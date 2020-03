DGAP-News: All for One Group AG: Jahresprognose 2019/20 wegen Corona Virus aufgehoben (deutsch)

All for One Group AG: Jahresprognose 2019/20 wegen Corona Virus aufgehoben

All for One Group AG: Jahresprognose 2019/20 wegen Corona Virus aufgehoben

23.03.2020 / 15:03

All for One Group AG - Jahresprognose 2019/20 wegen Corona Virus aufgehoben

Höchste Priorität auf Schutz der Mitarbeiter // Business Continuity

gewährleistet // Systembetrieb und Support für Kunden sichergestellt //

Schnellstart Pakete für die aktuellen Herausforderungen von Unternehmen //

Hohe wiederkehrende Umsätze mit Cloud und Software Support stabilisieren das

Geschäft // Lizenz- und Projektgeschäft dürften deutlich zurückgehen //

Negative Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis derzeit nicht hinreichend zu

ermitteln // Marktkräfte für Transformationsprojekte unvermindert in Takt

Filderstadt, 23. März 2020 - Die hohen Investitionen der zurückliegenden

Jahre in Technologien und Prozesse für Service und Business Continuity

bewähren sich im Ausnahmezustand umso mehr: Auch aktuell gewährleistet die

All for One Group AG, führende Consulting- und IT-Gruppe, ihren über 2.500

Kunden den uneingeschränkten Betrieb und Support ihrer Business Software.

Auch in laufenden Projekten ist die Gruppe für ihre Kunden umfänglich tätig.

So kann bereits ein erheblicher Teil der Leistungen »remote«, d.h. ohne

Beratung vor Ort beim Kunden erbracht werden. Zudem unterstützt die Gruppe

ihre Kunden bei den aktuellen Herausforderungen mit speziellen Schnellstart

Paketlösungen, etwa für die Einrichtung von Kurzarbeitergeld oder für

digitale Zusammenarbeit in virtuellen Teams aus dem Homeoffice. Darüber

hinaus wurde jetzt erstmals ein Neukunde für SAP S/4HANA gewonnen, der in

Anbetracht der Corona Pandemie vollständig »remote« eingeführt werden kann.

Damit leistet die All for One Group einen wichtigen Beitrag, um Mitarbeiter

und ihre Familien, Kunden und Geschäftspartner zu schützen, Infektionsketten

zu durchbrechen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Gleichzeitig bereitet sich die All for One Group auf Nachfragerückgänge vor.

Zwar entfällt rund die Hälfte ihres Geschäfts auf Cloud und Software

Support. Diese wiederkehrenden Umsätze dürften auch weiterhin für stabile

Erlöse und Cashflows sorgen und das Geschäft stabilisieren. Aufgrund

vermehrt auftretender Produktionsstopps, Störungen der Lieferketten und

behördlich verfügter Beschränkungen muss im Lizenz- und Projektgeschäft

hingegen von einer starken Investitionszurückhaltung ausgegangen werden. Ihr

Umfang und ihre näheren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die All for One

Group lassen sich derzeit jedoch weder hinreichend konkret noch verlässlich

beziffern.

Bereits im Umfeld ihrer ordentlichen Hauptversammlung vom 12. März 2020

hatte die All for One Group AG die erhöhte Risikolage als Folge der weiteren

Ausbreitung des Coronavirus kommuniziert. In einem weiteren Schritt erklärt

die Gesellschaft nunmehr ihre am 26. November 2019 veröffentlichte Prognose

für das Geschäftsjahr 2019/20, einen Umsatz zwischen 375 Mio. und 385 Mio.

EUR sowie ein EBIT zwischen 20 Mio. und 22 Mio. EUR, für aufgehoben. Die

Prognose 2019/20 ist damit nicht mehr gültig. Zur besseren Planbarkeit der

zukünftigen Entwicklungen steht die Gesellschaft in engem Kontakt mit

Kunden, Geschäftspartnern und Behörden. Aufgrund der unklaren

Wirtschaftslage verbunden mit sich täglich ändernden Maßnahmen und Prognosen

liegen derzeit noch keine konkreten und belastbaren Planungsdaten vor. Daher

kann die Gesellschaft derzeit keinen konkreten neuen Ausblick für das

Geschäftsjahr 2019/20 geben.

Der ohnehin bereits hohe Anpassungsdruck vieler Unternehmen etwa in puncto

agiler Arbeitswelten oder cloudbasierter Softwarenutzung, kommt im aktuell

vorherrschenden Ausnahmezustand besonders zur Geltung. Projekte können zwar

vorübergehend verschoben, kaum jedoch dauerhaft ausgesetzt werden. Nach der

bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr planmäßig und erfolgreich

abgeschlossenen Initialisierung ihrer Strategieoffensive 2022 sieht sich die

All for One Group umso mehr richtig aufgestellt, um profitabel zu wachsen,

sobald sich die Situation wieder normalisiert hat.

Über die All for One Group AG

Die All for One Group AG (ISIN DE0005110001) steigert die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint

die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung,

Branchen-Expertise und Technologie-Know-how mit IT-Beratung und -Services

unter einem Dach. Mit marktführenden Lösungen auf Basis von SAP, Microsoft

und IBM verbunden mit der Umsetzungspower ihrer über 1.850 Experten

orchestriert die All for One Group AG alle Facetten von Wettbewerbsstärke:

Intelligentes Enterprise Resource Planning (ERP) als »Digital Core« einer

jeden zukunftsgerichteten Unternehmens-IT, Strategie, Geschäftsmodell,

Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie

IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance. Über 2.500

Kunden begleitet die All for One Group AG so bei ihrer Transformation und

dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Für Marktbeobachter gilt die führende

Consulting- und IT-Gruppe als die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt. Als

Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit leistungsstärksten Allianz

von SAP-Partnern, garantiert die All for One Group AG auch außerhalb des

deutschsprachigen Raums in über 100 Ländern ein umfassendes Beratungs- und

Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Die All for One Group AG

notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und erzielte Im

Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von knapp 360 Mio. EUR.

https://www.all-for-one.com/ir

Hinweise an die Redaktionen

Umfassendes Bildmaterial finden Sie unter www.all-for-one.com/pressefotos

Kontakt:

All for One Group AG, Dirk Sonntag, Leiter Corporate & Investor Relations,

Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com

°