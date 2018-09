DGAP-News: Advantage Lithium: Weitere ausgezeichnete Phase-III-Ergebnisse aus NW-Sektor Proben aus Bohrungen CAU20 und CAU21 enthalten bis zu 700 mg/l Lithium (deutsch)

Advantage Lithium: Weitere ausgezeichnete Phase-III-Ergebnisse aus NW-Sektor Proben aus Bohrungen CAU20 und CAU21 enthalten bis zu 700 mg/l Lithium

18.09.2018 / 07:21

Weitere ausgezeichnete Phase-III-Ergebnisse aus NW-Sektor

Proben aus Bohrungen CAU20 und CAU21 enthalten bis zu 700 mg/l Lithium

Vancouver, British Columbia, 18. September 2018 - Advantage Lithium Corp.

(das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX:

AVLIF) gibt dieses Update der Sole-Probennahme aus Kernbohrungen CAU20 und

CAU21 im NW-Sektor der Joint-Venture-Liegenschaft Cauchari in der

argentinischen Provinz Jujuy.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- Diese Ergebnisse aus CAU20 und CAU21 zeigen, dass die

Phase-III-Infill-Bohrungen und das Ressourcenumwandlungsprogramm auf dem Weg

sind, Ressourcen der Kategorien erkundet und angezeigt bis Anfang 2019 zu

liefern.

- Systematische Sole-Probennahmen in den Bohrungen CAU20 und CAU21 lieferten

im Durchschnitt 629 mg/l Lithium und 4.537 mg/l Kalium aus 113 bis 318 m

Tiefe bzw. 607 mg/l Lithium und 4.691 mg/l Kalium aus 125 bis 265 m Tiefe im

Norden des NW-Sektors.

- Die Bohrungen trafen auf überwiegend sandige Sedimente und Kieslagen, die

laut Erwartungen einen großen nutzbaren Porenraum und eine ausgezeichnete

Permeabilität zur Unterstützung hoher Pumpraten besitzen.

- Die Bohrungen bestätigen die Kontinuität des Solekörpers zwischen den

früheren Bohrungen CAU17, CAU18, CAU07 und CAU16 im NW-Sektor.

- Sehr niedrige Mg/Li-Verhaltnisse von 2,1:1 bzw. 2,2:1 und niedrige

SO4/Li-Verhältnisse

von 24:1 bzw. 23:1 sind jenen während der Pumptests in CAU07 ähnlich, was

ausgezeichnet für eine herkömmliche Soleaufbereitung ist.

- CAU24, die im Südteil des NW-Sektors niedergebracht wurde, bestätigt, dass

sich die Sole-Ressourcen über eine Entfernung von 20 km nach Norden bis

CAU18 fortsetzen und im Allgemeinen in den permeablen Einheiten mit

vorherrschend Sand beherbergt sind.

President und CEO, Herr David Sidoo, sagte: "Diese ausgezeichneten

Ergebnisse aus unserem systematischen Probennahmeprogramm der Phase III

bestätigen die hohe Qualität der Sole im NW-Sektor mit niedrigen Mg/Li- und

SO4/Li-Verhältnissen und ausgezeichneten Extraktionseigenschaften des

Grundwasserleiters. Die Bohrungen setzen die Erweiterung des soleführenden

Gebiets und die Tiefenlage fort, während sich unser Projekt Cauchari zur

nächsten beachtlichen Lithiumressource im Becken Cauchari-Olaroz neben

LAC/Ganfeng und Orocobre weiterentwickelt. Dir Bohrungen in den NW- und

SO-Sektoren sind als Teil des Programms zur Höherstufung der Ressource in

die Kategorien erkundet und angezeigt mit vier Bohrgeräten vor Ort im

Gange."

NW-Sektor - Bohrergebnisse CAU20

CAU20 ist eine Ressourcenbohrung, die im Nordteil des NW-Sektors zwischen

den früheren Bohrungen CAU07 und CAU17 sowie CAU18 niedergebracht wurde. Sie

bestätigt die hohe Qualität der Soleressource in diesem Bereich mit 629 mg/l

Lithium und 4.537 mg/l Kalium zwischen 113 m und 318 m Tiefe mit sehr

gleichmäßigen Ergebnissen in der Bohrung und einem maximalen Gehalt von 702

mg/l Li. Insgesamt 16 primäre Soleproben wurden mit einem Bailer-Gerät

(Schöpfvorrichtung) entnommen und die Ergebnisse von zwei Doppelproben

bestätigen die Gehalte der primären Proben. Die Proben wurden in

systematischen Abständen von 12 m entnommen, was angesichts der porösen und

zusammenhängenden Art des Grundwasserleiters als ein geeignetes

Probenintervall betrachtet wird. Die QA/QC-Ergebnisse aus dem zweiten Labor

werden noch erwartet.

