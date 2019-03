DGAP-News: All for One Steeb AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in All for One Group AG. Umsetzung Strategieoffensive 2022 auf gutem Weg (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "All for One Steeb":

All for One Steeb AG: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung in All for One Group AG.



Umsetzung Strategieoffensive 2022 auf gutem Weg

14.03.2019

Filderstadt, 14. März 2019 - Mit großer Mehrheit ist die ordentliche

Hauptversammlung der All for One Steeb AG, führendes IT- und Beratungshaus

und gefragter Digitalisierungspartner im Mittelstand, allen Vorschlägen der

Verwaltung gefolgt. Rund 81% (81,46%) des Grundkapitals der Gesellschaft

waren an der Aktionärsversammlung am 13. März 2019 vertreten.

Viel Beifall gab es für den strategischen Kurs. »Unsere Strategieoffensive

2022 ist planmäßig gestartet und auf gutem Weg. Die entscheidenden

Weichenstellungen erfolgen im laufenden Geschäftsjahr 2018/19. Dabei haben

wir unsere Mittelfristziele stets fest im Visier. Bereits für 2022/23

rechnen wir mit Umsätzen im Bereich von 550 Mio. bis 600 Mio. EUR und einer

EBIT-Marge von über 7%«, bekräftigt All for One Steeb CEO und

Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp. Besonders deutlich fiel die Zustimmung

der Hauptversammlung zur Umfirmierung der Gesellschaft von All for One Steeb

AG in All for One Group AG aus. Knapp 100% (99,99%) hatten für die

Umfirmierung votiert. »Unser neuer Marktauftritt als All for One Group AG

mit der Eins als neuer Bildmarke und unserem neuen Claim - one idea ahead -

bringt unseren Anspruch perfekt auf den Punkt: wir wollen unsere Kunden zur

Nummer Eins machen«, so Landwehrkamp weiter.

Zur erfolgreichen Umsetzung der Strategieoffensive 2022 hatte der

Aufsichtsrat der Gesellschaft zudem die Verträge mit beiden Vorständen

bereits im November 2018 vorzeitig bis 2023 verlängert.

Trotz erwartet hoher Einmalkosten der Strategieoffensive 2022 im

Geschäftsjahr 2018/19 hatte die Verwaltung der Hauptversammlung die

Ausschüttung einer Dividende von unverändert 1,20 EUR je Aktie

vorgeschlagen. Die gleichfalls mit großer Mehrheit von knapp 100% (99,99%)

beschlossene Ausschüttung für die insgesamt 4.982.000 dividendenberechtigten

Aktien liegt demnach bei rund 6,0 Mio. EUR. Die Ausschüttungsquote bezogen

auf das Konzernergebnis nach Steuern 2017/18 in Höhe von 13,7 Mio. EUR

(2016/17: 13,1 Mio. EUR) beträgt 44% (2016/17: 46%).

»Das Votum unserer Aktionäre ist eindeutig. Unsere Strategieoffensive 2022

erfährt damit zusätzlichen Rückenwind. An unserer Prognose für das

Übergangsjahr 2018/19, ein Umsatz zwischen 345 Mio. und 355 Mio. EUR sowie

ein EBIT zwischen 21 Mio. und 22 Mio. EUR vor Einmalkosten der

Strategieoffensive in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags

halten wir unverändert fest. Ab 2020 rechnen wir auf Quartalsebene wieder

mit einem Anstieg der EBIT-Marge«, unterstreicht All for One Steeb CFO

Stefan Land.

Der Launch des neuen Marktauftritts als All for One Group AG erfolgt -

abhängig von der Eintragung der Beschlüsse im Handelsregister -

voraussichtlich im Verlaufe des Aprils 2019. Bereits Anfang April wird die

Gesellschaft ihr neues Headquarter am Standort Filderstadt bei Stuttgart

beziehen.

Über All for One Steeb AG

Die All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001) ist ein führendes IT- und

Beratungshaus und gefragter Digitalisierungspartner im Mittelstand. Das

Portfolio des Komplettdienstleisters umfasst ganzheitliche Lösungen und

Services entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette - von Management- und

Technologieberatung über SAP-Branchenlösungen und Cloud-Anwendungen bis hin

zu hoch skalierbaren Multi Cloud Services aus deutschen Rechenzentren. So

orchestriert All for One Steeb den hochverfügbaren Betrieb aller

geschäftsrelevanten IT-Systeme - für SAP genauso wie etwa für Microsoft. Für

Marktbeobachter ist All for One Steeb die Nr. 1 im deutschsprachigen

SAP-Markt und zählt auch etwa bei Cloud Transformation, SAP HANA und SAP

S/4HANA, Business Analytics und Performance Management, Human Capital

Management, Customer Engagement & Commerce, Application Management Services,

IT-Security oder Communications und Collaboration (New Work) zu den

führenden IT-Dienstleistern. Als SAP Platinum Partner ist All for One Steeb

verlässlicher Generalunternehmer und betreut mit über 1.700 Mitarbeitern

mehr als 2.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz -

vorwiegend aus der mittelständischen Fertigungs- und Konsumgüterindustrie.

Als Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit größten Allianz

führender SAP-Partner, garantiert All for One Steeb auch außerhalb des

deutschsprachigen Raums in über 90 Ländern ein umfassendes Beratungs- und

Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Im Geschäftsjahr 2017/18

erzielte die All for One Steeb AG einen Umsatz in Höhe von 332,4 Mio. EUR.

Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

https://www.all-for-one.com/de

Kontakt:

All for One Steeb AG, Dirk Sonntag, Leiter Corporate & Investor Relations,

Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com

°