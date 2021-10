DGAP-News: AiCuris gibt Ausweitung der Zusammenarbeit mit Lysando mit Fokus auf Infektionen des diabetischen Fußes bekannt (deutsch)

AiCuris gibt Ausweitung der Zusammenarbeit mit Lysando mit Fokus auf Infektionen des diabetischen Fußes bekannt

AiCuris gibt Ausweitung der Zusammenarbeit mit Lysando mit Fokus auf

Infektionen des diabetischen Fußes bekannt

* Start des neuen Projekts zur gemeinsamen Entwicklung von Artilysin(R)en

als innovative, neuartige Behandlungsoption für infizierte, chronische

Wunden wie Infektionen des diabetischen Fußes, einer häufigen

Komplikation von Diabetes mellitus

* Die Erweiterung baut auf der im Jahr 2019 gestarteten Zusammenarbeit

auf, die sich auf Gram-negative und Gram-positive bakterielle

Infektionen konzentriert, darunter auch Infektionen mit

Antibiotika-resistenten Keimen

* Die Artilysin(R)e von Lysando stellen eine völlig neue Klasse von

resistenzbrechenden Molekülen dar, die mit einem neuartigen

Wirkmechanismus das Potenzial besitzen, herkömmliche Antibiotika zu

ersetzen; die Plattform wurde bereits in der Veterinärmedizin und an

Medizinprodukten validiert

Wuppertal, Deutschland und Balzers, Liechtenstein, Oktober 22, 2021 - Die

AiCuris Anti-infective Cures AG, ein führendes Unternehmen in der

Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten,

und das Biotechnologieunternehmen Lysando AG mit seiner Regensburger

Tochtergesellschaft Lysando Innovations Lab GmbH gaben heute die Ausweitung

ihrer bestehenden langfristigen Kooperation zur Entwicklung und Optimierung

von Artilysin(R)-basierten Wirkstoffkandidaten auf die topische Anwendung

bei infizierten, chronischen Wunden wie Infektionen des diabetischen Fußes

bekannt.

AiCuris und Lysando haben sich 2019 zusammengeschlossen, um den Kampf gegen

antimikrobielle Resistenzen mit innovativen, auf der

Artilysin(R)-Technologieplattform von Lysando basierenden Ansätzen

voranzutreiben. Artilysin(R)e sind eine neue Klasse von

Phagenlysin-abgeleiteten artifiziellen Designermolekülen mit einer

neuartigen Wirkungsweise und dem Potenzial, herkömmliche Antibiotika zu

ersetzen. Gemäß der Vereinbarung erhielt AiCuris exklusiven Zugang zu

Lysandos Technologie, um Artilysin(R)e für spezifische Behandlungen von

Infektionen hervorgerufen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien zu

entwickeln. Im Rahmen der bisherigen Zusammenarbeit erforschen beide

Unternehmen bereits neue Artilysin(R)-basierte Wirkstoffkandidaten für die

Behandlung Gram-negativer bakterieller Infektionen der Blutbahn.

Das neue Projekt konzentriert sich auf die Identifizierung und Optimierung

von Artilysin(R)en für die topische Behandlung von infizierten, chronischen

Wunden, insbesondere von Wunden, die aufgrund ihrer Lage oder der Bildung

von Antibiotika-resistenten mikrobiellen Biofilmen nicht auf herkömmliche

Antiseptika oder systemische Antibiotika ansprechen. Bemerkenswert ist, dass

eine topische Formulierung im Gegensatz zu einer systemischen Anwendung auch

im Hinblick auf den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika (Antibiotic

Stewardship) von Vorteil wäre. Darüber hinaus gewährleistet die Spezifität

von Artilysin(R)en den Erhalt des natürlichen gesunden menschlichen

Mikrobioms und verhindert die Wiederansiedlung von Krankheitserregern.

