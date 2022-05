DGAP-News: All for One Group SE platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR mit ESG-Bridge (deutsch)

All for One Group SE platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 40 Mio. EUR mit ESG-Bridge

Schuldscheintransaktion der All for One Group SE generiert hohe Nachfrage //

ESG-Bridge zur Verankerung der Nachhaltigkeit // Attraktive Konditionen zur

weiteren Wachstumsfinanzierung langfristig gesichert

Filderstadt, 6. Mai 2022 - Der Digitalisierungsprovider All for One Group SE

hat erfolgreich Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponente am

Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und das

ursprünglich geplante Platzierungsvolumen wurde von 25 Mio. EUR auf 40 Mio.

EUR deutlich erhöht. Die Mittel eröffnen der führenden Consulting- und

IT-Gruppe zusätzlichen Handlungsspielraum für weitere Akquisitionen sowie

die Erweiterung des Produktportfolios.

Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Helaba arrangierte

Platzierung über insgesamt 40 Mio. EUR wurde sowohl klassisch als auch über

die Digitalplattformen von Debtvision und VC Trade vermarktet, so dass die

Schuldscheindarlehen effizient und transparent digital der Investorenbasis

angeboten werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt 19

Investoren eine breite Basis von Sparkassen, Genossenschafts- und

Geschäftsbanken berücksichtigt. Die fix-Verzinsung der Tranchen konnte am

unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und entspricht bei den

Laufzeiten von sechs und acht Jahren der guten Bonität der All for One Group

SE.

Über einen definierten Rahmen wird bereits zum Emissionszeitpunkt über eine

»ESG-Bridge« vereinbart, dass zwei ESG-Kennzahlen aus den Themen Umwelt,

Soziales und/oder Corporate Governance bis Ende 2023 festgelegt und die

entsprechenden Zielwerte für vorangelegte, künftige Testzeitpunkte

kommuniziert werden. Die Nichterreichung dieser Zielwerte führt zu einer

Margenerhöhung, auf eine Margenreduktion wird bewusst verzichtet.

»Wir haben das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, nach innen gerichtet aber auch

Richtung Markt und Kunde. Schließlich sind es digitale Technologien und

Prozesse, die helfen, nachhaltige Praktiken in den Geschäftsbereichen zu

verankern. Daher ist es nur konsequent, das Thema ESG auch in unserer

Finanzierung fest zu integrieren. Das Interesse am Kapitalmarkt war

beträchtlich und das in diesen unsicheren Zeiten! Wir haben uns in einem

anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld, geprägt durch hohe Inflationsdaten,

volatile Zinssätze und eine große Unsicherheit infolge des Kriegsgeschehens

in der Ukraine, sehr vorteilhafte Konditionen gesichert«, fasst Stefan Land,

Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in

einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und

Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und

Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter

einem Dach und orchestriert mit 2.700 Experten und der Umsetzungspower

führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller

Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer &

Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT,

Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem

intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe

begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland,

Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation.

Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die All for One Group SE einen

Konzernumsatz in Höhe von 373 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

https://www.all-for-one.com/ir

