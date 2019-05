DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Ergebnis im 1. Quartal deutlich verbessert (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Ergebnis im 1. Quartal deutlich verbessert

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

Ausblick für 2019 bestätigt - Erstmalige Berichterstattung nach IFRS 16

Ergebnis im 1. Quartal deutlich verbessert

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung tragen zunehmend Früchte

Haibach bei Aschaffenburg, 7. Mai 2019: ADLER konnte das Ergebnis im ersten

Quartal 2019 deutlich verbessern, da die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

aus der ADLER Strategie 2020 sich zunehmend positiv bemerkbar machen. Beim

Konzernumsatz ist das Unternehmen mit EUR 99,3 Mio. wie erwartet solide

gestartet. Dieser Wert lag zwar unterhalb des Vorjahresniveaus von EUR 102,7

Mio., dies beruhte jedoch auf den bereits vollzogenen Standortschließungen

und der weiterhin schwächelnden Textileinzelhandelsbranche. Die in den

Vorperioden eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzverbesserung wirken sich in

zunehmendem Umfang positiv auf die Ergebnisentwicklung aus. So konnte die

Rohertragsmarge im Jahresvergleich von 48,8 % auf 49,4 % verbessert werden.

Bei der Ergebnisdarstellung ab dem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen) ist zu berücksichtigen, dass ADLER im Berichtsquartal - wie

bereits im Geschäftsbericht 2018 avisiert - erstmals nach dem neuen IFRS 16

Standard berichtet, der eine andere Form der Bilanzierung der

Leasingverhältnisse im Unternehmen vorschreibt. Das EBITDA konnte vor diesem

Hintergrund im traditionell schwächsten Jahresquartal um 60 % von EUR -5,8

Mio. auf EUR -2,3 Mio. gesteigert werden (vor IFRS 16 hätten die

vergleichbaren Werte bei EUR -14,3 Mio. bzw. in Q1-2018 bei EUR -17,8 Mio.

gelegen). Bereinigt um Einmaleffekte wurde das EBITDA von EUR -4,1 Mio. auf

EUR -1,2 Mio. (vor IFRS 16 von EUR -16,1 Mio. auf EUR -13,2 Mio.)

verbessert. Die Einmaleffekte basierten vor allem auf Transformations- und

Restrukturierungskosten. Auch beim EBIT (Betriebliches Ergebnis vor Zinsen

und Steuern) mit EUR -13,5 Mio. im Vergleich zu EUR -17,4 Mio. und beim

Nachsteuerergebnis mit EUR -13,3 Mio. gegen EUR -16,6 Mio. in der

Vorjahresperiode zeigte ADLER im ersten Quartal einen substanziellen

Aufwärtstrend.

ADLER weiterhin mit guter Bilanzqualität - Substanzielle Effekte durch IFRS

16

Auch beim Blick in die Bilanz zeigen sich deutliche Veränderungen aufgrund

der IFRS 16 Anpassungen. Die Bilanzsumme lag zum 31. März 2019 bei EUR 393,2

Mio. (31. Dezember 2018: EUR 412,0 Mio.). Zum Vergleich vor IFRS 16 hätte

sie bei EUR 215,8 Mio. bzw. EUR 226,8 Mio. gelegen. Das Eigenkapital

erreichte zum Ende des Berichtsquartals EUR 46,0 Mio. (31. Dezember 2018:

EUR 59,3 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 11,7 % (14,4 %) entspricht.

Vor IFRS 16 wären für das Eigenkapital EUR 81,9 Mio. (EUR 96,3 Mio.) und bei

der Eigenkapitalquote 38,0 % (42,5 %) ausgewiesen worden. ADLER verfügt auch

nach drei Monaten des Jahres 2019 über ein solides Liquiditätspolster von

EUR 25,9 Mio. Dieses liegt zwar deutlich unter dem Jahresschlusswert 2018

von EUR 54,9 Mio. Der Rückgang folgt aber wie in jedem Jahr dem üblichen

Trend für die Bestellzyklen der Branche für die Frühjahrs-/

Sommerkollektion.