"Die Komplexität der Behandlung von infizierten, chronischen Wunden, die

weder auf herkömmliche antiseptische Maßnahmen noch auf die systemische Gabe

von Antibiotika ansprechen, schafft einen hohen und wachsenden medizinischen

Bedarf. Darüber hinaus erfordert die zunehmende Resistenz gegen Antibiotika

neue Ansätze und therapeutische Optionen", sagte Dr. Holger Zimmermann, CEO

von AiCuris. "Die einzigartigen Eigenschaften von Lysandos innovativer

Plattform ermöglichen die Entwicklung spezifischer Artilysin(R)e, die auf

nahezu jede Bakterienart abzielen, inklusive multiresistente oder

hartnäckige Keime. Als eines der wenigen europäischen Unternehmen, das sich

weiterhin der Bekämpfung resistenter Bakterien und der Entwicklung neuer

antibakterieller Wirkstoffe verschrieben hat, freuen wir uns sehr darauf,

diesen vielversprechenden Ansatz weiter zu nutzen und mit Lysando

zusammenzuarbeiten, um Patienten mit infizierten, chronischen Wunden eine

Behandlungsoption zu bieten, die wirklich etwas bewirken kann."

"Die heutige Ankündigung ist der nächste Schritt in unserer langfristigen

Zusammenarbeit mit AiCuris. Chronische, nicht heilende Wunden sind eine

starke Belastung und mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden.

Darüber hinaus stellen sie eine große Herausforderung für die Wundpflege

dar, während sie gleichzeitig viele Ressourcen im Gesundheitswesen binden",

sagte Markus Graf Matuschka von Greiffenclau, Chairman von Lysando. "Wir

sind der festen Überzeugung, dass die Kombination unserer herausragenden

Artilysin(R)-Plattform mit den exzellenten Kompetenzen von AiCuris in der

Entwicklung von antiinfektiven Therapien das Potenzial hat, neue

Behandlungsmöglichkeiten in dieser äußerst kritischen Indikation zu bieten,

in der zudem Persistenz und Resistenz pathogener Keime stetig zunehmen, was

die Wirksamkeit gängiger Antibiotika verringert."

Über Artilysin(R) - eine neue Klasse von Molekülen mit einer neuartigen,

resistenzbrechenden Wirkungsweise und dem Potenzial, gängige Antibiotika zu

ersetzen

Artilysin(R)e sind in der Lage, die schützende äußere Membran Gram-negativer

Bakterien zu passieren und weisen eine erhöhte Affinität zur Zellwand

Gram-positiver Bakterien auf. Ihre Wirksamkeit hängt daher weder von der

Bindung an einen spezifischen Rezeptor ab noch beeinträchtigt sie den

Zellstoffwechsel. Die Wechselwirkung von Artilysin(R)en mit dem

Peptidoglykan destabilisiert und zerstört die Bakterienhülle und lässt die

Zelle aufgrund des hohen osmotischen Drucks innerhalb von Bruchteilen einer

Sekunde zerplatzen.

Der Einsatz von Artilysin(R)en in anderen Bereichen wie der Veterinärmedizin

und Medizintechnik hat gezeigt, dass diese Molekülklasse gegenüber einer

Resistenzbildung stabiler ist als andere bekannte antimikrobielle

Wirkstoffe. Artilysin(R)e können daher auch gegen multiresistente Keime

eingesetzt werden, bei denen herkömmliche Antibiotika heute nicht mehr

wirksam sind.

Über chronische Wunden und Infektionen des diabetischen Fußes

Bakterielle Infektionen sind die wahrscheinlichste Einzelursache für die

verzögerte Heilung sekundär auftretender chronischer offener Wunden, wie z.

B. einem diabetischen Fußsyndrom. Wird eine Infektion vernachlässigt, kann

sie sich von einer Kontamination über eine Kolonisierung und lokale

Infektion bis hin zu einer systemischen Infektion, Sepsis und multiplem

Organversagen entwickeln und lebensbedrohlich sein. Die Diagnose und

Behandlung infizierter chronischer Wunden wird durch das Vorhandensein

arzneimittelresistenter mikrobieller Biofilme erschwert, die durch

übermäßige und anhaltende Stimulation von Stickstoffmonoxid, entzündlichen

Zytokinen und freien Radikalen sowie durch Aktivierung von Immunkomplexen

und Komplement zu einer schweren Entzündung beitragen, was zu einer

Verzögerung der Heilung führt. Darüber hinaus schaffen eine anhaltende

Zunahme von Resistenzen und der Mangel an neuen wirksamen Antibiotika in den

pharmazeutischen Forschungspipelines einen hohen ungedeckten medizinischen

Bedarf an neuen, innovativen Ansätzen und Behandlungsmöglichkeiten.

