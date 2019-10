DGAP-News: All for One Group AG: Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio. EUR erfolgreich platziert / starke Resonanz (deutsch)

All for One Group AG: Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio.



EUR erfolgreich platziert / starke Resonanz

17.10.2019 / 09:22

Orderbuch deutlich überzeichnet / Günstige Konditionen zur weiteren

Wachstumsfinanzierung im Rahmen der »Strategie 2022« langfristig gesichert

Filderstadt, 17. Oktober 2019 - Um die aktuell besonders günstigen

Konditionen zur Wachstumsfinanzierung mit Blick auf ihre »Strategie 2022«

langfristig zu sichern, hat die All for One Group AG erneut

Schuldscheindarlehen begeben. Nach ihrer Debüttransaktion im April 2013 und

einer Folgeplatzierung im Mai 2017 kam der führenden Consulting- und

IT-Gruppe diesmal neben dem günstigen Marktumfeld vor allem das stark

gestiegene Interesse auf Investorenseite und die gute Bonität der

Gesellschaft zu Gute.

Die von der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, arrangierte Platzierung

über insgesamt 33,5 Mio. EUR war deutlich überzeichnet, so dass nicht alle

Orders berücksichtigt werden konnten und eine vorzeitige Schließung der

Orderbücher erfolgte. Die Kombination aus dem Investorennetzwerk der LBBW

und der Digitalplattform von Debtvision, einem Gemeinschaftsunternehmen der

Börse Stuttgart GmbH und der Landesbank Baden-Württemberg, überzeugte. Der

»Digitale Marktplatz für Schuldscheindarlehen« ermöglicht den Investoren

nicht nur die direkte Kommunikation mit dem Darlehensnehmer. »Soft und Firm

Orders« können vielmehr direkt digital platziert werden.

Bei der Zuteilung berücksichtigt wurde eine breite Basis von Sparkassen,

Genossenschafts- und Geschäftsbanken, insgesamt 19 Investoren aus Europa.

Die Schuldscheindarlehen sind in drei Tranchen eingeteilt. Sowohl die beiden

Spot-Tranchen (Valuta: 17. Oktober 2019) mit Laufzeiten von 6 Jahren

(insgesamt 7,5 Mio. EUR) sowie 8 Jahren (insgesamt 16,0 Mio. EUR), als auch

eine Forward Tranche (Valuta: 30. April 2020) mit einer Laufzeit von 6,5

Jahre (insgesamt 10,0 Mio. EUR) konnten am unteren Ende der Preisspanne

platziert werden. Die Forward Darlehen dienen größtenteils der Ablösung

einer Resttranche über 8,5 Mio. EUR aus der im April 2013 erfolgten

Debüttransaktion. Die Verzinsung aller drei Tranchen ist fix und liegt je

nach Tranche zwischen 0,90% und 1,10%. Aufgrund der guten Bonität der All

for One Group AG - die Gesellschaft wird etwa von der Deutschen Bundesbank

als notenbankfähig eingestuft - konnten die Darlehensbedingungen der

aktuellen Platzierung weiter verbessert werden.

»Die Initialisierung unserer Strategie 2022 ist abgeschlossen. Unser

erweitertes Portfolio stößt in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden

auf große Zustimmung. Viel Potenzial zur Effizienz- und Kostenoptimierung

für alle involvierten Akteure sehen wir zudem in der Digitalisierung des

Schuldscheinmarktes, wie uns der Einbezug von Debtvision verdeutlicht hat.

Die hohe Nachfrage von Seiten der Schuldscheininvestoren erweitert unseren

Spielraum für organisches und für anorganisches Wachstum«, freut sich Stefan

Land, Finanzvorstand der All for One Group AG.

Über die All for One Group AG

Die All for One Group AG (ISIN DE0005110001) steigert die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint

die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung,

Branchen-Expertise und Technologie-Know-how mit IT-Beratung und -Services

unter einem Dach. Mit marktführenden Lösungen auf Basis von SAP, Microsoft

und IBM verbunden mit der Umsetzungspower ihrer über 1.800 Experten

orchestriert die All for One Group AG alle Facetten von Wettbewerbsstärke:

Intelligentes Enterprise Resource Planning (ERP) als »Digital Core« einer

jeden zukunftsgerichteten Unternehmens-IT, Strategie, Geschäftsmodell,

Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie

IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance. Über 2.500

Kunden begleitet die All for One Group AG so bei ihrer Transformation und

dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Für Marktbeobachter gilt die führende

Consulting- und IT-Gruppe als die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt. Als

Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit leistungsstärksten Allianz

von SAP-Partnern, garantiert die All for One Group AG auch außerhalb des

deutschsprachigen Raums in über 100 Ländern ein umfassendes Beratungs- und

Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Im Geschäftsjahr 2017/18

erzielte die All for One Group AG einen Umsatz in Höhe von 332 Mio. EUR und

notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

https://www.all-for-one.com/

Kontakt:

All for One Group AG, Dirk Sonntag, Leiter Corporate & Investor Relations,

Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com

