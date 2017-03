DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Fokus auf verbesserte Profitabilität und Free Cashflow in 2017 (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Fokus auf verbesserte Profitabilität und Free Cashflow in 2017

Free Cashflow legt 2016 deutlich auf EUR 11,4 Mio. zu Fokus auf verbesserte Profitabilität und Free Cashflow in 2017 EBITDA soll trotz schwierigen Umfelds auf EUR 27-30 Mio. steigen

Trotz eines um 1,3% auf EUR 169,6 Mio. verbesserten Umsatzes im 4. Quartal konnte die Adler Modemärkte AG im Gesamtjahr 2016 nicht den Vorjahresumsatz erreichen. Vor dem Hintergrund eines generell sehr schwierigen Branchenumfelds im Textileinzelhandel verzeichnete das Unternehmen im Berichtsjahr einen Umsatzrückgang von 3,8% (auf vergleichbarer Fläche -4,6%) auf EUR 544,6 Mio. (2015: EUR 566,1 Mio.). Dabei ist es wie avisiert gelungen, die Umsätze im Onlinehandel um 34% auf EUR 8,9 Mio. zu verbessern. Dies entspricht einem Anteil am Konzernumsatz von 1,6%. Dieser soll in den nächsten fünf Jahren jedoch auf mindestens 10% gesteigert werden.

Jahresschlussquartal mit substanzieller Ergebnisverbesserung gegenüber Vorjahr Der Materialaufwand des ADLER-Konzerns sank unterproportional zum Umsatzrückgang um 1,7% auf EUR 256,5 Mio. Entsprechend verringerte sich der Rohertrag von EUR 304,9 Mio. auf EUR 288,1 Mio. und die Warenrohertragsmarge wie erwartet von 53,9% auf 52,9%. Da sich die in 2016 initiierten Kosteneffizienzmaßnahmen in zunehmendem Maße positiv bemerkbar machten, legte die Marge jedoch im Jahresschlussquartal von 56,6 % auf 57,0% zu. Das EBITDA sank zwar im Gesamtjahr von EUR 33,3 Mio. auf EUR 23,3 Mio.; dank der soliden Entwicklung im vierten Quartal lag dieser Wert jedoch sehr deutlich über dem am 20. Oktober 2016 definierten Zielkorridor von EUR 14-17 Mio. Das betriebliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verringerte sich von EUR 17,0 Mio. auf EUR 6,5 Mio., das Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR 12,1 Mio. auf EUR 1,7 Mio. Nach Steuern weist ADLER zwar nur noch einen leichten Gewinn von EUR 0,4 Mio. aus (2015: EUR 7,9 Mio.); berücksichtigt man jedoch, dass nach neun Monaten noch ein Minus von EUR 18,3 Mio. ausgewiesen worden war, zeigt sich die sehr deutliche Verbesserung im Jahresschlussquartal. Das Ergebnis je Aktie lag mit EUR 0,02 (Vorjahr: EUR 0,43) ebenfalls leicht im Plus.

"Im vierten Quartal haben sich unsere in 2016 initiierten Kostensenkungsmaßnahmen in zunehmendem Maße positiv bemerkbar gemacht. Angesichts des generell schwierigen Branchenumfelds sind die erzielten Ergebnisse wirklich als Erfolg zu werten. Hieran wollen wir in 2017 anknüpfen und das EBITDA substanziell auf EUR 27-30 Mio. steigern", kommentiert Lothar Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Adler Modemärkte AG, die Entwicklung.

Free Cashflow legt auf EUR 11,4 Mio. zu - weiterhin solide Bilanzstruktur Trotz des Umsatz- und Ergebnisrückgangs ist es dem Unternehmen dank der Kosteneinsparungen, der zurückgeführten Investitionen und einem effizienten Working-Capital-Management gelungen, beim Cashflow deutliche Verbesserungen zu erzielen. So legte der operative Cashflow von EUR 19,5 Mio. auf EUR 22,2 Mio. zu, der Free Cashflow sogar von EUR 2,9 Mio. auf EUR 11,4 Mio. Nach neun Monaten wurde hier noch ein negativer Wert von EUR -20,2 Mio. ausgewiesen.