Weltweit sind etwa 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Sowohl die

Zahl der Fälle als auch die Prävalenz von Diabetes haben in den letzten

Jahrzehnten stetig zugenommen [1], wobei die weltweite Inzidenz in den

nächsten 20 Jahren voraussichtlich um 55 % weiter ansteigen [2] soll.

Infektionen des diabetischen Fußes sind eine häufige, komplexe und

kostspielige Komplikation bei Diabetes [3] und geht mit einer erhöhten

Häufigkeit und Dauer von Krankenhausaufenthalten, einem hohen Risiko einer

Amputation der unteren Extremitäten und einer hohen Morbidität sowie [4]

einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einher. Es wird

geschätzt, dass weltweit etwa 40 bis 60 Millionen Menschen [5] daran leiden.

Die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms stellt das Gesundheitspersonal

vor große Herausforderungen, da die Durchblutung beeinträchtigt ist und

Antibiotika den erkrankten Bereich meist nicht erreichen können2.

Amputationen sind bei Menschen mit Diabetes 10- bis 20-mal häufiger als bei

Menschen ohne Diabetes; schätzungsweise alle 30 Sekunden muss irgendwo auf

der Welt eine untere Gliedmaße oder ein Teil einer unteren Gliedmaße als

Folge von Komplikationen durch Diabetes [6] amputiert werden.

Über Lysando AG

Die Lysando AG mit Niederlassungen in Regensburg und Bangkok wurde 2009 in

Liechtenstein gegründet. Die Lysando AG konzentriert sich auf die

Entwicklung ihrer proprietären Artilysin(R)-Plattform zur weltweit führenden

antimikrobiellen Technologie. Die Artilysin(R)-Technologie hat sich bereits

erfolgreich in den Bereichen Medizinprodukte und Veterinärmedizin etabliert.

Mit der Lizenzierung von Artilysin(R) an AiCuris hat die Technologie nun

auch im Bereich der Humanpharmazie Fuß gefasst.

Die Artilysin(R)-Technologie ist gegen alle von der WHO als besonders

gefährlich eingestuften Keime wirksam. Artilysin(R) ist resistenzbrechend,

umweltfreundlich und Mikrobiom schonend. Bis heute hat die Lysando AG über

ein Dutzend Lizenzen an globale Unternehmen vergeben.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.lysando.com.

Über AiCuris Anti-infective Cures AG

AiCuris wurde 2006 als Spin-Off der Bayer AG gegründet und konzentriert sich

auf die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten. Hauptinvestor des Unternehmens ist die SANTO Holding.

Mit PREVYMIS(TM) (Letermovir) wurde ein "First-in-Class"

nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor entwickelt, der seine

Wirkung über einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet. Er wurde im Jahre

2012 an MSD auslizensiert und hat in der EU, den USA, Japan und in anderen

Teilen der Welt die Marktzulassung zur Prävention von CMV-Infektionen bei

erwachsenen Empfängern einer allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation (HSCT) erhalten. Das Unternehmen entwickelt weitere

Medikamente gegen Viren wie das humane CMV, Herpes-simplex-Virus (HSV), das

Hepatitis-B-Virus (HBV), Adenoviren sowie gegen SARS-CoV-2 und andere Viren

mit pandemischem Potenzial. Im Bereich antibakterieller Wirkstoffe

konzentriert AiCuris sich auf die Erforschung innovativer

Behandlungsmöglichkeiten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf,

wie lebensbedrohliche (multi-) resistente Krankenhauserreger.

Im November 2018 wurden Dr. Holger Zimmermann, CEO von AiCuris, und Prof.

Dr. Helga Rübsamen-Schaeff, Gründungs-CEO von AiCuris, für die Entwicklung

von Letermovir und ihr Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die

lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" mit dem Deutschen

Zukunftspreis 2018 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aicuris.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte:

Unternehmen Medienarbeit

AiCuris Anti-infective Cures AG MC Services AG

Katja Woestenhemke Dr. Solveigh Mähler

Telefon +49 202 317 63 0 Telefon: +49 211 529 252 22

E-Mail: [1]business@aicuris.com E-Mail:

1. mailto:business@aicuris.com [1]solveigh.maehler@mc-services.eu

1.

mailto:solveigh.maehler@mc-ser

vices.eu

Lysando AG

Verena Schossmann

Telefon +41 79 211 83 42

E-Mail:

[1]verena.schossmann@lysando.com

1.

mailto:verena.schossmann@lysando.

com

