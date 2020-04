DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE treibt Medikamentenforschung durch Joint Venture in China voran - erste Umsatzerlöse von EUR 120.000 generiert (deutsch)

Aladdin Healthcare Technologies SE treibt Medikamentenforschung durch Joint Venture in China voran - erste Umsatzerlöse von EUR 120.000 generiert

^

DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Joint Venture

Aladdin Healthcare Technologies SE treibt Medikamentenforschung durch Joint

Venture in China voran - erste Umsatzerlöse von EUR 120.000 generiert

30.04.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Aladdin Healthcare Technologies SE treibt Medikamentenforschung durch Joint

Venture in China voran - erste Umsatzerlöse von EUR 120.000 generiert

BERLIN/LONDON, 30. April 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE

("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2) erreicht die nächste Stufe der

Konzernstrategie und gründet in China die Aladdin Healthcare Technologies

Co. Ltd, China. Gleichzeitig gewinnt das Unternehmen einen neuen Kunden und

generiert erste Umsatzerlöse in Höhe von EUR 120.000.

Aladdin Healthcare Technologies SE treibt den Einsatz von

Gesundheitsdiagnostik auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und

Wissensdatenbanken weiter kraftvoll voran. Hierzu hat das Unternehmen in

China mit einem Partnerschaftsnetzwerk bestehend aus Wissenschaftlern,

Pharmakologen und medizinischen Fachleuten die Aladdin Healthcare

Technologies Co. Ltd, China gegründet. An dem Joint Venture (JV) hält

Aladdin 51 % der Anteile. Gleichzeitig gelang es, einen neuen Kunden zu

gewinnen und erste Umsatzerlöse in Höhe von EUR 120.000 zu generieren.

Ziel des Joint Ventures ist es, die weitere globale Entwicklung und

Vermarktung von KI-gestützten Medikamententools voranzutreiben. Konkret

handelt es sich um eine Wissensdatenbank, die mithilfe von künstlicher

Intelligenz die klinische Grundlagenforschung zur Entwicklung neuer

Medikamente weitaus effizienter gestaltet. Das Tool ermöglicht dazu die

Verkürzung des üblichen präklinischen Forschungszeitraums neuer Arzneimittel

von etwa vier Jahren auf einen Zeitraum von acht bis zwölf Monaten. Aladdin

adressiert mit diesem Tool in erster Linie altersbedingte Erkrankungen wie

Alzheimer, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes und

Altersosteoporose.

Erste Erfolge unterstreichen die hohe Leistungsfähigkeit intelligenter

Datenbanken. Im Bereich der Mitophagie identifizierte das Tool sieben

potenzielle Trefferverbindungen zur Behandlung von Demenz, vier weitere

Trefferverbindungen beschäftigen sich mit Altersosteoporose. Wiederum zwei

Verbindungen weisen in durchgeführten Zelltests eine nanomolare Bioaktivität

und geringe Toxizität auf. Diese Ergebnisse bilden die valide Grundlage für

die Herstellung von hochwirksamen Medikamenten.

Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Der

Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin ist ein großes

Versprechen auf die Zukunft. Sie wird forschende Pharma-Unternehmen bei der

Entwicklung neuer Wirkstoffe unterstützen, die klinische Diagnostik

effizienter aufstellen und medizinisches Wissen bündeln. Wir bei Aladdin

arbeiten an diesem technologischen Fortschritt, der allen zugutekommt und

stets die Verbesserung des Lebens von Patienten zum Ziel hat."

Über Aladdin Healthcare Technologies SE

Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender

Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die

Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im

Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung

beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten,

darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei

weiteren Indikationen wie COVID-19 Coronavirus angewendet wird. Dabei

arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen

Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-,

Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von

Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann

analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den

Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten

genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren

ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im

Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von

Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei

klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der

Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Internetseite: www.aladdinid.com

WKN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2

Kürzel: NMI

Für weitere Informationen

Aladdin Healthcare Technologies Ltd.

24-26 Baltic Street West

London EC1Y 0UR

Tel. +44 7714 719696

Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 1250 90330

Email: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

---------------------------------------------------------------------------

30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE

Unter den Linden 10

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 700140449

E-Mail: info@aladdinid.com

Internet: www.aladdinid.com

ISIN: DE000A12ULL2

WKN: A12ULL

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf

EQS News ID: 1033185

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1033185 30.04.2020

°