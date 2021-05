DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Verhalten der Bundesregierung gefährdet rd. 3.200 Arbeitsplätze bei ADLER (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Verhalten der Bundesregierung gefährdet rd.



Traditionsunternehmen in intensiven Sanierungsverhandlungen

Verhalten der Bundesregierung gefährdet rd. 3.200 Arbeitsplätze bei ADLER

Bundesfinanz-und Bundeswirtschaftsministerium sperren sich gegen notwendiges

Darlehen aus Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Haibach bei Aschaffenburg, 4. Mai 2021 - Die Sanierung der seit mehr als 70

Jahren erfolgreich im textilen Einzelhandel etablierten Adler Modemärkte AG

droht am Widerstand von Regierungsseite zu scheitern. Damit ist die Zukunft

der rund 3.200 Mitarbeiter*innen sehr unsicher. Der Vorstand appelliert

eindringlich an die verantwortlichen Bundesminister Olaf Scholz und Peter

Altmaier, die Blockadehaltung aufzugeben und einer Unterstützung durch den

von der Bundesregierung etablierten Wirtschaftsstabilisierungsfonds

zuzustimmen.

Obwohl sich das Unternehmen in vielversprechenden und fortgeschrittenen

Verhandlungen mit mehreren nationalen und internationalen Investorengruppen

befindet, droht ADLER angesichts der durch die Behörden angeordneten

verschärften Lockdown-Bedingungen im Zuge der so genannten

"Bundes-Notbremse" das Geld auszugehen. Denn die nochmalige bundesweite

Verschärfung des Lockdowns ab dem 23. April 2021 erfordert eine zusätzliche

Finanzierung von rund 10 Mio. EUR. Entsprechend war ADLER seit mehreren Wochen

im engen Austausch mit den Verantwortlichen des

Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Bundesfinanz-und

Bundeswirtschaftsministerium sperren sich jedoch trotz eindringlicher

Hinweise auf die hieraus resultierenden Konsequenzen für die rund 3.200

Angestellten von ADLER gegen die Zusage eines Darlehens.

Der Konzern arbeitet seit dem 12. Januar 2021 an einer Sanierung im Zuge

eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. In diesem Zusammenhang war es

dem Unternehmen über die Sicherung eines Massenkredits und ein rigoroses

Kostenmanagement trotz weitgehender Schließung fast aller mehr als 140

Standorte in Deutschland gelungen, die Finanzierung des operativen Geschäfts

bis jetzt zu gewährleisten.

"Es ist ein Drama, dass ADLER jetzt, wo es Hoffnungen auf ein Ende der

Lockdowns angesichts dynamisch steigender Impfzahlen und wieder sinkender

Inzidenzen gibt, nun in eine immer schwierigere Lage kommt. Wir tun alles

dafür unseren rund 3.200 Mitarbeiter*innen eine Zukunft zu geben. Vor der

Pandemie war ADLER schließlich ein finanziell gesundes Unternehmen und ist

unverschuldet in diese Krise geraten. ", kommentiert Thomas Freude,

Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Ziel ist es, das Unternehmen im Zuge des Insolvenzverfahrens in

Eigenverwaltung über einen Insolvenzplan zu sanieren. Die notwendigen

vorbereitenden Maßnahmen hierfür und zur Investorensuche laufen nach Plan

und sollen eigentlich bis Ende Mai 2021 abgeschlossen sein. Zur

Unterstützung für diesen Prozess wird der Vorstand von Rechtsanwalt Dr.

Christian Gerloff, Gerloff Liebler Rechtsanwälte, einem ausgewiesenen

Experten für Restrukturierungs- und Insolvenzfälle im textilen Einzelhandel

unterstützt. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das Amtsgericht

Rechtsanwalt zudem Tobias Wahl, Kanzlei Anchor Rechtsanwälte.

"Ich kann nur größtes Unverständnis aufbringen, dass einem Traditionshaus

wie ADLER mit Millionen treuen Kunden bisher jegliche staatliche

Unterstützung - weder über den Wirtschafts-stabilisierungsfonds noch über

die Überbrückungshilfe III - verweigert wird. Damit stehen rund 3.200

Mitarbeiter*Innen vor einer unsicheren Zukunft. Das Verhalten von

Bundesfinanz-und Bundes-wirtschaftsministerium widerspricht diametral der

groß angekündigten Politik der Bundesregierung", ergänzt Rechtsanwalt Dr.

Christian Gerloff, Generalbevollmächtigter im Insolvenzverfahren bei ADLER.

Marktführende Position und etabliertes Geschäftsmodell mit Millionen treuen

Kunden in der Altersgruppe über 55 Jahre - solide Grundlage für Rückkehr zu

profitablem Wachstum

ADLER hat sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 1948 mit rund 9

Millionen sehr loyalen Kunden zum Marktführer im textilen Einzelhandel im

kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe 50+ Jahre und entwickelt.

Entsprechend verfügt ADLER ungeachtet der aktuellen Entwicklung über ein

zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, um nach erfolgter finanzieller Sanierung

wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren. Der Vorstand wird

die im Strategieprogramm enthaltenen Maßnahmen zur Etablierung einer

komplett digitalen Wertschöpfungskette, die Verschlankung der Strukturen und

Prozesse und weitere Effizienzsteigerungsmaßnahmen unverändert vorantreiben.

ADLER war mit kerngesunder Bilanz und Rekord-Liquidität in die

Corona-Pandemie gegangen

Das Beispiel ADLER zeigt, dass im textilen Einzelhandel selbst ein

Unternehmen, das Ende 2019 noch ein EBITDA von 70,3 Mio. EUR, einen

Nachsteuergewinn von 5,1 Mio. EUR und eine Rekord-Netto-Liquidität von 70,1

Mio. EUR ausgewiesen hatte, ohne eigenes Verschulden und innerhalb von nur

knapp zwölf Monaten in eine existenzielle Krise geraten kann. So beliefen

sich die Umsatzrückgänge aus den Lockdowns seit März 2020 auf rund 280 Mio.

EUR.

Ausländische Gesellschaften nicht betroffen - Filialen in Österreich, der

Schweiz und Luxemburg zum Großteil wieder geöffnet, Onlinehandel wächst

dynamisch um 36%

Die Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz und Luxemburg sind

nicht von der Insolvenz betroffen. Die insgesamt fünf Filialen in Luxemburg

(3) und der Schweiz (2) sind unter Einhaltung strenger Hygiene- und

Sicherheitsstandards geöffnet, dies gilt auch für einen Großteil der 24

Modefilialen in Österreich. ADLER Kunden können das Produktangebot aktuell

weiterhin über den Onlineshop www.adlermode.com oder über die Bestellhotline

0800-0062010 bestellen. Wie beliebt die ADLER Produkte bei den Kunden sind,

zeigt, dass der Konzern im Onlinehandel in den ersten drei Monaten des

Jahres 2021 ein dynamisches Wachstum von 36% erzielen konnte.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG:

Peter Dietz & Jasmin Dentz

Media und Investor Relations

Tel.: 069 - 97 12 47-33 bzw. 069 - 97 12 47-31

E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2019 EUR 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 70,3 Mio.

ADLER beschäftigte zum 31. März 2021 rund 3.160 Mitarbeiter und betreibt

derzeit 172 Modemärkte, davon 143 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in

Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen

konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2

Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten

Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner

mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 50 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

