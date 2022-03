DGAP-News: AiCuris erhält NRW-Förderung von insgesamt EUR 5,9 Mio. für die Entwicklung seines Corona-Virus-Programms zur Vorbeugung schwerer Symptome bei SARS-CoV-2-Infektionen (deutsch)

AiCuris erhält NRW-Förderung von insgesamt EUR 5,9 Mio. für die Entwicklung seines Corona-Virus-Programms zur Vorbeugung schwerer Symptome bei SARS-CoV-2-Infektionen

^

AiCuris erhält NRW-Förderung von insgesamt EUR 5,9 Mio. für die Entwicklung

seines Corona-Virus-Programms zur Vorbeugung schwerer Symptome bei

SARS-CoV-2-Infektionen

03.03.2022

AiCuris erhält NRW-Förderung von insgesamt EUR 5,9 Mio. für die Entwicklung

seines Corona-Virus-Programms zur Vorbeugung schwerer Symptome bei

SARS-CoV-2-Infektionen

* Die Förderung dient der Finanzierung präklinischer Modelle sowie der

laufenden klinischen Pilotstudie mit dem breit einsetzbaren, neuartigen

Wirkstoff AIC649 zur Behandlung von SARS-CoV-2-infizierten Patienten

* In einem präklinischen SARS-CoV-2-Infektionsmodell konnte bereits

gezeigt werden, dass AIC649 die Überlebensrate, den klinischen

Krankheitsverlauf und die Viruslast signifikant verbesserte

* Prof. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation,

Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, besuchte die

AiCuris Anti-infective Cures AG im Rahmen einer Gesprächsrunde zum Thema

"Pandemic preparedness"

Wuppertal, Deutschland, 3. März 2022 - Prof. Andreas Pinkwart, Minister für

Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes

Nordrhein-Westfalen, besuchte heute die AiCuris Anti-infective Cures AG, ein

führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln

gegen Infektionskrankheiten, mit guten Nachrichten. Fördergelder in Höhe von

insgesamt EUR 5,9 Mio. vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation,

Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalensollen die

Entwicklung von AiCuris' Immunmodulator AIC649 zur Behandlung von

COVID-19-Patienten vorantreiben.

Das Medikament, das sich zurzeit in einer klinischen Pilotstudie befindet,

hat das Potenzial, schwereren Krankheitsverläufen, die sich mit

Fortschreiten der Krankheit entwickeln können, vorzubeugen.

"Die Pandemie hat gezeigt: Wir müssen besser vorbereitet sein und die

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft weiter vertiefen.

Nordrhein-Westfalen bietet hier für zahlreiche Biotech- und

Pharmaunternehmen beste Voraussetzungen, Innovationen schnell in die Praxis

zu bringen. Gemeinsam erzielen wir so wichtige Fortschritte zum Wohle von

Patientinnen und Patienten. Die Arbeit von AiCuris zeigt eindrucksvoll, wie

viel Potenzial im Biotechnologie-Standort Nordrhein-Westfalen steckt", sagte

Wirtschafts- und Innovationsminister Pinkwart.

"Unser Medikament hat das Potenzial eine Schutzmauer zu bilden - auch gegen

zukünftige Viren."

"Wir freuen uns sehr über die Förderung des Landes NRW, die die weitere

Entwicklung unseres vielversprechenden Wirkstoffkandidaten zur Vorbeugung

schwerer Formen von COVID-19 vorantreiben wird", sagte Holger Zimmermann,

CEO der AiCuris Anti-infective Cures AG. "Das Schlüsselwort heißt aber auch

"Pandemic Preparedness". Trotz der steigenden Zahl vollständig gegen

SARS-CoV-2 geimpfter Personen besteht zum Beispiel aufgrund neuer Varianten

weiterhin ein großer Bedarf an wirksamen therapeutischen Optionen. Unser

Medikament hat das Potenzial, eine Schutzmauer zu bilden - auch gegen

zukünftige Viren."

AIC649 ist ein inaktiviertes Parapockenvirus (iPPVO), das von AiCuris

ursprünglich zur Behandlung chronischer Hepatitis-B-Virusinfektionen

(HBV-Infektionen) entwickelt wurde. In einem präklinischen

SARS-CoV-2-Infektionsmodell konnte gezeigt werden, dass die Gabe von iPPVO

die Überlebensrate, den klinischen Krankheitsverlauf und die Viruslast

signifikant verbessert. Die immunstimulierenden Eigenschaften und damit das

breite antivirale Spektrum des Wirkstoffs und das daraus resultierende

Potenzial, Virusinfektionen besser kontrollieren zu können, legen nahe, dass

AIC649 gegen SARS-CoV-2 und andere Viren mit pandemischem Potenzial

eingesetzt werden kann.