"ADLER Strategie 2020" wird konsequent fortgesetzt - Jahresprognose für 2019

bestätigt

ADLER setzt die 2018 kommunizierte "Strategie 2020" zur Rückkehr zu einem

nachhaltig profitablen Unternehmenswachstum konsequent um. Diese basiert auf

einer Vielzahl von Maßnahmen zur Anpassung der Produkt-, der Vertriebs- und

der Kommunikationsstrategie, umfasst aber auch eine weitreichende

Standortoptimierung, die die Schließung von bis zu 17 unprofitablen und die

Eröffnung von bis zu sechs lukrativen neuen Standorten bis 2021 vorsieht. Im

Zwölfmonatsvergleich hatte ADLER die Zahl der Standorte zum 31. März 2019

bereits von 181 auf 175 verringert.

Die Adler Modemärkte AG blickt trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen

zuversichtlich in die Jahre 2019 und 2020. Nach dem soliden Jahresauftakt

prognostiziert der Vorstand weiterhin einen Gesamtjahresumsatz für 2019, der

aufgrund der Standortbereinigungen leicht unter EUR 500 Mio. gesehen wird.

Dank der in den Vorjahren erfolgreich realisierten

Effizienzsteigerungsmaßnahmen wird ein operatives EBITDA nach IFRS 16 in

einer Spanne zwischen EUR 64 Mio. und EUR 69 Mio. (vor IFRS 16: EUR 27 Mio.

bis EUR 30 Mio.) erwartet. Im Zusammenhang mit der zu einem großen Teil

bereits in diesem Jahr eingeleiteten Anpassung des Filialnetzwerkes und

weiteren Effizienzsteigerungsmaßnahmen werden Einmalbelastungen zwischen EUR

8 Mio. und EUR 10 Mio. erwartet. Entsprechend sollte das ausgewiesene EBITDA

zwischen EUR 55 Mio. und EUR 60 Mio. (vor IFRS 16: EUR 18 Mio. bis EUR 21

Mio.) liegen.

Der Bericht für das 1. Quartal 2019 steht unter

https://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/berichte-publikationen/quartalsberichte/2019/

als Download zur Verfügung.

Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns

(in EUR Mio.) Q1-2019 Q1-2018 Ve- Q1-2019 Q1-2018 Ve-

Nach Nach rä- Vor Vor rä-

IFRS 16 IFRS 16 nd- IFRS 16 IFRS 16 nd-

. .

Umsatzerlöse 99,3 102,7 -3- 99,3 102,7 -3-

,3 ,3

% %

Rohertrag 49,1 50,1 -2- 49,1 50,1 -2-

,0 ,0

% %

Rohertragsmarge 49,4 % 48,8 % +6- 49,4% 48,8% +6-

0 0B-

BP P

Gewinn vor Zinsen, -2,3 -5,8 +6- -14,3 -17,8 +1-

Steuern, Abschreibungen 0,- 9,-

und Amortisation (EBITDA) 3 7

% %

Bereinigtes EBITDA -1,2 -4,1 +7- -13,2 -16,1 +1-

,1 8,-

% 0

%

Betriebsergebnis (EBIT) -13,5 -17,4 +2- -18,0 -21,9 +1-

2,- 7,-

4 8

% %

Konzernergebnis -13,3 -16,6 +1- -14,4 -17,3 +1-

9,- 6,-

9 8

% %

Ergebnis je Aktie (in -0,72 -0,90 +1- -0,78 -0,93 +1-

EUR)* 9,- 6,-

9 8

% %

* Basis: 18.510.000 Stück Aktien

31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018

Nach IFRS Nach IFRS Vor IFRS Vor IFRS

16 16 16 16

Bilanzsumme (in EUR 393,2 412,0 215,8 226,8

Mio.)

Eigenkapital (in EUR 46,0 59,3 81,9 96,3

Mio.)

Eigenkapitalquote 11,7 % 14,4 % 38,0 % 42,5 %

Verschuldungsgrad 7,55 5,94 1,63 1,36

(Fremdkapital zu

Eigenkapital)

Zahlungsmittel (in EUR 25,9 54,9 25,9 54,9

Mio.)

Mitarbeiter 3.692 3.786

Märkte gesamt 175 178

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG

Jasmin Dentz

Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

Email: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7

Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. März 2019 rund

3.700 Mitarbeiter und betreibt derzeit 175 Modemärkte, davon 147 in

Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie

einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte

über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und

ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist

dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

