DGAP-News: Advantage Lithium: Advantage beginnt Machbarkeitsstudie und verstärkt ihr Projektteam in Argentinien weiter (deutsch)

Advantage Lithium: Advantage beginnt Machbarkeitsstudie und verstärkt ihr Projektteam in Argentinien weiter

^

DGAP-News: Advantage Lithium / Schlagwort(e): Research Update/Studie

Advantage Lithium: Advantage beginnt Machbarkeitsstudie und verstärkt ihr

Projektteam in Argentinien weiter

12.12.2018 / 16:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Advantage beginnt Machbarkeitsstudie und verstärkt ihr Projektteam in

Argentinien weiter

Vancouver, British Columbia. 12. Dezember 2018 - Advantage Lithium Corp.

(das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX:

AVLIF) berichtet, dass das Unternehmen GHD, Chile S. A. mit der Ausführung

erster technischer Arbeiten beauftragt hat, die auf die Durchführung einer

Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, FS) zielen. Laut Erwartungen erfolgt

der Abschluss der Machbarkeitsstudie auf dem Vorzeigeprojekt Cauchari in

Jujuy, Argentinien, bis zum Juni 2019. Dies folgt den positiven Ergebnissen

der PEA (wirtschaftliche Erstbewertung) und weiteren positiven Ergebnissen

des Phase-III-Ressourcenumwandlungsprogramms, das im Zeitplan liegt, die

fristgerechte Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zu unterstützen. Die

Machbarkeitsstudie wird einen passenden technischen Entwurf bieten, um eine

Kostenschätzung der Klasse 3 (konform mit AACE-Rechnungslegungsrichtlinien)

für die Konstruktion einer eigenständigen Anlage mit einer Kapazität von

20.000 Tonnen Lithiumendprodukt anzufertigen. Ein Bericht über diese

Arbeiten wird gemäß der NI 43-101 Offenlegungsrichtlinien angefertigt. Die

Fertigstellung dieses Berichts ist im Juni 2019 geplant.

David Sidoo, Grunder und CEO, sagte: "Wir sind sehr zufrieden damit, GHD

aufgrund ihres umfassenden Fachwissens und der aktuellen Erfahrung in diesem

Becken als technische Berater mit Durchführung dieser Arbeiten zu

beauftragen. Mit dieser Auftragsvergaben und der aus der Lithiumanlage

Olaroz gewonnenen Erfahrung kann Advantage zügig zur Machbarkeitsstudie

übergehen und dabei den Zwischenschritt einer Vormachbarkeitsstudie

eliminieren. Folglich können wir die Entwicklung von Cauchari durch den

wirksamen Einsatz der technischen Expertise und des zusammen mit unserem

Partner Orocobre über dieses Becken gewonnene Wissen beschleunigen. Ferner

profitieren wir von den gut entwickelten Beziehungen, die unsere Partner zu

den lokalen Gemeinden und zur Regierung haben."

"Ich bin ebenfalls mit dem Team zufrieden, das der Vice President der

Projektentwicklung, Andy Robb, zusammengestellt hat. Ich glaube, dass wir

ein Team zusammengestellt haben, das die notwendige Expertise zur

Entwicklung eines Projekts dieser Größenordnung in dem von uns vorgestellten

Zeitrahmen besitzt. Das Team besitzt die nachgewiesenen technischen

Fähigkeiten und Führungsqualitäten, um dies für unsere Aktionäre und

Stakeholder zu einem sehr erfolgreichen Projekt in der argentinischen

Provinz Jujuy zu machen."

Andy Robb, Vice President der Projektentwicklung, sagte: "Der Beginn der

ersten technischen Planungen auf Cauchari markiert einen weiteren wichtigen

Meilenstein im Rahmen der Entwicklung des Projekts Cauchari im Anschluss an

die PEA. Wir stehen kurz vor dem Abschluss unseres umfangreichen

Phase-III-Bohrprogramms, dessen Höhepunkt ein 30-tägiger Pumptest auf

unseren Hauptproduktionszielen in den tiefen Sandeinheiten im NW-Sektor und

SO-Sektor sind. Die Ergebnisse werden in eine aktualisierte

Ressourcenschätzung im ersten Quartal 2019 aufgenommen, die laut Erwartungen

unsere Ressourcen in die Kategorien erkundet und angezeigt stellen wird. Wir

analysieren jetzt gemeinsam mit QP Flosolutions Chile die Testergebnisse als

Input in das dynamische Grundwasserströmungsmodell, das in Kombination mit

der Machbarkeitsstudie und der Wirtschaftlichkeitsbewertung die Solevorräte

des Projekts definieren wird."

