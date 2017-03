DGAP-News: Albrecht, Kitta & Co. ist Nr. 1 der unabhängigen Vermögensverwalter im Norden (deutsch)

Albrecht, Kitta & Co. ist Nr. 1 der unabhängigen Vermögensverwalter im Norden

Empfehlungsliste 2017 des Magazins Private Banker Albrecht, Kitta & Co. ist Nr. 1 der unabhängigen Vermögensverwalter im Norden

Hamburg, 20.03.2017 Die Hamburger Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta und Co. wurde als beste bankunabhängige Vermögensverwaltung im Norden Deutschlands ausgezeichnet. In einer Empfehlungsliste des Branchendienstes Private Banker besetzen die Hanseaten die Primus-Position vor weiteren Vermögensverwaltern aus Hamburg, Hannover, Kiel und Osnabrück. Die Juroren zeigten sich besonders beeindruckt von der Beratungsqualität der erfahrenen Private Banker. In der Begründung heißt es: "Insbesondere die hervorragende Beurteilung bei Betreuung, Beratung und Service, die derzeit geringe strukturelle Disposition zu Interessenkonflikten sowie die generell hohe Wertschätzung auf dem Markt qualifizieren Albrecht, Kitta und Co. für uns zu einer exzellenten Vermögensverwaltung." Die bankunabhängigen Vermögensverwaltungen wurden in den Bereichen "Performance", "Unternehmerische Solidität" und "Gesellschaftliche Wirkung" unter die Lupe genommen.

Sven Albrecht, einer von vier geschäftsführenden Gesellschaftern: "Unser Verwaltungskonzept baut auf individueller, interessenskonfliktfreier und umfassender Beratung auf. Wir fühlen uns in unserer Strategie durch die unabhängige Einschätzung bestätigt". Nach vier Jahren hat sich der Hamburger Vermögensverwalter Albrecht, Kitta & Co. am Markt der unabhängigen Vermögensverwalter etabliert. Mit der Fokussierung auf ein konsequentes Portfoliomanagement sowie aktives Risikomanagement betreuen die Hanseaten mittlerweile zahlreiche unterschiedliche Mandanten. Hierzu zählen neben vermögenden Privatanlegern auch Family Offices, Unternehmen, Stiftungen und andere institutionelle Investoren.

Über Albrecht, Kitta & Co.:

Albrecht, Kitta & Co. wurde vor vier Jahren von den Berenberg-Bankern Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und Carsten Riehemann als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg gegründet. Das Haus verwaltet mittlerweile mehr als 200 Millionen Euro für rund 120 Kunden.

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: Holger Knaup - Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH Großer Burstah 42 - 20457 Hamburg Telefon +49 40 790 23 87-88 holger.knaup@albrecht-kitta-co.de www.albrecht-kitta-co.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UQNWWJENMV Dokumenttitel: Empfehlung Norddeutschland 2017

