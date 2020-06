DGAP-News: All for One Group AG: Abonnement für die SAP S/4HANA Conversion inklusive SAP-Services und Microsoft Azure Cloud-Betrieb / Kooperationsvertrag mit SNP unterzeichnet (deutsch)

All for One Group AG: Abonnement für die SAP S/4HANA Conversion inklusive SAP-Services und Microsoft Azure Cloud-Betrieb / Kooperationsvertrag mit SNP unterzeichnet

^

DGAP-News: All for One Group AG / Schlagwort(e):

Produkteinführung/Kooperation

All for One Group AG: Abonnement für die SAP S/4HANA Conversion inklusive

SAP-Services und Microsoft Azure Cloud-Betrieb / Kooperationsvertrag mit SNP

unterzeichnet

25.06.2020 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

All for One Group AG - Abonnement für die SAP S/4HANA Conversion inklusive

SAP-Services und Microsoft Azure Cloud-Betrieb / Kooperationsvertrag mit SNP

unterzeichnet

Abomodell »CONVERSION/4« für die SAP Transformation zum monatlichen

Festpreis / Einsatz von SNP Bluefield(TM) ermöglicht effiziente und sichere

Conversion / Enge Partnerschaften mit SNP, SAP und Microsoft / Smarter

Umstieg auf SAP S/4HANA für viele SAP-Anwenderunternehmen vorgezeichnet

Filderstadt, 25. Juni 2020 - Mit Conversion/4 bietet die All for One Group

AG, führende Consulting- und IT-Gruppe, SAP-Anwenderunternehmen ein

neuartiges Betreuungskonzept und Preismodell. Drei konfigurierbare Abopakete

zum monatlichen Festpreis erleichtern Unternehmen den Umstieg auf SAP

S/4HANA.

Das kleinste Paket »Base« enthält die Conversion eines SAP ECC 6.0 Systems

auf SAP S/4HANA, zusätzlich ein Release-Upgrade, Support und die komplette

Hardware wie Infrastruktur ab 17.900 EUR pro Monat. Die beiden größeren

Pakete »Move« und »FastForward« beinhalten zudem Prozess-Transformationen.

In einem Konfigurator können Kunden dabei festlegen, welche Prozesse

transformiert werden. Sie profitieren dabei von der großen Prozess- und

SAP-Erfahrung, die die All for One Group als führender SAP-Partner im

deutschsprachigen Raum mitbringt.

Die technologische Grundlage liefert die SNP Software-Suite CrystalBridge

und die SNP Transformationsmethode Bluefield(TM) der SNP

Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg, auf deren Basis SAP S/4HANA

Conversionen teilautomatisiert durchgeführt werden. Um diesen Ansatz für den

Mittelstand spezifisch anzupassen, hat die All for One Group mit SNP einen

Kooperationsvertrag abgeschlossen. Der Betrieb der SAP S/4HANA Systeme

erfolgt auf Microsoft Azure. Auf dieser Cloud-Plattform betreut die All for

One Group bereits mehrere hundert SAP-Anwenderunternehmen und folgt damit

der Strategie von SAP und Microsoft. Beide Unternehmen kooperieren

weitreichend entlang einer gemeinsamen Roadmap (Programm »Embrace«).

Lars Landwehrkamp, CEO der All for One Group AG: »Viele unserer Kunden

müssen in den nächsten Jahren ihre SAP-Landschaft auf SAP S/4HANA

transformieren. Häufig bedeutet das eine riesige Herausforderung mit vielen

offenen Fragen: Wie teuer wird das? Welche IT-Infrastruktur brauche ich

dafür? Haben wir die personellen Ressourcen und das Know-how, um auch das

neue SAP S/4HANA zu betreiben und aktuell zu halten? Wie realisiere ich die

Prozessverbesserungen, die mit SAP S/4HANA möglich werden? Mit unserem

Conversion/4-Abo nehmen wir unseren Kunden diese Sorgen. Für eine feste

monatliche Gebühr erhalten unsere Kunden vier zentrale Bausteine: Erstens,

die technische Conversion auf SAP S/4HANA, die wir dank unserer

Partnerschaft mit SNP besonders effizient anbieten können. Zweitens, ein

Rundum-Servicepaket für SAP S/4HANA inklusive Cloud-Infrastruktur- und

Betrieb. Drittens, Verbesserungen der Geschäftsprozesse - und zwar genau im

gewünschten Ausmaß, und viertens, fortlaufende Innovationen, beispielsweise

durch inkludierte Release-Upgrades«, erläutert Landwehrkamp das Modell.