Auswahl des Ingenieursbüros für die Machbarkeitsstudie

Advantage wandte einen rigorosen Prozess zur Identifizierung und Auswahl

geeigneter Partner an, die die Entwicklung des Projekts Cauchari

unterstützen werden. Im Rahmen dieses Prozesses wurde GHD aus anderen

vorabgeprüften globalen Ingenieurbüros als das am besten zu Advantages

Entwicklungsplänen passende Ingenieurbüro ausgewählt, um die ersten

technischen Arbeiten durchzuführen und um einen Projektabwicklungsplan zu

erstellen. Dieser Plan sieht das Erreichen der ersten Produktion im dritten

Quartal 2021 und die volle Produktion nach der Phase der Inbetriebnahme im

Jahr 2023 vor.

Über GHD

GHD ist eines der global führenden Unternehmen für professionelle

Dienstleistungen, das an den globalen Märkten für Energie und Ressourcen,

Wasser, Umwelt, Grundstücke und Gebäude sowie Transport tätig ist.

Das vor über 90 Jahren gegründete und sich im Privatbesitz seiner

Mitarbeiter befindliche Unternehmen bietet Kunden im öffentlichen und

privaten Sektor auf fünf Kontinenten und im Pazifik-Raum Ingenieur-,

Architektur-, Umwelt- und Konstruktionsdienstleistungen. Verpflichtet zur

Schaffung nachhaltiger Gemeinschaftsleistungen verbindet GHD das Wissen,

Können und die Erfahrung von beinahe 10.000 unterschiedlicher Personen mit

innovativen Praktiken, technischen Fähigkeiten und robusten Systemen.

www.ghd.com

Aufbau von Leistungsfähigkeit - wichtige Ergänzungen des Projektteams

Da sich das Projekt jetzt in Richtung Machbarkeitsstudie und

Projektabwicklung bewegt, begrüßt das Unternehmen die folgenden wichtigen

Mitarbeiter im Projektleitungsteam in Argentinien:

Carolina Carmona ist als Umweltservicemanagerin in das Unternehmen

eingetreten, um die Projektgenehmigungsverfahren zu leiten und um einen

Überblick über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact

Assessment, EIA) des Projekts und andere Einreichungen zu geben, die alle

weit fortgeschritten sind. Sie wird ebenfalls vor Ort die vom Unternehmen

durchgeführten Umweltmanagementaktivitäten überwachen. Carolina besitzt

große Erfahrung als eine Beraterin in Nord-Argentinien sowie durch ihre

Arbeit für Bergbauunternehmen und Regierungsbehörden.

Alex Caqueo ist als leitender Projektplaner eingetreten, um alle Aspekte des

Projektentwicklungsplans und Ausführungsplans zu koordinieren. Alex besitzt

einen technischen Hintergrund und hat große Erfahrung mit der Projektleitung

durch seine Arbeit für Enthalpy, Chile, an verschiedenen Projekten

einschließlich für Codelco, dem großen chilenischen Kupferunternehmen.

Dave Cross ist als CFO eingetreten und er ersetzt Lindsay Murray. Herr Cross

ist ein CPA, CGA und besitzt über 21 Jahre an Rechnungslegungserfahrung. In

der Vergangenheit hat Dave sowohl im Öl- und Gassektor als auch im Sektor

für Spezialmineralien an komplexen Rechnungslegungs- und

Berichterstattungsformaten gearbeitet und besitzt umfangreiche Kenntnisse

darüber.

Carlos Perez tritt als Bauleiter in das Unternehmen ein, um die Aktivitäten

auf der Baustelle und im Camp zu beaufsichtigen, während sich das Projekt

letztendlich auf die Produktauslieferung zubewegt. Carlos besitzt große

Erfahrung mit der Leitung der Bergbauprojektaktivitäten in Nord-Argentinien.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des

Unternehmens von Frits Reidel, CPG (Certified Professional Geologist) und

Mitglied des American Institute of Professional Geologists, gemäß NI 43-101

eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den

strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von

Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in

Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel

"AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am

OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine 100

%-Beteiligung an vier Projekten in Argentinien sowie eine 75 %-Beteiligung

an einem fünften Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari

liegt nur 20 km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

12.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Advantage Lithium

Suite 1305, 1090 W. Georgia Street

V6E 3V7 Vancouver

Kanada

Telefon: +1 604 343 3760

E-Mail: info@advantagelithium.com

Internet: www.advantagelithium.com

ISIN: CA00782P1080

WKN: A2AQ6C

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Toronto, Toronto Stock Exchange Venture

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

757383 12.12.2018

°