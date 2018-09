DGAP-News: Advantage Lithium: Advantage erreicht Meilenstein mit Einreichung des Berichts der wirtschaftlichen Erstbewertung und bestätigt, dass die Entwicklung des Projekts Cauchari wie geplant verläuft (deutsch)

Advantage Lithium: Advantage erreicht Meilenstein mit Einreichung des Berichts der wirtschaftlichen Erstbewertung und bestätigt, dass die Entwicklung des Projekts Cauchari wie geplant verläuft

Vancouver, British Columbia, 25. September 2018 - Advantage Lithium Corp.

(das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX:

AVLIF) meldet die Einreichung ihres Berichts der wirtschaftlichen

Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") bei SEDAR nach

Bekanntgabe einer Zusammenfassung der Ergebnisse am 15. August 2018.

Der PEA-Bericht unterstützt die Fortsetzung der Entwicklungspläne der

Advantage Lithium für eine eigenständige Lithiumkarbonat-Produktionsanlage

mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr auf ihrem

Joint-Venture-Projekt Cauchari ("Cauchari JV") in der argentinischen Provinz

Jujuy. Der PEA-Bericht wurde von WorleyParsons Chile S.A. ("WorleyParson")

angefertigt, eine führende integrierte unabhängige Ingenieurservicefirma mit

umfangreicher Erfahrung im Entwurf und Konstruktion von

Lithium-Soleprojekten in Argentinien und Chile.

Die wichtigsten Punkte:

- 827 Mio. USD NPV (Kapitalwert) nach Steuer bei Abzinsungsfaktor von 8 %

und IRR (interner Zinsfuß) von 24,0 % für eine Produktion von 20.000 Tonnen

Lithiumkarbonat pro Jahr (NPV vor Steuer - 1.321 Mio. USD).

- Geschätzter CAPEX (Investitionsaufwand) vor Produktion von 401 Mio. USD

für Produktion von 20.000 Tonnen pro Jahr.

- OPEX (betriebliche Gesamtaufwendungen) von 3.667 USD/Tonne Lithiumkarbonat

im Durchschnitt nach Produktionsanlauf.

- Aufbereitungsanlagenentwurf basiert auf bewährter solarer

Verdunstungstechnologie und herkömmlicher Lithium-Soleaufbereitung bei

wirksamem Einsatz der Projektentwicklungserfahrung des JV-Partners Orocobre.

- Lebensdauer der Mine von 25 Jahren einschließlich einer Anlaufzeit von 3

Jahren bis zu einem Produktionsszenario von 20.000 Tonnen pro Jahr basierend

auf Umwandlungsfaktoren, die bei der im Mai 2018 veröffentlichten Ressource

von 3 Mio. Tonnen angewandt werden.

- Umwandlung der Ressource auf Cauchari in die Kategorie erkundet und

angezeigt ist im Gange. Unmittelbar bevorstehender Beginn der DFS

(Definitive Feasibility Study, definitive Machbarkeitsstudie) mit geplanter

Fertigstellung im zweiten Quartal 2019. Beide Vorhaben sind voll finanziert

durch das AAL/Orocobre Joint Venture.

- Die Ressource ist nach Süden und zur Tiefe offen mit Potenzial für weitere

signifikante Tonnage mittels zusätzlicher Exploration einschließlich in den

tiefen Sandeinheiten.

David Sidoo, CEO und Gründer, sagte: "Wir sind sehr zufrieden damit, dass

wir unser Cauchari JV von der Exploration bis zu einer abgeschlossenen PEA

in etwas über einem Jahr avanciert haben. Die zuerst in unserer

Pressemitteilung vom 15. August zusammengefassten Ergebnisse werden jetzt

durch einen unabhängigen Untersuchungsbericht bestätigt, der die schnelle

durch Worley Parsons unterstützte Projektentwicklung reflektiert.

Wie bereits berichtet bestätigt dies deutlich das Potenzial des Cauchari JV

als ein robustes Projekt mit Betriebskosten, die laut Erwartungen im unteren

Quartil der Kostenspanne in der Branche liegen. Advantage avanciert das

Projekt schnell mittels unserer Phase-III-Bohr- und Brunnentestprogramme,

die darauf zielen, die erkundeten und angezeigten Ressourcen als Input in

unser dynamisches Produktionsmodell aufzunehmen. Die Ergebnisse dieser

Arbeiten sind notwendig, um die Umwandlung der Ressource zu Vorräten zu

unterstützen und um unseren anvisierten Abschluss der definitiven

Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, "DFS") bis zum zweiten

Quartal 2019 zu erreichen."

Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse - Aktualisierung

Die wirtschaftlichen Ergebnisse wurden aktualisiert, um die Verbesserung des

Steuersystems in Argentinien mit niedrigeren Steuersätzen zu reflektieren,

die in der ersten Bekanntgabe der PEA im August nicht reflektiert wurden.

Die aktualisierten Ergebnisse zeigen eine leichte Verbesserung im

Projektwert, der in folgender Tabelle zu verschiedenen Abzinsungsfaktoren

angegeben wird. 8 % wurde als der Basisfall ausgewählt.

Abzin- NPV (nach IRR (nach NPV (vor IRR (vor

sungsfak- Steuer) Steuer) Steuer) Steuer)

tor

US$ % US$ %

Millionen (zuvor Millionen (zuvor

%) %)

6% 1.132 1.121 24,3 1.768 1.763 28,8(28,2)

(24,0)

8% 830 827 1.314 1.321

10% 608 610 982 995

Die PEA-Daten berücksichtigen die Royalties auf dem Projekt Cauchari.

Die Wirtschaftlichkeitsanalyse basiert auf Solegehalte und Lithiumvolumen,

die nur mittels der veröffentlichten geschlussfolgerten Ressource des

Unternehmens geschätzt wurden. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte

sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Es gibt keine Gewissheit,

dass die Cauchari-Projektbewertung, die die PEA vorsieht, realisiert wird.

Die PEA ist vorläufiger Art und enthält geschlussfolgerte Mineralressourcen,

die geologisch als zu spekulativ betrachtet werden, um damit wirtschaftliche

Überlegungen durchzuführen, die es erlauben würden sie als Mineralvorräte zu

kategorisieren.

Die Information in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der PEA wurde von

WorleyParsons Team, Santiago, Chile, zusammengestellt. Die Information wurde

von Marek Dworsanowski der WorleyParsons geprüft und genehmigt. Marek

Dworsanowski ist gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person und unabhängig

von Advantage. WorleyParsons hat die Präsentation der PEA-Informationen in

dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den

strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von

Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in

Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel

"AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am

OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine

100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien sowie eine 75%-Beteiligung

an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari

liegt nur 20 km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

