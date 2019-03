DGAP-News: Advantage Lithium: Advantage Lithium hat die Ressourcen des Projekts Caucgari in Argentinen in der Kategorie erkundet u. angezeigt auf 4,8 Mio. Tonnen LCE und in der Kategorie geschlussfolgert auf 1,5 Mio. Tonnen mehr als verdoppelt (deutsch)

Advantage Lithium: Advantage Lithium hat die Ressourcen des Projekts Caucgari in Argentinen in der Kategorie erkundet u. angezeigt auf 4,8 Mio.



07.03.2019

Advantage Lithium hat die Ressourcen des Projekts Caucgari in Argentinen in

der Kategorie erkundet u. angezeigt auf 4,8 Mio. Tonnen LCE und in der

Kategorie geschlussfolgert auf 1,5 Mio. Tonnen mehr als verdoppelt

Vancouver, British Columbia, 7. März 2019 - Advantage Lithium Corp. (das

"Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF)

gibt bekannt, dass die aktualisierte Ressourcenschätzung für das

Flaggschiff-Projekt Cauchari des Unternehmens in Jujuy, Argentinien, die

zuvor im Mai 2018 bekannt gegebene Ressource mehr als verdoppelt hat. Dies

macht das Projekt zum zweitgrößten Entwicklungsprojekt in Argentinien.

Die aktualisierte Ressource basiert auf den Ergebnissen der Phase-II- und

Phase-III-Bohrprogramme. Die von FloSolutions S.A.C. angefertigte

Aktualisierung hat die Ressource auf ein Volumen von ungefähr 1.800

Millionen Kubikmeter Sole mit einem Durchschnittsgehalt von 467 mg/l Lithium

für 4,8 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE, Lithium Carbonate

Equivalent) in den Kategorien erkundet und angezeigt sowie auf ungefähr 600

Mio. Kubikmeter Sole mit einem Durchschnittsgehalt von 473 mg/l Lithium für

1,5 Mio. Tonnen LCE in der Kategorie geschlussfolgert erhöht.

David Sidoo, der Gründer und CEO von Advantage Lithium, äußerte sich zur

signifikanten Ressourcenerweiterung auf dem Projekt Cauchari: "Wir waren

sehr erfreut, als das Phase-II-Bohrprogramm im Mai 2018 eine Ressource von 3

Mio. Tonnen lieferte. Die nachfolgenden Phase-III-Bohrungen haben jetzt

signifikante zusätzliche Ressourcen geliefert und den Gesamtumfang der

Ressource verdoppelt. Basierend auf den erkundeten und angezeigten

Ressourcen positioniert dies das Cauchari JV als zweitgrößtes nicht

entwickeltes Lithiumprojekt im Lithiumdreieck von Südamerika. Das ist ein

fantastisches Ergebnis für das Unternehmen und erlaubt uns, die zukünftige

Produktionskapazität des Projekts für eine Maximierung des Wertes für unsere

Aktionäre neu zu bewerten."

Projekt-Highlights

- LCE-Ressourcen wurden mehr als verdoppelt: 4,8 Mio. Tonnen in den

Kategorien erkundet und angezeigt sowie 1,5 Mio. Tonnen in der Kategorie

geschlussfolgert.

- Das Gebiet Archibarca (NW-Sektor) beherbergt knapp über 1 Mio. Tonnen an

erkundeten Ressourcen bei einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von

564 mg/l; die Ton- und Halit-Einheiten (im SO-Sektor) beherbergen 2,3 Mio.

Tonnen an erkundeten und angezeigten Ressourcen bei einer durchschnittlichen

Li-Konzentration von 481 mg/l. Der Deep Sand (SO-Sektor) beherbergt 0,4 Mio.

Tonnen an geschlussfolgerten Ressourcen bei einer durchschnittlichen

Li-Konzentration von 500 mg/l.

- Das Ergebnis der ausgedehnten Pumptests in CAU007 im Gebiet Archibarca und

in CAU11 im SO-Sektor demonstrieren günstige Soleextraktionseigenschaften.

