DGAP-News: Advanced Vision Technology Ltd.: AVT steigert den Jahresumsatz 2016 um 11,2 % gegenüber dem Vorjahr (deutsch)

AVT steigert den Jahresumsatz 2016 um 11,2 % gegenüber dem Vorjahr

* 16,4 % Umsatzwachstum im vierten Quartal 2016 gegenüber Vorjahr

* Operatives Ergebnis kann 2016 um 22,3 % gesteigert werden

* Beim Nettoergebnis wurde eine Steigerung von 48,8 % erzielt

Hod-Hasharon, Israel, 28. März 2017 - AVT (Advanced Vision Technology Ltd, Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ISIN: IL0010837248), ein führender Anbieter im Bereich automatische Druckbildinspektion, von Kontrollsystemen bei Druckverfahren, Qualitätssicherung und Farbkontrollsystemen für die Druckindustrie, konnte 2016 ein Umsatzwachstum von 11,2 % gegenüber dem Vorjahr erzielen. Der Gesamtumsatz lag 2016 bei 57,3 Mio. US-Dollar nach 51,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Im vierten Quartal 2016 belief sich der Umsatz auf 15,2 Mio. US-Dollar nach 13,0 Mio. US-Dollar in der Vergleichsperiode 2015, was einem Umsatzwachstum von 16,4 % entspricht.

Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen, einschließlich der Auftragseingänge, des Betriebsergebnisses und des Nettoergebnisses, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Steigerung erzielt werden.

Der Auftragseingang summierte sich 2016 auf 63,5 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 10,2 % gegenüber dem Vorjahreswert von 57,6 Mio. US-Dollar entspricht. Im vierten Quartal 2016 ergab sich ein Auftragseingang von 16,9 Mio. US-Dollar und somit ein Plus von 3,0 % nach 16,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis (EBIT) wurde 2016 um 22,3 % auf 5,0 Mio. US-Dollar gesteigert, nach 4,1 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2015.

Das Nettoergebnis belief sich 2016 auf 4,1 Mio. US-Dollar oder 0,67 US-Dollar je Aktie (verwässert) nach 2,8 Mio. US-Dollar oder 0,45 US-Dollar je Aktie (verwässert) im Vorjahr. Im vierten Quartal 2016 lag das Nettoergebnis bei 1,7 Mio. US-Dollar nach 0,7 Mio. US-Dollar in der Vergleichsperiode 2015.

Die Bruttomarge des Unternehmens lag 2016 bei 51,9 % nach 52,6 % in 2015. Im vierten Quartal 2016 lag die Bruttomarge bei 53,0 % nach 51,5 % des vierten Quartals 2015.

Jaron Lotan, Präsident und CEO der AVT Ltd.: "Wir sind nicht nur äußerst zufrieden mit unseren Finanzkennzahlen, die die Zuwächse in den Märkten und im Produktbereich Etiketten und Verpackungen widerspiegeln, sondern auch mit den positiven Resultaten unserer Wachstumsstrategie, insbesondere im Digitalsegment.

Unsere Schwerpunkte bilden unverändert die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lösungen sowie der hervorragende Support für unsere Kunden, wobei wir gleichzeitig in neue Ansätze und Lösungen für künftiges Wachstum investieren werden.

Wie bereits am 6. März 2017 verkündet, haben wir einen Vertrag über einen Merger unterzeichnet, wonach AVT von der Danaher Corporation's Product Identification Platform übernommen und zu einer hundertprozentigen (indirekten) Tochtergesellschaft der Danaher Corporation wird. Dies ist die nächste spannende Etappe in der Entwicklung von AVT sowohl für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeiter. Als Teil dieser Plattform werden wir unsere Fähigkeit zur kontinuierlichen Umsetzung unserer bestehenden Unternehmensstrategie stärken und in Zukunft im Stande sein, noch innovativere und stärker vernetzte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette im Bereich Etiketten und Verpackungen anzubieten."

Highlights 2016:

* Umsatz erreicht 2016 57,3 Mio. US-Dollar nach 51,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

* Auftragseingang 2016 in Höhe von 63,5 Mio. US-Dollar nach 57,6 Mio. US-Dollar 2015.

