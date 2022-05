DGAP-News: Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim":

Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2022

Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge an der

Generalversammlung 2022

04.05.2022 / 12:08

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Holcim haben alle Anträge des

Verwaltungsrates an der heutigen Generalversammlung in Zug genehmigt.

Wegen der anhaltenden Unsicherheit rund um die Pandemie hat der

Verwaltungsrat beschlossen, die Generalversammlung ohne die physische

Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Alle rechtlichen

Verfahren wurden wie vorgeschrieben durchgeführt. Die Aktionärinnen und

Aktionäre konnten ihre Stimmrechte durch die unabhängige

Stimmrechtsvertreterin Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser

Rechtsanwälte ausüben. Sie vertrat insgesamt 349'297'884 Namenaktien, was

56,71% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates: "Ich bedaure sehr, dass wir uns

dieses Jahr nicht persönlich treffen konnten. Wir haben beschlossen, die

Gesundheit und Sicherheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre an erste

Stelle zu setzen, um die Herausforderungen der Pandemie bestmöglich zu

bewältigen. Ich bin sehr stolz auf die finanziellen Rekordergebnisse, die

das Team von Holcim im Jahr 2021 erzielt hat. Die Nachhaltigkeit steht dabei

im Mittelpunkt unserer Strategie. Unser erster Klimabericht für die Branche

ist ein Beleg für deren Engagement, den Übergang unseres Sektors zu Net-Zero

mit einem klaren Aktionsplan anzuführen. Ich möchte allen unseren

Aktionärinnen und Aktionären herzlich danken. Dank des anhaltenden

Vertrauens konnten wir diese hervorragende Leistung erbringen. Ich hoffe

sehr, dass wir uns im nächsten Jahr in gewohnter Weise persönlich treffen

können, um im persönlichen Austausch intensive Gespräche zu führen."

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen die beantragte Ausschüttung einer

Dividende von CHF 2,20 je Namenaktie der Holcim AG aus den

Kapitaleinlagereserven.

Die Generalversammlung hat Beat Hess zum Präsidenten des Verwaltungsrates

des Unternehmens wiedergewählt. Alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des

Verwaltungsrates wurden in ihrem Amt bestätigt und Leanne Geale und Ilias

Läber als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. Dieter Spälti, Adrian

Loader und Colin Hall haben sich entschieden, aus dem Verwaltungsrat

auszuscheiden und standen daher nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Im Namen

des Verwaltungsrates bedankte sich der Präsident für ihre wertvollen

Beiträge.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Beat Hess (Präsident),

Philippe Block, Kim Fausing, Leanne Geale, Jan Jenisch, Naina Lal Kidwai,

Patrick Kron, Ilias Läber, Jürg Oleas, Claudia Sender Ramirez und Hanne

Birgitte Breinbjerg Sørensen.

Darüber hinaus bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre folgende

Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee: Claudia

Sender Ramirez und Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen. Ilias Läber und Jürg

Oleas wurden als neue Mitglieder gewählt. Frau Sørensen wird dem Ausschuss

vorstehen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht sowie die

Konzern- und Jahresrechnung der Holcim AG. Ausserdem nahmen sie den

Entschädigungsbericht in einer Konsultativabstimmung an. In zwei separaten

verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den

maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats

für den Zeitraum der Generalversammlungen 2022 - 2023. Zudem genehmigten sie

den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das

Geschäftsjahr 2023.

In einer Konsultativabstimmung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre

den ersten Klimabericht des Unternehmens, der die Nachhaltigkeit in den

Mittelpunkt von Holcims Strategie stellt. Er beschreibt den Weg des

Unternehmens zum Erreichen von Net-Zero sowie seine Net-Zero-Ziele für 2030

und 2050, die von der Science Based Targets initiative validiert wurden. Zum

ersten Mal in der Branche enthält dieser Klimabericht Details über die

Dekarbonisierung von Holcim, Innovationen und entscheidende Technologien

sowie klimabezogene Chancen und Risiken. Er berichtet über Technologien der

nächsten Generation wie das Portfolio von über 30 Projekten zur Abscheidung,

Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff. Darüber hinaus werden

Innovationsprogramme in den Bereichen Digitalisierung, Energieeffizienz und

Renovierung erläutert. Der Klimabericht von Holcim zielt auf eine grössere

Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force for Climate related

Financial Disclosures (TCFD), die Holcim seit 2017 unterstützt, ab. Der

Klimabericht von Holcim ist unter folgendem Link verfügbar.

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des

Verwaltungsrates und der Geschäftsführung betrauten Personen für das

Geschäftsjahr 2021 Entlastung.

Ernst & Young AG wurde zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

ernannt.

Die vollständigen Ergebnisse der Generalversammlung sowie die Reden des

Verwaltungsratspräsidenten und des CEO sind ab heute unter folgendem Link

verfügbar.

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit

führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht

Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den

Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der

Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen

und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt

die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit

weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der

weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate

Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle,

Holcim, Lafarge und Malarkey Roofing Products. Holcim ist ein Unternehmen

mit 70'000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für

den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement,

Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den

sozialen Medien LinkedIn und Twitter.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige

zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf

Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen

sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit

Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen

auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der

Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen

widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf

hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen

und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund

verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer

vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen,

in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu

diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im

Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com)

beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den

Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich

auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