- Das Phase-III-Programm hat bestätigt, dass der Salar de Cauchari ein

großes Solebecken ist, dessen Ressource in der Tiefe unter 600 m und nach

Süden offen ist.

- Ausgezeichnete chemische Zusammensetzung für die Soleaufbereitung mit

einem Mg/Li-Verhältnis von im Durchschnitt 2,5, das jenem in Orocobres

Projekt Olaroz sehr ähnlich ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, gemäß den Anforderungen des National

Instrument 43-101 (Ni 43-101) innerhalb von 45 Tagen dieser Pressemitteilung

einen vollständigen technischen Bericht zur Unterstützung der hier

veröffentlichten Ergebnisse einzureichen.

Aktualisierte Ressource Cauchari

Das Bohrprogramm hat die Ressource des Projekts Cauchari auf 4,8 Mio. Tonnen

LCE in den Kategorien erkundet und angezeigt in 1,8 km3 Sole und auf 1,5

Mio. Tonnen LCE in der Kategorie geschlussfolgert in 0,6 km3 Sole erhöht.

Die Ressourcen wurden in sechs verschiedene geologische Einheiten

unterteilt, die zwischen erkundeten, angezeigten und geschlussfolgerten

Ressourcen klassifiziert werden. Die Klassifizierung reflektiert dabei die

Unterschiede der zur Verfügung stehenden Probeninformationen. Die

Ressourcenschätzung finden Sie in Tabelle 1 unten.

Die Schwerpunktbereiche der Ressource für die zukünftige Soleproduktion sind

der Archibarca Fan (Schwemmfächer) und der SO-Sektor des Projekts. Die

Ressource des Archibarca Fan umfasst 1,0 Mio. Tonnen LCE in Form von

erkundeten Ressourcen bei einer Konzentration von 564 mg/l Lithium. Die

erkundeten und angezeigten Ressourcen im SO-Sektor, größtenteils in den Ton-

und Halit-Einheiten, umfassen ungefähr 2,3 Mio. Tonnen LCE bei einer

Konzentration von 481 mg/l Lithium. Die Extraktionseigenschaften des

Archibarca Fan und des SO-Sektors wurden durch die 30-tägigen Pumptests

bestätigt, die im Rahmen des Phase-III-Programms im Jahre 2018 durchgeführt

wurden.

Andy Robb, VP Projektentwicklung, sagte: "Die Ressourcenerweiterung ist ein

ausgezeichnetes Ergebnis für das Unternehmen. Die Ressource bleibt aufgrund

des während der Phase-III-Bohrungen angetroffenen Deep Sand (tiefe

Sandeinheit) zur Tiefe offen."

Die Sole-Ressource wird auf den westlichen und östlichen Liegenschaften des

Projekts Cauchari berechnet und deckt ein 117,7 km2 großes Gebiet ab. Die

Sole-Ressource im Westen erstreckt sich von dem Soleniveau unter den an der

Oberfläche anstehenden Schottern bis in eine Tiefe von über 400 m und wird

im Norden im Gebiet Archibarca als erkundet klassifiziert und weiter südlich

im West Fan als angezeigt. In diesen Gebieten kommen kleine Volumen von

geschlussfolgerten Ressourcen vor. Die erkundeten und angezeigten Ressourcen

im Osten erstrecken sich von dem phreatischen Solespiegel bis zu einer

konstanten Tiefe von 400 m in den Halit- und Toneinheiten. Die angezeigten

Ressourcen in der Deep Sand-Einheit erstrecken sich bis eine Tiefe von 500

m. Unterhalb dieser Tiefen wurde die Ressource als geschlussfolgert

klassifiziert und erreicht eine Tiefe von bis zu 619 m. Die Deep

Sand-Einheit bleibt zur Tiefe offen. Bis dato hat keine der niedergebrachten

Bohrungen das Grundgebirge erreicht und die Ressource bleibt zur Tiefe

offen.