* Operatives Ergebnis liegt 2016 bei 5,0 Mio. US-Dollar nach 4,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

* Nettoergebnis steigt 2016 auf 4,1 Mio. US-Dollar nach 2,8 Mio. US-Dollar 2015.

Über AVT

Advanced Vision Technology Ltd. (AVT) ist ein führender Anbieter von Kontrollsystemen bei Druckverfahren, Qualitätssicherung und Farbkontrollsystemen für die Druckindustrie. AVT bietet Inspektion und Qualitätskontrolle für den Druck von Verpackung, Etiketten, Faltkartons sowie Metalldruck. Weltweit sind bereits mehr als 4.000 AVT automatische Inspektionssysteme für Anwendungen im Bereich Verpackungen und Etiketten installiert. Als Premiumanbieter für Farbkontrolllösungen im kommerziellen Offsetdruck hat AVT weltweit mehr als 800 integrierte Lösungen zur Farbregelung sowie über 3.300 Systeme zur Farbzoneneinstellung und zum Color Management sowie Softwarelösungen zur Farbdokumentation installiert. AVTs Produkte werden an führende Druckmaschinenhersteller, Verpackungs-, Etiketten-, Akzidenz-, Zeitungs- und Spezialdrucker sowohl im Rollenoffsetdruck als auch im Bogendruck weltweit vertrieben. Hauptsitz der Advanced Vision Technology Ltd. ist Hod-Hasharon, Israel. Das Unternehmen unterhält Marketing-, Vertriebs- und Serviceniederlassungen in den USA, Europa und China.

Wie am 6. März 2017 verkündet, hat AVT einen endgültigen Fusionsvertrag mit der Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und der Pelican Merger Sub Ltd. unterzeichnet, wonach die Pelican Merger Sub Ltd. mit und auf die AVT verschmolzen wird, so dass die AVT als übernehmender Rechtsträger aus dem Zusammenschluss hervorgeht, von der Danaher Corporation's Product Identification Platform übernommen wird und schließlich zu einer hundertprozentigen (indirekten) Tochtergesellschaft der Danaher Corporation wird. Infolge dieser Fusion wird jede AVT-Stammaktie in das Recht auf Erhalt einer Barzahlung in Höhe von EUR 14,50 umgewandelt.

Die Transaktion wird unter den marktüblichen Bedingungen vollzogen, einschließlich der Zustimmung einer bestimmten Mehrheit der AVT-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion ist ein Delisting der AVT-Aktie von der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion (Closing) ist für das zweite Quartal 2017 geplant.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.avt-inc.com.

Safe Harbor Statements

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet. Da sich diese Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, so dass die tatsächlichen Ergebnisse stark von unseren aktuellen Erwartungen abweichen können. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder beitragen können, zählen unter anderem die Umsatzauswirkungen wirtschaftlicher oder politischer Unsicherheiten und Schwächen in verschiedenen Regionen der Welt, einschließlich des Beginns oder der Verschärfung von Feindseligkeiten oder terroristischen Akten, unvorhergesehene Schwierigkeiten bezüglich der Entwicklung oder Technologien unserer Produkte, Veränderungen im Wettbewerbsumfeld, einschließlich neuer Wettbewerber oder Auswirkungen von Preiswettbewerb und Konkurrenzprodukten, Veränderungen in der Nachfrage nach unseren Produkten, unbekannte Faktoren, die Dritte betreffen, mit denen wir Geschäftspartnerschaften eingegangen sind, zeitnahe Verfügbarkeit und Kundenakzeptanz unserer neuen und bestehenden Produkte, falls eine der Bedingungen für den Abschluss der Fusionstransaktion mit der Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und der Pelican Merger Sub Ltd. nicht zufriedenstellend ist oder aufgegeben wird, sowie weitere Faktoren und Risiken, die im Geschäftsbericht 2016 dargestellt sind. Wir sind nicht verpflichtet, die Informationen bezüglich unserer Erwartungen zu aktualisieren.

Kontakt: Udi Bar Sela, CFO Advanced Vision Technology Ltd (AVT) Ltd. Tel: +972-9-7614444 Fax: +972-9-7614555 Email: udibs@avt-inc.com