Die Soleproben besitzen ein sehr niedriges durchschnittliches

Mg/Li-Verhältnis von 2,1:1 und niedriges SO4/Li-Verhältnis von 24:1 was der

Testförderung von Advantage aus Bohrung CAU07 ählich ist. Die Ergebnisse

sind jenen aus dem benachbarten Projekt Olaroz von Orocobre und Lithium

Americas Corp sowie Ganfeng in Cauchari ähnlich. Die Ähnlichkeit der

Soleeigenschaften in diesen Liegenschaften bestätigt, dass die Sole in

Cauchari-Olaroz sehr ausgedehnt sowie relativ homogen ist und sich für eine

herkömmliche Aufbereitung sehr gut eignet.

Die relativ permeablen und sandigen Sedimente im NW-Sektor haben in Tests

einen hohen großen nutzbaren Porenraum demonstriert und werden laut

Erwartungen hohe Pumpraten liefern, was für eine zukünftige Soleextraktion

sehr positiv ist.

NW-Sektor - Bohrergebnisse CAU21

CAU21 ist eine Ressourcenbohrung, die im Nordteil des NW-Sektors zwischen

den früheren Bohrungen CAU07 und CAU16 niedergebracht wurde. Sie bestätigt

weiter die hohe Qualität der Soleressource in diesem Bereich mit 607 mg/l

Lithium und 4.691 mg/l Kalium zwischen 125 m und 265 m Tiefe. Sie zeigt

ebenfalls sehr gleichmäßige Ergebnisse über den gesamten Entnahmebereich mit

einem maximalen Gehalt von 705 mg/l Li. Insgesamt 11 primäre Soleproben

wurden mit einem Bailer-Gerät (Schöpfvorrichtung) entnommen und die

Ergebnisse von zwei Doppelproben bestätigen die Gehalte der primären Proben.

Die Proben wurden in systematischen Abständen von 12 m entnommen, was

angesichts der porösen und zusammenhängenden Art des Grundwasserleiters als

ein geeignetes Probenintervall betrachtet wird.

Die Soleproben besitzen eine sehr niedriges durchschnittliches

Mg/Li-Verhältnis von 2,2:1und niedriges SO4/Li-Verhältnis von 23:1, was dem

Verhältnis in Bohrung CAU07 ähnlich ist. Ähnlich Bohrung CAU20 sind die

Konzentrationen von Bor und Kalzium ebenfalls niedrig und ausgezeichnet für

eine herkömmliche Soleaufbereitung.

CAU24 - aktueller Stand der Bohrungen im NW-Sektor

Bohrung CAU24 wurde im Süden des NW-Sektors niedergebracht und durchteufte

unter der an der Oberfläche anstehenden Toneinheit und darunterliegenden

Salz (Halit)-Einheit eine Abfolge von Kieslagen und sandiger Sedimente. Man

erwartet, dass die Porositäts- und Permeabilitätseigenschaften dieser

Sedimente positiv sein und im Einklang mit früheren Beobachtungen in

Bohrungen wie z. B. CAU15 und CAU16 stehen werden. Die Probennahme lieferte

Sole mit positiven Eigenschaften. Die Ergebnisse der chemischen Analyse der

Sole werden bekannt gegeben, wenn sie zur Verfügung stehen.

Pumptest

Arbeiten zur Installation von Beobachtungsbrunnen und anderer Infrastruktur

sind im Gange, die zur Durchführung der 30-tägigen Pumptests in den

Produktionstestbrunnen CAU007 im NW-Sektor und CAU11 im SO-Sektor benötigt

werden. Die Pumptests werden zusätzliche Informationen über die

Eigenschaften des Grundwasserleiters als ein Input in das dreidimensionale

Grundwassermodell liefern, das für die Lithiumvorratsschätzungen und den

Produktionszeitplan des Projekts entwickelt wird. Die Pumptests werden im

Laufe des vierten Quartals 2018 durchgeführt.

Abbildung 1: Lage der Bohrungen CAU20 und CAU21 sowie anderer Bohrungen

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des

Unternehmens von Frits Reidel, CPG (Certified Professional Geologist) und

Mitglied des American Institute of Professional Geologists, gemäß NI 43-101

eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den

strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von

Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in

Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel

"AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am

OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine eine

100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien sowie eine 75%-Beteiligung

an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari

liegt nur 20 km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

