DGAP-News: Advantage Lithium: Neuster Stand des Joint Venture mit Orocobre und Stimmbindung von 8,175 Millionen Aktien eines Directors (deutsch)

Advantage Lithium: Neuster Stand des Joint Venture mit Orocobre und Stimmbindung von 8,175 Millionen Aktien eines Directors

^

Advantage Lithium: Neuster Stand des Joint Venture mit Orocobre und

Stimmbindung von 8,175 Millionen Aktien eines Directors

16.11.2017

Neuster Stand des Joint Venture mit Orocobre und Stimmbindung von 8,175

Millionen Aktien eines Directors

Vancouver, British Columbia, 16. November 2017 - Advantage Lithium Corp.

(das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX:

AVLIF) - Herr David Sidoo, President und CEO, berichtet, dass das

Unternehmen einen Stimmbindungsvertrag mit Herrn Miguel Peral, einem

Director, Officer und Aktionär des Unternehmens finalisiert und in Händen

hat. Herr Peral besitzt 8.175.000 Aktien des Unternehmens. Herr Peral hat

sich bereit erklärt, auf jeder Aktionärsversammlung der AAL mit allen

Stammaktien, die er nutzbringend besitzt oder über die Kontrolle ausgeübt

wird, für die Kandidaten zu stimmen, die das Board von AAL den Aktionären

zur Wahl als Directors vorgeschlagen hat. Das Abkommen mit Herrn Miguel

Peral spiegelt das Abkommen mit Orocobre hinsichtlich der Stimmbindung ihrer

Aktien wider. Ferner bestehen, wie bereits bekannt gegeben wurde, mit Herrn

Peral, Orocobre und anderen Insidern Abkommen über eine Wiederverkaufssperre

(Lock Up Agreements).

Herr Peral sagte: "Ich glaube an das langfristige Wachstum und den Erfolg

dieses Projekts in Cauchari und ich bin auf lange Sicht daran beteiligt, um

auf der Ressource, die wir heute haben aufzubauen. Ich wurde durch die

Bohrergebnisse im Südosten ermutigt und bin sehr optimistisch über den

Nordwest-Sektor von Cauchari. Weitere Bohrergebnisse werden im November und

Dezember eintreffen, während wir unser Bohrprogramm 2017 zum Abschluss

bringen."

Nach der erfolgreichen Ortsbesichtigung am 8. November durch Investoren und

Analysten werden die Bohr- und Pumpaktivitäten fortgesetzt, um das Projekt

im Zeitplan in Richtung der Entwicklung einer neuen Ressource zu avancieren,

wobei die Pumptests im Südost-Sektor in den Bohrlöchern CAU08 und CAU 11 bis

in 480m Tiefe beginnen werden. Im Nordwest-Sektor begann das Kernbohrgerät

mit der Bohrung CAU15 nach Fertigstellung der Bohrung CAU16 bis in eine

Tiefe von 321m. Dabei wurde sandiges Material mit signifikanter Mächtigkeit

durchteuft. Einzelheiten werden dann zusammen mit den Analysenergebnissen

dieser Bohrung berichtet werden. Bis zum Monatsende werden vollständige

Analysenergebnisse aus den Packer-Tests in CAU16 zur Verfügung stehen,

gefolgt von Pumptestergebnissen aus CAU08 und CAU11 im Südost-Sektor. Die

jüngsten Gespräche mit unseren Bohrunternehmern zur Sicherung von

Bohrgeräten waren erfolgreich, wodurch jetzt die Durchführung eines

nachfolgenden Bohrprogramms zur Unterstützung der laufenden

Ressourcenentwicklung gewährleistet ist. Dies ist wichtig, um die tiefer

liegenden möglicherweise hochgradige Sole führenden Sande in den Südost- und

Nordwest-Zonen sowie die Ausdehnung der nutzbaren Ressource für im Jahr 2018

geplante Machbarkeitsstudien abzugrenzen.

Herr Sidoo sagte: "Das Arbeitsprogramm macht schnell Fortschritte und

angesichts der geplanten Arbeitsaufwendungen erwarten wir, dass wir Anfang

Dezember US$5 Millionen an Explorationskosten auf Cauchari finanziert und

unsere 75%-Beteilung erworben haben. Das Unternehmen plant mit internen

Studien fortzufahren, um die im ersten Quartal 2018 beginnende, mit NI

43-101 konforme, wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) / Scoping-Studie zu

unterstützen. Diese Studien werden unter anderem die zukünftige Produktion

aus einem eigenständigen Betrieb untersuchen.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des

Unternehmens von Murray Brooker, MAIG, RPGEO, gemäß NI 43-101 eine

qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den

strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von

Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in

Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel

"AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am

OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine

100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien und eine 75%-Beteiligung

an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari

liegt nur 20km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advantage Lithium

Suite 1305, 1090 W. Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

Telefon: +1 604 343 3760

E-Mail: info@advantagelithium.com

Internet: www.advantagelithium.com

ISIN: CA00782P1080

WKN: A2AQ6C

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture

°