DGAP-News: Ahlers AG: Ahlers AG mit neuem Vorstand - Aufsichtsrat beruft Götz Borchert zum Vorstand (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Ahlers":

Ahlers AG: Ahlers AG mit neuem Vorstand - Aufsichtsrat beruft Götz Borchert zum Vorstand

DGAP-News: Ahlers AG / Schlagwort(e): Personalie Ahlers AG: Ahlers AG mit neuem Vorstand - Aufsichtsrat beruft Götz Borchert zum Vorstand

01.02.2017 / 12:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Ahlers AG mit neuem Vorstand Aufsichtsrat beruft Götz Borchert zum Vorstand

Herford, 1. Februar 2017. Zum 1.2.2017 ist Götz Borchert (48) vom Aufsichtsrat der Ahlers AG in den Vorstand der Ahlers AG berufen worden. Er verantwortet ab sofort die Ressorts Marketing, Retail/eCommerce, Design/ Produkt und Unternehmenskommunikation. Damit besteht der Vorstand jetzt aus drei Mitgliedern, Dr. Stella A. Ahlers als Vorstandsvorsitzende und Dr. Karsten Kölsch (CFO).

"Mit diesem Schritt soll die Bedeutung der Bereiche Marketing, Retail, eCommerce, Design/Produkt für die zukünftige Unternehmensentwicklung hervorgehoben werden. Wir freuen uns, mit Götz Borchert einen aus dem Unternehmen kommenden und langjährig mit diesen Bereichen vertrauten Experten als Vorstand gewonnen zu haben", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Carl-Heinz Heuer.

Der gebürtige Bad Pyrmonter Götz Borchert begann 2005 in der Unternehmensgruppe als PR-Manager und Pressesprecher. Bereits im Juli 2005 wurde er zusätzlich zum Marketingleiter der Ahlers AG ernannt und erhielt Prokura. 2007 begann Borchert zusätzlich den Bereich Ladenbau und Visual Merchandising aufzubauen und arbeitete maßgeblich an der Strategie der Retail-Expansion mit. 2011 wurde Borchert zum Geschäftsführer ernannt und verantwortete seitdem auch zusätzlich den Bereich eCommerce und Retail, den er zukunftsorientiert umstrukturierte. Unter anderem entwickelte Borchert im Jahr 2013 das Markenkonzept "Appartement Français" für Pierre Cardin sowie im Jahr 2015 das erste Multilabel-Markenkonzept "Elsbach" inklusive einer eigenen Hemden- und Jeans-Kollektion. Borchert war auch verantwortlich für den Relaunch der Online-Aktivitäten im Jahr 2016. Vor seiner Tätigkeit bei Ahlers war Borchert in verschiedenen Positionen in der deutschen Film- und Fernsehindustrie tätig.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Rüdiger Oberschür Online-Redakteur/PR Manager Ahlers AG Tel. +49 (0)5221/ 979-2713 E-Mail: ruediger.oberschuer@ahlers-group.com

---------------------------------------------------------------------------

01.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ahlers AG Elverdisser Straße 313 32052 Herford Deutschland Telefon: +49 (0)5221 979-0 Fax: +49 (0)5221 70058 E-Mail: ahlers-ag@ahlers-ag.com Internet: www.ahlers-ag.com ISIN: DE0005009708, DE0005009732 WKN: 500970, 500973 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

540909 01.02.2017