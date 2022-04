DGAP-News: AiCuris nominiert Madam Therapeutics mit seinem innovativen Peptidansatz zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen als ersten Gewinner des AiCubator Resident Status 2022 (deutsch)

AiCuris nominiert Madam Therapeutics mit seinem innovativen Peptidansatz zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen als ersten Gewinner des AiCubator Resident Status 2022

^

DGAP-News: AiCuris Anti-infective Cures AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AiCuris nominiert Madam Therapeutics mit seinem innovativen Peptidansatz zur

Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen als ersten Gewinner des AiCubator

Resident Status 2022

08.04.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AiCuris nominiert Madam Therapeutics mit seinem innovativen Peptidansatz zur

Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen als ersten Gewinner des AiCubator

Resident Status 2022, einer Initiative zur Unterstützung neuer innovativer

Projekte, auf der BIOCOM AMR Conference 2022

* Im zweiten Jahr der AiCubator Initiative wurde ein innovativer, auf

künstlicher Intelligenz basierender Ansatz von Madam Therapeutics zur

Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen mittels dual wirkender

Peptide (antimikrobiell und gegen Biofilm) als erster neuer Teilnehmer

in 2022 nominiert

* Der "AiCubator" wurde Mitte 2020 von AiCuris ins Leben gerufen, um

frühen, aber vielversprechenden Forschungsprojekten im Bereich der

Antiinfektiva langfristige Unterstützung zu gewährleisten

Wuppertal, Deutschland, 08. April 2022 - AiCuris Anti-infective Cures AG,

ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von

Medikamenten gegen Infektionskrankheiten, gab heute den ersten Gewinner der

AiCuris AiCubator Initiative 2022, der zweiten Runde des

"Accelerator"-Programms des Unternehmens, bekannt. Die eingereichten

Projekte aus dem Bereich der Antiinfektiva-Forschung wurden von AiCuris

Experten anhand verschiedenster Kriterien bewertet. Dazu zählen der Status

der Target-Identifizierung, vorläufige Wirksamkeitsdaten, die adressierte

Indikation sowie potenzielle Wettbewerbsvorteile gegenüber bestehenden

Behandlungsstandards. Über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren werden die

Gewinnerprojekte von der wissenschaftlichen Unterstützung und der

präklinischen und klinischen Entwicklungserfahrung sowie von AiCuris'

Branchenkenntnis profitieren, um ihre Ideen und Ansätze voranzubringen.

"Wir freuen uns sehr, den ersten Gewinner des AiCubator Resident Status 2022

willkommen zu heißen," sagte Dr. Holger Zimmermann, CEO von AiCuris

Anti-infective Cures AG. "Herausragende und neuartige Ansätze werden

dringend benötigt, um den heutigen Herausforderungen im Gesundheitswesen

begegnen und Antibiotikaresistenzen sowie komplexe Infektionen bekämpfen zu

können. Das AiCubator-Programm wurde ins Leben gerufen, um genau solche

Projekte zu finden und zu fördern - Projekte, die die Entwicklung eines

innovativen Medikamentes in Aussicht stellen, das auf außergewöhnlichen und

neuen wissenschaftlichen Ansätzen aufbaut."

"Die guten Erfahrungen aus dem ersten Jahr der AiCubator Initiative

ermutigen uns, vielversprechende frühphasige Projekte, die auf neuen

wissenschaftlichen Prinzipien und Ideen basieren, weiter zu unterstützen.

Damit verfolgen wir das Ziel, Lücken in der Pipeline zu schließen,

antimikrobielle Resistenzen zu bekämpfen und künftige Pandemien zu

verhindern," fügte er hinzu. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit

dem nominierten Projektteam und darauf dazu beizutragen, das Projekt von

Madam Therapeutics auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben."

Das Projekt: Künstliche Intelligenz und ein einzigartiger Peptid-Ansatz zur

Bekämpfung komplexer bakterieller Infektionen

Madam Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen aus Oss in den

Niederlanden, hat eine umfangreiche Bibliothek von selektiven, dual

wirkenden Peptiden aufgebaut, den sogenannten "Synthetischen

Antimikrobiellen und Antibiofilm-Peptiden" (SAAPs). Diese Peptide sind hoch

effizient in der Abtötung multiresistenter Pathogenen unter physiologisch

schwierigen Bedingungen, ohne Resistenzen zu induzieren. Darüber hinaus

eliminieren SAAPs die von Bakterien zum Schutz vor dem menschlichen

Immunsystem und Antibiotika gebildeten Biofilme. Durch den Einsatz von

künstlicher Intelligenz identifiziert das Unternehmen die geeignetsten

SAAP-Varianten, um gezielt Medikamentenkandidaten gegen unterschiedliche

antibiotikaresitente Bakterien in einer Vielzahl von Indikationen zu

entwickeln. Madam Therapeutics hat einen präklinischen in vivo

Wirksamkeitsnachweis (Proof of Concept, POC) in künstlichen Wundinfektionen,

Implantatinfektionen, sowie bei Lungen- und Blaseninfektionen erbracht.

