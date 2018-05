DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Ganzjahresprognose trotz verhaltenem Jahresauftakt bestätigt (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Ganzjahresprognose trotz verhaltenem Jahresauftakt bestätigt

Adler Modemärkte AG: Ganzjahresprognose trotz verhaltenem Jahresauftakt

bestätigt

08.05.2018 / 07:30

Zuversicht für weiteren Jahresverlauf - Wachstumsziele für 2020 fest im

Blick:

Ganzjahresprognose trotz verhaltenem Jahresauftakt bestätigt

Positive Effekte aus Marketingmaßnahmen insbesondere ab dem zweiten Halbjahr

erwartet

Haibach, 8. Mai 2018: Die Adler Modemärkte AG ist erwartungsgemäß mit einem

Umsatz- und Ergebnisrückgang in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Vor dem

Hintergrund eines weiterhin schwachen Branchenumfeldes beliefen sich die

Umsätze auf EUR 102,7 Mio., womit sie 5,5% unter dem Vorjahreswert lagen (Q1

2017: EUR 108,7 Mio.). Auf vergleichbarer Fläche (like-for-like) betrug der

Rückgang 6,2%.

Der Rohertrag reduzierte sich um 5,0% von EUR 52,7 Mio. auf EUR 50,1 Mio.,

die Warenrohertragsmarge stieg demgegenüber leicht auf 48,8% (Vorjahr:

48,5%).

Trotz der weiterhin hohen Kostendisziplin konnte ADLER den Umsatzrückgang

ergebnisseitig nicht vollumfänglich auffangen. Das Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich in der Folge von EUR

-12,5 Mio. im ersten Quartal 2017 auf EUR -17,8 Mio. in den ersten drei

Monaten 2018. Belastend wirkten sich die aufgrund von Tariferhöhungen

gestiegenen Personalaufwendungen, Kosten für die Implementierung des neuen

Logistikdienstleisters sowie höhere Beratungskosten im Zusammenhang mit der

neuen strategischen Ausrichtung mit insgesamt rund EUR 1,9 Mio. aus. Auch

die Marketingkosten lagen aufgrund der Aktionen zum 70-jährigen Jubiläum des

Unternehmens EUR 0,9 Mio. über dem Niveau des Vorjahres.

ADLER weist in den ersten drei Monaten 2018 somit einen Konzernfehlbetrag in

Höhe von EUR -17,3 Mio. aus (Q1 2017: EUR -13,2 Mio.). Hieraus ergibt sich

ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,93 gegenüber EUR -0,71 im ersten Quartal

2017.

Saisontypische Abnahme der Zahlungsmittel

Insbesondere aufgrund des Einkaufs neuer Frühjahrs- und Sommerware haben die

Zahlungsmittel der ADLER Modemärkte im ersten Quartal 2018 abgenommen. Sie

beliefen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 38,7 Mio. gegenüber EUR 63,3 Mio.

zum Jahresende 2017.

Durch die konsequente Optimierung des Cashflow-Managements konnte das

Working Capital von

EUR 46,7 Mio. zum 31. Dezember 2017 auf EUR 45,1 Mio. zum 31. März 2018

reduziert werden. Zum 31. März 2017 hatte der Wert bei EUR 48,8 Mio.

gelegen.

Die Eigenkapitalquote ging aufgrund des Konzernfehlbetrages auf weiterhin

solide 35,8% zurück.

Ganzjahresprognose bestätigt - Zuversicht insbesondere für die zweite

Jahreshälfte

Obwohl ADLER verhalten in das neue Geschäftsjahr 2018 gestartet ist,

bestätigt das Management die im Geschäftsbericht 2017 abgegebene Prognose

für das operative Geschäft. Demzufolge sieht der ADLER-Vorstand für 2018 ein

weiterhin schwieriges Branchenumfeld im Textileinzelhandel und geht daher

unverändert von einem Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (EUR 525,8 Mio.)

aus. Für das EBITDA wird mit einer Steigerung gegenüber dem bereinigten

EBITDA 2017 (EUR 25,4 Mio.) auf eine Spanne von EUR 26 - 29 Mio. gerechnet.

Grundlage hierfür sind die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte

greifenden verstärkten Marketingmaßnahmen. Effekte aus der neuen ADLER

Strategie 2020 und aus der bereits kommunizierten Umstellung des

Logistikdienstleisters werden sich erstmals im Geschäftsjahr 2019 positiv

auswirken. Für das Geschäftsjahr 2020 hält ADLER unverändert am Ziel fest,

den Umsatz um mindestens 5% gegenüber 2017 zu steigern. Das EBITDA soll

deutlich überdurchschnittlich um mindestens 50% wachsen.

Der vollständige Bericht über das erste Quartal 2018 findet sich im Internet

unter www.adlermode-unternehmen.com

Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns

(in EUR Mio.) Q1 Q1 Verände-

2018 2017 rung

Umsatzerlöse 102,7 108,7 -5,5%

Rohertrag 50,1 52,7 -5,0%

Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen -17,8 -12,5 -42,4%

(EBITDA)

Betriebsergebnis (EBIT) -21,9 -16,7 -31,1%

Konzernergebnis -17,3 -13,2 -31,1%

Ergebnis je Aktie (in EUR)* -0,93 -0,71 -31,0%

*Basis: Stück 18.510.000 Aktien

31. März 31. Dez. Verände-

2018 2017 rung

Bilanzsumme (in EUR Mio.) 231,3 241,1 -4,1%

Eigenkapital (in EUR Mio.) 82,7 100,0 -17,3%

Eigenkapitalquote 35,8% 41,5% -5,7PP

Verschuldungsgrad (Fremdkapital zu 1,80 1,41

Eigenkapital)

Zahlungsmittel (in EUR Mio.) 38,7 63,3 -39,9%

Mitarbeiter 3.777 3.814 -1,0%

Märkte gesamt 181 183 -1,1%

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2017 EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 32,0

Mio. (bereinigt: EUR 25,4 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017

rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 182 Modemärkte, davon 155 in

Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie

einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte

über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und

ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist

dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

Kontakt:

Adler Modemärkte AG

Investor Relations

Katrin Schreyer

Tel.: +49 6021 633 1828

E-Mail: investorrelations@adler.de

