt

das Unternehmen auch Adjuvans-Systeme, die zur Verbesserung von Impfstoffen

in anderen klinischen Bereichen jenseits des Allergie-Kerngeschäfts führen

sollen.

Allergy Therapeutics wurde als Spin-off von Smith Kline Beecham im Jahr 1999

gegründet und hat ihren Hauptsitz in Worthing, Großbritannien, wo das

Unternehmen auf mehr als 11.000m2 mit hochmodernen MHRA-zertifizierten

Produktionsanlagen und Laboratorien vertreten ist. Die Gesellschaft

beschäftigt etwa 500 Mitarbeiter, notiert an der Londoner Wertpapierbörse

(AIM: AGY) und hat während der letzten 18 Jahre, seit dem Spin-off von GSK,

eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im zweistelligen Bereich

aufrechterhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.allergytherapeutics.com

