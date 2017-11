DGAP-News: Advantage Lithium: Ernennung des Vice President Projektentwicklung für das Projekt Cauchari (deutsch)

Advantage Lithium: Ernennung des Vice President Projektentwicklung für das Projekt Cauchari

Advantage Lithium: Ernennung des Vice President Projektentwicklung für das

Projekt Cauchari

27.11.2017 / 08:10

Ernennung des Vice President Projektentwicklung für das Projekt Cauchari

Vancouver, British Columbia, 27. November 2017 - Advantage Lithium Corp.

(das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX:

AVLIF) - Herr David Sidoo, President und CEO, gibt die Ernennung von Andy

Robb zum Vice President Projektentwicklung bekannt.

Andy wird eine führende Rolle im Rahmen des aktuellen Explorationsprogramms

auf Cauchari spielen und die Verantwortung für die Implementierung der

Entwicklungsstrategie auf dem Projekt Cauchari übernehmen, die

Vergleichsstudien zur Unterstützung der NI 43-101 konformen PEA

(wirtschaftliche Erstbewertung / Scoping-Study) einschließen wird, deren

Beginn im ersten Quartal 2018 geplant ist.

Die Studien werden in Zusammenarbeit mit dem Joint-Venture-Partner Orocobre

Limited durchgeführt und werden alternative Entwicklungsstrategien für die

zukünftige Produktion untersuchen. Die jüngsten Bohrergebnisse von Cauchari

waren positive und als Folge dieses Bohrerfolgs wird der Hauptfokus dieser

Studien jetzt auf einer eigenständigen Aufbereitungsmöglichkeit liegen, um

den Wert für die Aktionäre des Unternehmens aufgrund des signifikanten

Wachstums der Lithiumnachfrage für Elektrofahrzeuge und Speichersysteme zu

maximieren.

Die Studien werden parallel zum aktuellen Hochstufungsprogramm der

Cauchari-Ressource durchgeführt. Die Arbeiten werden bis zum Ende des ersten

Quartals 2018 abgeschlossen, danach wird eine aktualisierte

Ressourcenschätzung veröffentlicht. Unabhängige Labors führen die

notwendigen QA/QC-Probennahmen und Analysenprogramme zur Unterstützung einer

aktualisierten Ressourcenschätzung durch.

Die vollständigen Ergebnisse der Packer-Tests in Bohrung CAU16 über die

gesamte Länge des Bohrlochs bis in 320m Tiefe werden bis Ende des Monats

November bekannt gegeben. Ihnen folgen bis Ende Dezember die Ergebnisse der

ersten Pumptests in den Bohrlöchern CAU08 und CAU11 im Südost-Sektor.

Im neuen Jahr erwarten wir, die Ergebnisse der Double-Packer-Tests, die in

den Rotary-Bohrlöchern CAU 8,9,10 und 11 in der Südost-Zone durchgeführt

wurden sowie die Analysenergebnisse und Ergebnisse der Fließtests in den

Bohrungen CAU15D und CAU7D in der Nordwest-Zone zu berichten.

Die Ergebnisse der Bohrungen und der Pumptests in den restlichen Bohrlöchern

werden bis zur Veröffentlichung der aktualisierten

Cauchari-Ressourcenschätzung laufend berichtet.

Herr Sidoo sagte: "Das Arbeitsprogramm macht rasche Fortschritte und

angesichts der geplanten Arbeitsaufwendungen, erwarten wir, unsere

Earn-in-Anforderungen von Orocobre im Dezember zu erfüllen, wenn wir 5

Millionen Dollar an Explorationskosten auf Cauchari aufgebracht und unsere

75%-Beteiligung an Cauchari erworben haben werden. Die Ernennung von Andy

Robb kommt in einer entscheidenden Entwicklungsphase des Projekts Cauchari

mit positiven Bohrergebnissen, während sich das Unternehmen auf eine

Ressourcenaktualisierung Anfang des Jahres 2018 zubewegt. In seiner letzten

Stelle als Projektleiter für das Projekt Rincon der Enirgi Corporation

wirkte Andy an der Durchführung der DFS für das geplante LCE-Projekt mit

einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr mit."

Seine Erfahrung, Ressourcenunternehmen von der anfänglichen

Entwicklungsphase über die Scoping-Studien, Machbarkeitsvorstudien sowie

Machbarkeitsstudien und dann durch die weiteren Projektgenehmigungsphasen zu

avancieren, wird die Fertigkeiten und Erfahrung des Advantage-Teams

ergänzen."

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des

Unternehmens von Murray Brooker, MAIG, RPGEO, gemäß NI 43-101 eine

qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den

strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von

Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in

Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel

"AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am

OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine

100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien und eine 75%-Beteiligung

an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari

liegt nur 20km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

27.11.2017

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advantage Lithium

Suite 1305, 1090 W. Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

Telefon: +1 604 343 3760

E-Mail: info@advantagelithium.com

Internet: www.advantagelithium.com

ISIN: CA00782P1080

WKN: A2AQ6C

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture

Ende der Mitteilung

27.11.2017

