DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Wiedereröffnung der ADLER-Filialen angelaufen (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Wiedereröffnung der ADLER-Filialen angelaufen

Adler Modemärkte AG: Wiedereröffnung der ADLER-Filialen angelaufen

24.04.2020 / 08:15

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

Mehr als 75 Filialen in Deutschland bereits wieder geöffnet

Wiedereröffnung der ADLER-Filialen angelaufen

Ausblick: Verkauf in restlichen rund 95 Filialen für kommende Wochen

realistisch

Haibach bei Aschaffenburg, 24. April 2020: Die Adler Modemärkte AG hat mit

heutigem Datum bereits wieder mehr als 75 Filialen des Unternehmens unter

Einhaltung der behördlich zugelassenen, auf bislang 800 Quadratmeter

begrenzten Verkaufsflächen, geöffnet. Damit zeichnet sich ein Ende der

zwischen dem 16. und 18. März im Zuge der zunehmenden Verbreitung von

COVID-19 angeordneten behördlichen Schließungen sämtlicher 171

Verkaufsfilialen des Unternehmens in Deutschland, Österreich, Luxemburg und

der Schweiz ab. Die betreffenden Standorte in 12 Bundesländern wurden

entsprechend baulich, jedoch ohne zusätzliche Investitionen, auf die

zugelassene Größe verkleinert. ADLER setzt in diesem Zusammenhang alle

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und Hygienestandards um, damit Kunden und

Mitarbeiter bestmöglich geschützt werden. Dies wurde bereits von den lokalen

Ordnungsämtern geprüft und für sehr gut befunden.

Für die Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und

Sachsen-Anhalt, die bislang eine Wiedereröffnung noch nicht zulassen, wird

zeitnah mit einer vergleichbaren Regelung gerechnet. Nordrhein-Westfalen hat

dies bereits ab dem 27. April angekündigt. ADLER beobachtet diese

Entwicklung sehr genau und bereitet die insgesamt rund 65 betroffenen

Filialen entsprechend vor, um unmittelbar öffnen zu können. Wann die

insgesamt 142 deutschen Filialen wieder mit ihren vollen Verkaufsflächen von

im Schnitt deutlich über 1.500 Quadratmetern ihren Betrieb aufnehmen können,

lässt sich aktuell noch nicht sagen. Unter Einhaltung strenger

Hygiene-Maßnahmen - für die ADLER bereits heute gut vorbereitet ist -

rechnen Experten hiermit jedoch noch in der ersten Mai-Hälfte.

29 Filialen außerhalb Deutschlands dürften Anfang bis Mitte Mai

wiedereröffnen

Auch an den außerhalb Deutschlands gelegenen Standorten des Unternehmens

zeichnen sich konkrete Termine für die Wiedereröffnung der Filialen ab. Die

24 ADLER-Standorte in Österreich werden am 2. Mai wiedereröffnet. Nach

aktuellem Stand können die drei Filialen in Luxemburg und die zwei in der

Schweiz ab dem 11. Mai wieder den Verkauf aufnehmen. Hier finden intensive

Diskussionen statt, dass diese Termine eventuell auch nach vorne gezogen

werden.

Nächster Termin: Die Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Quartal 2020 ist

für den 5. Mai geplant.

Weitere Informationen zum Unternehmen stehen auf den Internetseiten von

ADLER unter www.adlermode-unternehmen.com zur Verfügung.

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2019 EUR 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 70,3 Mio.

ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt

derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in

Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen

konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2

Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten

Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner

mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG:

Peter Dietz

Media und Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

E-Mail: investorrelations@adler.de

°