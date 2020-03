DGAP-News: All for One Group AG: Hauptversammlung beschließt Umwandlung in All for One Group SE (deutsch)

All for One Group AG: Hauptversammlung beschließt Umwandlung in All for One Group SE

16.03.2020 / 08:47

Tagesordnung mit großer Mehrheit beschlossen / 1,20 EUR Dividende /

Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft unterstreicht zunehmend

internationalere Ausrichtung / Hohe Arbeitgeberattraktivität - Platz 2 bei

»Top Arbeitgeber 2020« / Hohe Dienstleistungsqualität - Top Ranking bei

»Beste IT-Dienstleister« / Umstieg intern auf SAP S/4HANA erfolgreich

abgeschlossen / Rekordniveau bei den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloud und

Software Support stabilisiert das Geschäft / Prognosen 2019/20 bestätigt

Filderstadt, 16. März 2020 - Mit großer Mehrheit ist die ordentliche

Hauptversammlung der All for One Group AG, führende Consulting- und

IT-Gruppe, allen Vorschlägen der Verwaltung gefolgt. Rund 72% (72,07%) des

Grundkapitals der Gesellschaft waren an der Aktionärsversammlung am 12. März

2020 vertreten.

Besonders deutlich fiel die Zustimmung zur Umwandlung der Gesellschaft von

All for One Group AG in All for One Group SE aus. Knapp 100% (99,96%) hatten

für die Umwandlung in eine Societas Europaea votiert. »Wir sind vermehrt

auch für globale Kunden im gehobenen Mittelstand tätig. Daher richten wir

uns internationaler aus. Als Europäische Aktiengesellschaft wollen wir

dieser Entwicklung Rechnung tragen und zudem für international orientierte

Fachkräfte attraktiver werden«, so All for One Group CEO Lars Landwehrkamp.

Gewinnung und Entwicklung von Fachkräften gelten weiterhin als größte

Herausforderungen, trotz gezielter Maßnahmen und hoher

Arbeitgeberattraktivität. So landete die All for One Group erst unlängst bei

»Top Arbeitgeber 2020 in Deutschland« auf Platz 2 (Branche: EDV und IT)

sowie auf Platz 32 der insgesamt 1.000 ausgezeichneten Unternehmen aller

Branchen. In dieser wohl größten Studie in puncto Mitarbeiterzufriedenheit

hatte Focus Business 900.000 Unternehmen und 4 Mio. Bewertungen auf der

Kununu Plattform ausgewertet.

Auch in puncto Dienstleistungsqualität konnte die All for One Group unlängst

punkten. Nach der Befragung von 5.000 IT-Entscheidern zählt das

Wirtschaftsmagazin brandeins die All for One Group zu den besten

IT-Dienstleistern 2020. Das Leistungsangebot wurde als sehr umfassend

eingestuft und erreichte die höchstmögliche Gesamtbewertung.

Mit gleichfalls großer Mehrheit von rund 100% (99,95%) wurde die

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktien beschlossen. Das

Ausschüttungsvolumen für die 4.982.000 dividendenberechtigten Aktien liegt

demnach - wie im Vorjahr - bei insgesamt rund 6,0 Mio. EUR. Die

Ausschüttungsquote bezogen auf das Konzernergebnis nach Steuern 2018/19 in

Höhe von 10,2 Mio. EUR (2017/18: 13,7 Mio. EUR) stieg auf 58% (2017/18:

44%). Trotz Sonderbelastungen in Höhe von 7,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr

2018/19 vor allem wegen der Initialisierung der Strategieoffensive 2022

hatte die Verwaltung der Hauptversammlung die Ausschüttung einer

unveränderten Dividende vorgeschlagen.

»Mit unserem breiten Portfolio transformieren wir unsere Kunden umfassend,

schaffen etwa durchgängige Kundenerlebnisse oder sorgen für vernetzte

Zusammenarbeit und agile Arbeitsweisen. Das Interesse dafür auf Kundenseite

ist höher denn je. Bei Cloud und Software Support liegen wir auf

Rekordniveau und erzielen hohe wiederkehrende Erlöse und Cashflows. Das

stabilisiert unser Geschäft auch bei vorübergehend erschwertem Umfeld wegen

zusätzlicher Belastungen unserer Kunden durch das Coronavirus. Unser intern

kürzlich erfolgreich abgeschlossener Umstieg von SAP ECC auf SAP S/4HANA

dient uns zudem als Basis für eine erhöhe Skalierbarkeit unseres

Geschäftsmodells und zur Weiterentwicklung unserer internen Prozesse«,

unterstreicht All for One Group CFO Stefan Land.

An ihrer Prognose für das Gesamtjahr 2019/20, ein Umsatz zwischen 375 Mio.

und 385 Mio. EUR sowie ein EBIT zwischen 20 Mio. und 22 Mio. EUR hält die

Gesellschaft unverändert fest. Größtes Risiko bleibt das schwierige

konjunkturelle Umfeld, das durch die aktuell weltweite Ausbreitung des

Coronavirus stärker als bislang angenommen beeinflusst werden könnte.

Über die All for One Group AG

Die All for One Group AG (ISIN DE0005110001) steigert die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint

die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung,

Branchen-Expertise und Technologie-Know-how mit IT-Beratung und -Services

unter einem Dach. Mit marktführenden Lösungen auf Basis von SAP, Microsoft

und IBM verbunden mit der Umsetzungspower ihrer über 1.850 Experten

orchestriert die All for One Group AG alle Facetten von Wettbewerbsstärke:

Intelligentes Enterprise Resource Planning (ERP) als »Digital Core« einer

jeden zukunftsgerichteten Unternehmens-IT, Strategie, Geschäftsmodell,

Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie

IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance. Über 2.500

Kunden begleitet die All for One Group AG so bei ihrer Transformation und

dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Für Marktbeobachter gilt die führende

Consulting- und IT-Gruppe als die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt. Als

Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit leistungsstärksten Allianz

von SAP-Partnern, garantiert die All for One Group AG auch außerhalb des

deutschsprachigen Raums in über 100 Ländern ein umfassendes Beratungs- und

Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Die All for One Group AG

notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und erzielte Im

Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von knapp 360 Mio. EUR.

https://www.all-for-one.com/ir