Der PPVO-Ansatz ist nicht nur hinsichtlich seines Wirkprofils einzigartig,

er stellte auch eine große technologische Herausforderung dar. Die

Entwicklung eines reproduzierbaren Prozesses, der es ermöglicht, genügend

Material mit hoher Qualität für die klinischen Studien und die weiteren

Entwicklungen herzustellen, konnte mit Hilfe internationaler Experten und

deutschen Partnern gemeistert werden. Eine erste internationale klinische

Studie wurde unlängst in Deutschland und Südafrika gestartet.

AiCuris überzeugt mit einer beindruckenden Erfolgsbilanz

Als Spin-off der Anti-Infektiva-Forschung von Bayer fokussiert sich AiCuris

auf die Identifizierung und Entwicklung neuartiger Therapien zum Kampf gegen

Infektionskrankheiten mit einem hohen medizinischen Bedarf sowie auf die

Vorbeugung von Pandemien und Antibiotikaresistenzen. Dabei setzt das

Unternehmen auf ein ausgewogenes, aber breites Forschungs- und

Entwicklungsportfolio von biologischen Ansätzen und traditionellen "Small

Molecules" (kleine chemische Moleküle) sowie auf die Nutzung von Synergien

komplementärer Strategien und innovativer Technologien.

Der Forschungs-Inkubator " AiCubator" des Unternehmens startet 2022 ins

zweite Jahr. Er wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, international mit

Universitäten, akademischen Forschungsgruppen und kleinen Biotech-Firmen zu

kooperieren und eine zielgerichtete Entwicklung neuer Ansätze zum Beispiel

zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und zukünftige Pandemien zu

ermöglichen.

Das erste Produkt von AiCuris, Prevymis(R) (Letermovir), hat die

Transplantationsmedizin weltweit revolutioniert. Das neuartige Medikament

zur Behandlung von Infektionen mit humanen Cytomegaloviren (HCMV) wird seit

2017 von Merck & Co. (außerhalb der USA und Kanada als MSD bekannt)

vermarktet und verzeichnet seitdem stark wachsende Umsätze.

Das zweite Programm des Unternehmens, Pritelivir, befindet sich seit dem

letzten Jahr in einer internationalen pivotalen Phase-3-Studie an

immungeschwächten Patienten, deren Herpes simplex-Virus-(HSV)-Infektionen

resistent gegen die Standardtherapie Acyclovir sind. Diese Studie wird die

Basis für die Einreichung des nächsten Zulassungsantrags (New Drug

Application, NDA) des Unternehmens sein. Der Start der Studie an Kliniken in

Deutschland steht kurz bevor. Die erste Zulassung dieses Produkts wird für

das Jahr 2024 angestrebt.

Zur Entwicklung neuer Anti-Infektiva setzt AiCuris neben eigenen

Forschungsprogrammen auch zunehmend auf schlagkräftige Kooperationen. Mit

dem Erwerb der weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung

eines innovativen Ansatzes zur Behandlung von BK-Virus-vermittelten

Nephropathien bei Nierentransplantationspatienten von Hybridize Therapeutics

stärkte AiCuris seine erfolgsversprechende Pipeline und baut auf seiner

starken Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der Bekämpfung von

Infektionskrankheiten bei Transplantationspatienten auf.

Über AiCuris Anti-infective Cures AG

AiCuris wurde 2006 als Spin-Off der Bayer AG gegründet und konzentriert sich

auf die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten. Hauptinvestoren des Unternehmens sind die Dres.

Strüngmann. Mit PREVYMIS(TM) (Letermovir) wurde ein "First-in-Class"

nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor entwickelt, der seine

Wirkung über einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet. Er wurde im Jahre

2012 an MSD auslizensiert und hat in der EU, den USA, Japan und in anderen

Teilen der Welt die Marktzulassung zur Prävention von CMV-Infektionen bei

erwachsenen Empfängern einer allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation (HSCT) erhalten. Das Unternehmen entwickelt weitere

Medikamente gegen Viren wie das Herpes-simplex-Virus (HSV), das

Hepatitis-B-Virus (HBV), Adenoviren sowie gegen SARS-CoV-2 und andere Viren

mit pandemischem Potenzial. Im Bereich antibakterieller Wirkstoffe

konzentriert AiCuris sich auf die Erforschung innovativer

Behandlungsmöglichkeiten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf,

wie lebensbedrohliche (multi-) resistente Krankenhauserreger.

Im November 2018 wurden Dr. Holger Zimmermann und Prof. Dr. Helga

Rübsamen-Schaeff (Gründungs-CEO von AiCuris) für die Entwicklung von

Letermovir und ihr Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die

lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" mit dem Deutschen

Zukunftspreis 2018 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aicuris.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Kontakte:

Unternehmenskontakt: Medienkontakt:

AiCuris Anti-infective Cures AG MC Services AG

Katja Woestenhemke Dr. Solveigh Mähler

Tel: +49 202 317 63 0 Tel: +49 211 529 252 19

Email: [1]press@aicuris.com E-Mail: [1]aicuris@mc-services.eu

1. mailto:press@aicuris.com 1. mailto:aicuris@mc-services.eu

°