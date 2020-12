DGAP-News: AiCuris erhält Zulassung des BfArM zur Initiierung eines Härtefallprogramms (Compassionate Use Program) für Pritelivir in Deutschland (deutsch)

AiCuris erhält Zulassung des BfArM zur Initiierung eines Härtefallprogramms (Compassionate Use Program) für Pritelivir in Deutschland

02.12.2020 / 10:00

* Das Härtefallprogramm kann immungeschwächten Patienten, die eine

mukokutane Infektion mit Acyclovir-resistenten Herpes simplex-Viren und

eine Resistenz oder Intoleranz gegenüber Foscarnet haben, den Zugang zu

Pritelivir ermöglichen

* Härtefallprogramme bieten Patienten, die an Krankheiten mit einem hohen

medizinischen Bedarf leiden und für die es keine weiteren

Therapieoptionen gibt, einen möglichen Zugang zu Medikamenten, die im

jeweiligen Heimatland aktuell nicht zugelassen sind

* Die heute angekündigte Genehmigung ist Teil eines

"Early-Access"-Programms (EAP) für Pritelivir in verschiedenen Ländern

weltweit

WUPPERTAL, Deutschland, 2. Dezember 2020 - AiCuris Anti-infective Cures

GmbH, ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von

Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten, gab heute die Genehmigung des

Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zum Start eines

Härtefallprogramms ("Compassionate Use Program", CUP) mit Pritelivir

bekannt. Das Programm richtet sich an immungeschwächte Patienten, die eine

mukokutane Infektion mit Acyclovir-resistenten Herpes simplex-Viren (HSV)

und zusätzlich eine Resistenz oder Intoleranz gegen Foscarnet haben. AiCuris

bereitet derzeit, als Grundlage für die Einreichung eines Zulassungsantrags

("New Drug Application", NDA), eine pivotale klinische Phase-3-Studie mit

Pritelivir an immungeschwächten Patienten vor, deren HSV-Infektionen gegen

Aciclovir resistent geworden sind.

"Besonders bei immungeschwächten Patienten kann HSV zu schwerwiegenden

Komplikationen führen", sagte Dr. Holger Zimmermann, wissenschaftlicher

Geschäftsführer von AiCuris. "Wir sind sehr froh, dass wir mit diesem

Programm schwer kranken Patienten, denen keine anderen Behandlungsoptionen

mehr zur Verfügung stehen, Zugang zu Pritelivir, unserem neuartigen

resistenzbrechenden Medikament, und damit auch wieder Hoffnung geben können.

Gleichzeitig werden die in diesem Programm gesammelten Daten helfen, das

Medikamnet so schnell wie möglich Patienten zugänglich zu machen und die

geplante Marktzulassung von Pritelivir zu unterstützen."

Härtefallprogramme bieten einen Weg, der den Einsatz eines nicht

zugelassenen Medikaments zur Behandlung von Patienten ermöglicht, die alle

zugelassenen Behandlungsoptionen ausgeschöpft haben und die nicht an einer

klinischen Studie teilnehmen können. Solche Programme werden nur dann

aufgelegt, wenn es hinreichende Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit

des Medikaments gibt und wenn das Medikament Patienten mit

lebensbedrohlichen, langanhaltenden oder schweren Krankheiten

voraussichtlich helfen kann.

Das Härtefallprogramm für Deutschland ist Teil eines von myTomorrows

durchgeführten "Early-Access"-Programms (EAP). myTomorrows ist ein

niederländisches HealthTech-Unternehmen, das den Zugang zu sich noch in der

Entwicklung befindenden Arzneimitteln sowie praxisnaher ("real-world")

Datenerfassung erleichtert. Das EAP zur Behandlung Acyclovir-resistenter

mukokutaner HSV-Infektionen ermöglicht immungeschwächten Patienten in

verschiedenen Ländern weltweit Zugang zu Pritelivir bereits vor der

Zulassung des Medikaments.

Über Pritelivir

Pritelivir ist ein innovativer, hochwirksamer und spezifischer Hemmstoff des

Herpes-simplex-Virus (HSV). Als Wirkstoff einer neuen chemischen Klasse

(Thiazolylamide) ist Pritelivir aktiv gegen beide Typen von

Herpes-simplex-Viren (HSV-1 und HSV-2), die Genital- oder Lippenherpes

auslösen. Pritelivir ist auch wirksam gegen Viren, die gegen die

handelsüblichen Medikamente resistent geworden sind. Pritelivir entfaltet

seine Wirksamkeit über einen neuartigen Mechanismus, der sich von anderen

antiviralen Wirkstoffen, die zurzeit für die Behandlung von HSV-Infektionen

angewendet werden (das Nukleosid-Analogon Aciclovir und dessen Prodrug

Valaciclovir sowie Famciclovir, das Prodrug von Penciclovir), unterscheidet.

Während Nukleosid-Analoga die fortlaufende Verlängerung des DNA-Strangs

durch die Inaktivierung der viralen DNA-Polymerase stoppen, verhindert

Pritelivir durch die Blockierung des Helikase-Primase-Komplexes die

de-novo-Synthese viraler DNA. Darüber hinaus muss Pritelivir nicht erst in

HSV-infizierten Zellen durch die virale Thymidinkinase aktiviert werden und

schützt damit auch nicht-infizierte Zellen.