Die Ergebnisse der bis dato durchgeführten Analysen der chemischen

Zusammensetzung der Sole bestätigen, dass die Cauchari-Sole in ihrer

Zusammensetzung der Sole des benachbarten Olaroz Salar ähnlich ist, aus dem

Orocobre erfolgreich Lithiumkarbonat mittels herkömmlicher

Lithiumaufbereitungstechnologie produziert. Tabelle 2 bietet eine

Zusammenfassung der Eigenschaften der Cauchari-Sole. Es bestehen begründete

Aussichten, dass sich die Sole auf Cauchari mittels einer Technologie

erfolgreich aufbereiten lässt, die jener in der Aufbereitungsanlage Olaroz

ähnlich ist.

Methodik der Ressourcenschätzung

Die aktualisierte Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari

basiert auf den Ergebnissen von 26 Kernbohrungen und fünf Rotary-Bohrungen,

die zwischen 2011 und Ende 2018 niedergebracht wurden. Abbildung 1 zeigt

einen Lageplan der Bohrungen, die im Rahmen der Bohrkampagnen im Jahr 2011

und 2017/18 niedergebracht wurden. Abbildung 2 zeigt ein Schnittdiagramm des

Ressourcengebietes und der Konzentrationen. Das Sammeln der Soleproben

umfasste Schöpfproben und Packer-Proben in den Kernbohrungen sowie Packer-

und Pump-Proben in den Rotary-Bohrungen. Mehr als 2.000 Soleproben

(einschließlich über 300 QA/QC-Proben) wurden von Norlabs (Jujuy,

Argentinien), das primäre Labor und von Alex Steward Assayers (Mendoza,

Argentinien) sowie der University of Antofagasta (Chile), die sekundären

QA/QC-Labors, untersucht. In einem unabhängigen Labor in den USA wurde Sole

ebenfalls aus Bohrkernen der Kernbohrungen extrahiert (Zentrifugenverfahren)

und in dem Labor von Norlabs zur weiteren Kontrolle und Bestätigung der

Ergebnisse der Solechemie analysiert.

HQ-Bohrkerne wurden im Laufe der Kernbohrungen gezogen. Davon wurden über

300 primäre ungestörte Proben für die Laborbestimmung des nutzbaren

Porenraums und anderer physikalischer Parameter von Geo Systems Analysis

(GSA) aus Tucson, Arizona, vorbereitet. Die QA/QC-Porenraumanalysen im Labor

werden von DBS&A Laboratory, Core Laboratories und dem British Geological

Survey durchgeführt.

Die Lithiumressource wurde mittels SGEMs Software durch Anwendung des

einfachen Kriging geschätzt. Die Ressourcenschätzung wurde gemäß den

Richtlinien des National Instrument 43-101 angefertigt und verwendet

Best-Practice-Methoden, die für Sole-Ressourcen spezifisch sind

einschließlich des Vertrauens in die Kernbohr- und Probennahmeverfahren, die

die tiefenspezifische chemische Zusammensetzung und Messungen des nutzbaren

Porenraums liefern. Die Ressourcenschätzung wurde von der unabhängigen

qualifizierten Person Herrn Frits Reidel der in Santiago ansässigen

Hydrogeologiefirma FloSolutions durchgeführt, die große Erfahrung mit der

Schätzung von Lithium-Soleressourcen in Argentinien besitzt.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des

Unternehmens von Frits Reidel, CPG, gemäß NI 43-101 eine qualifizierte

Person, geprüft und zugelassen. Vollständige Einzelheiten der

Bohrergebnisse, der Methodik der Ressourcenschätzung und der

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle gibt der zugehörige mit NI 43-101

konforme technische Bericht.

ADVANTAGE LITHIUM CORP.

i. A.: "David Sidoo"

David Sidoo, President

Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585

E-Mail: info@advantagelithium.com

Über Advantage Lithium Corp.

Advantage Lithium Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung ihres sich zu

75% in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Cauchari in JuJuy,

Argentinien. Das Unternehmen besitzt ebenfalls eine 100%-Beteiligung an drei

weiteren Lithium-Explorationsprojekten in Argentinien: Antofalla, Incahuashi

und Guyatayoc. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Vancouver, British

Columbia. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange

(TSX-V: AAL) und in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.advantagelithium.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