ADLER verfügt zum Bilanzstichtag weiterhin über eine sehr solide Bilanzstruktur. So lag die Eigenkapitalquote bezogen auf eine von EUR 243,4 Mio. auf EUR 222,6 Mio. reduzierte Bilanzsumme mit 42,8% annähernd auf Vorjahresniveau (43,1%). Der Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von EUR 52,1 Mio. Ende 2015 auf EUR 42,8 Mio. zum 31. Dezember 2016 konnte dank der guten Entwicklung im vierten Quartal begrenzt werden. Die Nettofinanzschulden legten im gleichen Zeitraum von EUR 24,4 Mio. auf EUR 28,4 Mio. zu. Zum Vergleich: Ende September 2016 lag dieser Wert noch bei deutlich höheren EUR 61,5 Mio.

EBITDA soll 2017 trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen auf EUR 27-30 Mio. steigen Die positiven Effekte aus den Kosteneffizienzmaßnahmen sollen sich erst 2017 in vollem Umfang bemerkbar machen. Insgesamt wird im Zusammenhang mit Optimierungen beim Einkauf, den Personalkosten, den Marketingausgaben sowie anderen Ausgabenblöcken mit Einsparungen von rund EUR 10 Mio. gerechnet. Daher ist die Adler Modemärkte AG trotz der unverändert schwierigen Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2017 zuversichtlich, beim Ergebnis deutlich zulegen zu können. So rechnet der Vorstand beim EBITDA mit einer Verbesserung auf EUR 27-30 Mio. Trotz der erwarteten erneut substanziellen Verbesserungen im Onlinehandel dürfte die Schwäche im Textileinzelhandel zu einem insgesamt leicht rückläufigen Konzernumsatz in 2017 führen.

Nachdem 2016 nur ein kleiner Jahresüberschuss erzielt wurde und das Unternehmen vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen in 2017 den Fokus weiter auf Investitionszurückhaltung und Cashflow-Management legt, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2017 keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2016 (Vorjahr: EUR 0,50) vorschlagen. Die gebremste Expansion des Konzerns zeigt sich darin, dass ADLER in 2017 plant, nur einen weiteren Modemarkt zu eröffnen (Bestand ADLER-Modemärkte zum 31. Dezember 2016: 183).

Die Grundlagen für das bereits kommunizierte nachhaltige und langfristige Unternehmenswachstum bleiben unverändert intakt.

Der Geschäftsbericht der Adler Modemärkte AG für das Jahr 2016 steht ab sofort zur Einsicht oder zum Download auf der Homepage des Unternehmens unter dem folgenden Link bereit:

Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns

(in EUR Mio.) 2016 2015 Verände- rung Umsatzerlöse 544,6 566,1 -3,8% Rohertrag 288,1 304,9 -5,5% Gewinn vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen 23,3 33,3 -30,0% (EBITDA) Betriebsergebnis (EBIT) 6,5 17,0 -61,8% Vorsteuerergebnis (EBT) 1,7 12,1 -86,0% Konzernjahresüberschuss 0,4 7,9 -94,9% Ergebnis je Aktie (in EUR) 1) 0,02 0,43 -95,3% Operativer Cashflow 22,2 19,5 13,8% Free Cashflow 11,4 2,9 293,1% 1) Basis: 18.510.000 Aktien

31. Dez. 31. Dez. Verände- 2016 2015 rung Bilanzsumme (in EUR Mio.) 222,6 243,4 -8,5% Eigenkapital (in EUR Mio.) 95,8 104,9 -8,7% Eigenkapitalquote (in %) 43,0 43,1 - Verschuldungsgrad (Fremdkapital zu 1,32 1,32 - Eigenkapital) Liquide Mittel (in EUR Mio.) 42,8 52,1 -17,9% Mitarbeiter 3.984 4.203 -5,2% Märkte gesamt 183 177 3,4%

Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

Adler Modemärkte AG
Industriestraße Ost 1-7
63808 Haibach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 633 0
E-Mail: info@adler.de
Internet: www.adlermode.com