Pritelivir war in einer klinischen Phase-2-Studie an Patienten mit genitalen

HSV-2-Infektionen einer Standardbehandlung mit Valaciclovir überlegen.

Pritelivir befindet sich derzeit in einer US-amerikanischen klinischen

Phase-2-Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit des Wirkstoffs

im Vergleich zu intravenös (i.v.) verabreichtem Foscarnet, einem

Virostatikum, das hauptsächlich zur Behandlung von Herpesviren eingesetzt

wird, die gegen andere antivirale Medikamente resistent sind. Im Juni 2020

erhielt AiCuris für Pritelivir von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde

(Food and Drug Administration, FDA) den Status " Breakthrough Therapy" für

die Behandlung von Herpes-simplex-Virus-(HSV)-Infektionen bei

immungeschwächten Patienten. Basierend auf frühen Ergebnissen der laufenden

klinischen Phase-2-Studie steht AiCuris in engem Kontakt mit der FDA und

bereitet gerade als Grundlage für die Einreichung eines Zulassungsantrags

(New Drug Application, NDA) eine pivotale Phase-3-Studie vor.

Über HSV

Herpes-simplex-Viren (HSV) sind weit verbreitet (Seroprävalenz von bis zu

100%, je nach geographischer Region und Bevölkerungsgruppe). Es werden zwei

Herpes-simplex-Virustypen unterschieden: Typ 1 (HSV-1) und Typ 2 (HSV-2).

Infektionen führen zu einer lebenslangen Persistenz des Virus mit

wiederkehrenden und zum Teil schmerzhaften Ausbrüchen. Während HSV-1 vor

allem Läsionen im Mundbereich (Lippenbläschen) verursacht, manifestiert sich

HSV-2 in der Genitalregion und wird meist sexuell übertragen. Bei

immungeschwächten Patienten kann eine HSV-Infektion zu ernsten

Komplikationen führen, aber selbst bei sonst gesunden Menschen können das

negative Stigma von Genitalherpes und die sichtbaren Läsionen im Gesicht zu

psychischen Belastungen führen.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) lebten im Jahr 2016 weltweit

schätzungsweise 491 Millionen Menschen im Alter von 15-49 Jahren oder 13%

der Bevölkerung mit Genitalherpes, hervorgerufen durch eine HSV-2 Infektion.

Die geschätzte Verbreitung der HSV-2-Infektion war am höchsten in Afrika

(44% der Frauen und 25% der Männer), gefolgt von Amerika (24% der Frauen und

12% der Männer). Es konnte auch gezeigt werden, dass sie mit dem Alter

zunimmt, obwohl die höchste Anzahl der Neuinfizierten unter den Jugendlichen

zu finden waren.

Über Härtefallprogramme (Compassionate Use Programs)

Ein Härtefallprogramm unterstützt auf regelkonforme und kontrollierte Weise

die Behandlung mit einem Arzneimittel, das derzeit im Heimatland eines

Patienten nicht zugelassen ist. Eine solche Behandlung kann eine Option für

Patienten sein, die einen hohen medizinischen Bedarf haben, alle

zugelassenen Behandlungsoptionen ausgeschöpft haben und nicht an einer

klinischen Studie teilnehmen können.

Über AiCuris Anti-infective Cures GmbH

AiCuris wurde 2006 als Spin-Off der Bayer AG gegründet und konzentriert sich

auf die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten. Hauptinvestoren des Unternehmens sind die Dres.

Strüngmann. Mit PREVYMIS(TM) (Letermovir) wurde ein "First-in-Class"

nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor entwickelt, der seine

Wirkung über einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet. Er wurde im Jahre

2012 an MSD auslizensierter und hat in der EU, den USA, Japan und in anderen

Teilen der Welt die Marktzulassung zur Prävention von CMV-Infektionen bei

erwachsenen Empfängern einer allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation (HSCT) erhalten. Das Unternehmen entwickelt weitere

Medikamente gegen Viren wie das Herpes-simplex-Virus (HSV), das

Hepatitis-B-Virus (HBV) und Adenoviren. Im Bereich antibakterieller

Wirkstoffe konzentriert AiCuris sich auf die Erforschung innovativer

Behandlungsmöglichkeiten gegen lebensbedrohliche (multi-) resistente

Krankenhauserreger.

Im November 2018 wurden Dr. Holger Zimmermann und Prof. Dr. Helga

Rübsamen-Schaeff (Gründungs-CEO von AiCuris) für die Entwicklung von

Letermovir und ihr Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die

lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" mit dem Deutschen

Zukunftspreis 2018 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aicuris.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Bei Fragen zum "Early-Access"-Programm mit Pritelivir wenden Sie sich bitte

direkt an myTomorrows über aicuris.medical@mytomorrows.com.

Kontakt:

Unternehmenskontakt: Medienkontakt:

AiCuris Anti-infective Cures GmbH MC Services AG

Katja Woestenhemke Dr. Solveigh Mähler

Tel: +49 202 317 63 0 Tel: +49 211 529 252 19

Email: [1]press@aicuris.com E-Mail: [1]aicuris@mc-services.eu

1. mailto:press@aicuris.com 1. mailto:aicuris@mc-services.eu