»Wir freuen uns über die enge Kooperation mit der All for One Group als

einem der führenden SAP-Partner im deutschsprachigen Mittelstand.

Unternehmen profitieren von der software-basierten Transformation, die einen

sicheren und schnellen Wechsel zu SAP S/4HANA garantiert und gleichzeitig

die kontinuierliche Optimierung der IT-Landschaft im laufenden Betrieb

ermöglicht«, sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP.

»Gerade mittelständischen Kunden bringt Microsoft Azure große Vorteile als

Plattform für SAP-Systeme. Ihre Leistungsfähigkeit ermöglicht hohe

Skalierbarkeit und globale Verfügbarkeit für SAP-Landschaften sowie neue

Services in Bereichen wie IoT, Machine Learning oder Advanced Analytics.

Gemeinsam mit der All for One Group stärken wir so die Kunden beim

Vorantreiben ihrer digitalen Transformation«, sagt Gregor Bieler, General

Manager Partner Business bei Microsoft Deutschland.

»Das innovative Abomodell der All for One Group bietet bei der Migration von

unseren mittelständischen Bestands-Kunden einen klar strukturierten Ansatz.

Dieser macht es unseren gemeinsamen Kunden leichter, die Vorteile von SAP

S/4HANA noch schneller nutzen zu können. Gerade weil auch die Transformation

von Geschäftsprozessen ein ganz elementarer Teil des gemeinsamen Angebotes

der All for One und SNP sind, können Kunden das große Potenzial von SAP

S/4HANA umfassend nutzen«, bewertet Dr. Daniel Holz, Geschäftsführer der SAP

Deutschland, das neue Abomodell der All for One Group.

Mit ihrem neuen Conversion/4-Abo will die All for One Group neben ihrer

eigenen SAP-Kundenbasis zukünftig auch vielen weiteren

SAP-Anwenderunternehmen im deutschsprachigen Raum einen smarten Umstieg auf

SAP S/4HANA ermöglichen.

Über die All for One Group AG

Die All for One Group AG (ISIN DE0005110001) steigert die

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dazu vereint

die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung,

Branchen-Expertise und Technologie-Know-how mit IT-Beratung und -Services

unter einem Dach. Mit marktführenden Lösungen auf Basis von SAP, Microsoft

und IBM verbunden mit der Umsetzungspower ihrer über 1.850 Experten

orchestriert die All for One Group AG alle Facetten von Wettbewerbsstärke:

Intelligentes Enterprise Resource Planning (ERP) als »Digital Core« einer

jeden zukunftsgerichteten Unternehmens-IT, Strategie, Geschäftsmodell,

Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie

IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance. Über 2.500

Kunden begleitet die All for One Group AG so bei ihrer Transformation und

dem Ausbau ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Für Marktbeobachter gilt die führende

Consulting- und IT-Gruppe als die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Markt. Als

Gründungsmitglied von United VARs, der weltweit leistungsstärksten Allianz

von SAP-Partnern, garantiert die All for One Group AG auch außerhalb des

deutschsprachigen Raums in rund 100 Ländern ein umfassendes Beratungs- und

Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. Die All for One Group AG

notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und erzielte Im

Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz in Höhe von knapp 360 Mio. EUR.

https://www.all-for-one.com/ir

Hinweise an die Redaktionen

Umfassendes Bildmaterial finden Sie unter www.all-for-one.com/pressefotos

Kontakt:

All for One Group AG, Dirk Sonntag, Leiter Corporate & Investor Relations,

Tel. 0049 (0)711 78807-260, E-Mail dirk.sonntag@all-for-one.com

---------------------------------------------------------------------------

25.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: All for One Group AG

Rita-Maiburg-Straße 40

70794 Filderstadt-Bernhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 78 807-260

Fax: +49 (0)711 78 807-222

E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com

Internet: www.all-for-one.com

ISIN: DE0005110001

WKN: 511000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1078607

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1078607 25.06.2020

°