Dabei konnte gezeigt werden, dass SAAPs viele bekannte sich in der

präklinischen und klinischen Phase befindenden antimikrobiellen Peptide

(AMPs) übertreffen. Zu den ersten angestrebten therapeutischen Indikationen

gehören Infektionen des diabetischen Fußes und Blutvergiftungen (Sepsis).

"Wir freuen uns, am AiCubator-Programm teilzunehmen und von der umfassenden

Erfahrung von AiCuris im Bereich der Antiinfektiva-Entwicklung profitieren

zu können," sagte Remko van Leeuwen, CEO von Madam Therapeutics. "Beide

Unternehmen haben sich der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen

verschrieben und wir hoffen mit der Unterstützung von AiCuris, das Erreichen

der nächsten Meilensteine in der weiteren Entwicklung unserer dual wirkenden

SAAPs, einer neuen Generation von resistenzbrechenden Antibiotika,

beschleunigen zu können."

Über AiCubator

Um frühe Ideen, die zum nächsten Resistenz-umgehenden Antibiotikum oder

Antiinfektivum führen könnten, zu unterstützen, begann AiCuris mit der

Auswahl vielversprechender Forschungsprojekte für den AiCubator, einem

innovativen Förderprogramm des Unternehmens. Die AiCubator-Initiative

richtet sich an akademische Forschungsgruppen oder kürzlich gegründete

Biotechnologie-Startups mit Antiinfektiva-Projekten in wichtigen

Forschungsfeldern in einer frühen Entwicklungsstufe, die wissenschaftlich

interessant, aber noch zu wenig ausgereift für Lizenzverträge sind. Das

Programm wurde entwickelt, um Wissenschaftler und Startups dabei zu

unterstützen, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen und die zugrundeliegenden

Ideen und Ansätze zu einem fortgeschrittenen Status weiterzuentwickeln.

Teilnehmer des AiCubator-Programms erhalten Langzeit-Unterstützung, darunter

wissenschaftliche und regulatorische Beratung sowie Unterstützung im Bereich

Business Development. Zusätzlich bekommen sie Einblicke in die präklinische

und klinische Wirkstoffforschung und das Pharmageschäft.

Weitere Informationen zu AiCubator finden Sie hier:

www.aicuris.com/AiCubator.

Über AiCuris Anti-infective Cures AG

AiCuris wurde 2006 als Spin-Off der Bayer AG gegründet und konzentriert sich

auf die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten. Hauptinvestoren des Unternehmens sind die Dres.

Strüngmann. Mit PREVYMIS(TM) (Letermovir) wurde ein "First-in-Class"

nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor entwickelt, der seine

Wirkung über einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet. Er wurde im Jahre

2012 an MSD auslizensiert und hat in der EU, den USA, Japan und in anderen

Teilen der Welt die Marktzulassung zur Prävention von CMV-Infektionen bei

erwachsenen Empfängern einer allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation (HSCT) erhalten. Das Unternehmen entwickelt weitere

Medikamente gegen Viren wie das Herpes-simplex-Virus (HSV), das

Hepatitis-B-Virus (HBV), Adenoviren sowie gegen SARS-CoV-2 und andere Viren

mit pandemischem Potenzial. Im Jahr 2022 erwarb AiCuris die Exklusivrechte

zur Entwicklung und Vermarktung direkt wirkender RNA-basierter Therapien zur

Vorbeugung schwerer Erkrankungen durch Infektionen mit dem BK-Virus (BKV)

bei immungeschwächten Patienten. Im Bereich antibakterieller Wirkstoffe

konzentriert AiCuris sich auf die Erforschung innovativer

Behandlungsmöglichkeiten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf,

wie lebensbedrohliche (multi) resistente Krankenhauserreger. Im Jahr 2019

schloss AiCuris mit Lysando eine Kooperation, um den Kampf gegen

antimikrobielle Resistenzen mit innovativen, auf der

Artilysin(R)-Technologieplattform von Lysando basierenden Ansätzen

voranzutreiben. Artilysin(R)e sind eine neue Klasse von

Phagenlysin-abgeleiteten artifiziellen Designermolekülen mit einer

neuartigen Wirkungsweise und dem Potenzial, herkömmliche Antibiotika zu

ersetzen. Im Jahr 2021 erweiterte AiCuris die Zusammenarbeit mit Lysando mit

Fokus auf Infektionen des diabetischen Fußes.

Im November 2018 wurden Dr. Holger Zimmermann und Prof. Dr. Helga

Rübsamen-Schaeff (Gründungs-CEO von AiCuris) für die Entwicklung von

Letermovir und ihr Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die

lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" mit dem Deutschen

Zukunftspreis 2018 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aicuris.com

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte:

Unternehmenskontakt: Medienkontakt:

AiCuris Anti-infective Cures AG MC Services AG

Katja Woestenhemke Dr. Solveigh Mähler

Tel.: +49 202 317 63 0 Tel.: +49 211 529 252 19

E-Mail: [1]info@aicuris.com E-Mail: aicuris@mc-services.eu

1. mailto:business@aicuris.com

Igor Orshanskiy, PhD

Tel.: +49 202 317 63 0

E-Mail [1]aicubator@aicuris.com

1. mailto:aicubator@aicuris.com

---------------------------------------------------------------------------

08.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1323443 08.04.2022

°