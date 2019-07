DGAP-News: Adler Modemärkte AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr auf EUR 25,1 Mio. (deutsch)

Adler Modemärkte AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr auf EUR 25,1 Mio.





Adler Modemärkte AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr auf EUR 25,1 Mio.

23.07.2019 / 07:30

Presseinformation

der Adler Modemärkte AG

ADLER bestätigt Jahresziele für 2019

EBITDA steigt im 1. Halbjahr auf EUR 25,1 Mio.

Free Cashflow nach sechs Monaten bei EUR 20,6 Mio. - Liquidität auf EUR 54,5

Mio. verbessert

Haibach bei Aschaffenburg, 23. Juli 2019: ADLER weist nach sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2019 eine weiter verbesserte Profitabilität und einen hohen

Free Cashflow aus. So stieg das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen) im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 25,1 Mio. (H1-2018: EUR 24,1

Mio.). Die Verbesserungen gelangen obwohl aufgrund der anhaltenden Schwäche

des textilen Einzelhandels und der planmäßigen Reduzierung der Zahl der

Modemärkte beim Umsatz mit EUR 236,0 Mio. erwartungsgemäß nicht der

Vorjahreswert von EUR 243,1 Mio. erreicht wurde. ADLER konnte im zweiten

Quartal deutliche Verbesserungen der Liquidität und des Free Cashflows

erzielen. So stieg die Liquidität zum 30. Juni 2019 gegenüber dem 31. März

2019 von EUR 25,9 Mio. auf EUR 54,5 Mio. Der Free Cashflow belief sich im

Berichtsquartal auf EUR 38,0 Mio. und lag damit um 26 % über dem

vergleichbaren Vorjahreswert. Zum Halbjahr lag der Free Cashflow mit EUR

20,6 Mio. ebenfalls substanziell über dem Wert zum 30. Juni 2018 von EUR

16,6 Mio.

Gesamtjahresziele bestätigt

Vor diesem Hintergrund bestätigt ADLER die Gesamtjahresziele für 2019. So

prognostiziert der Vorstand weiterhin einen Gesamtjahresumsatz für 2019, der

aufgrund der Standortbereinigungen leicht unter EUR 500 Mio. gesehen wird.

Zudem wird inklusive der im Geschäftsbericht 2018 avisierten Effekte aus der

erstmaligen Anwendung von IFRS 16 von EUR 46 - 48 Mio. ein operatives EBITDA

in einer Spanne zwischen EUR 73 Mio. und EUR 78 Mio. erwartet. Inklusive der

Einmalbelastungen für die avisierten Standortschließungen wird von einer

EBITDA-Spanne zwischen EUR 64 Mio. und EUR 69 Mio. ausgegangen.

Der Bericht für das 1. Halbjahr 2019 wird wie avisiert am 1. August 2019

veröffentlicht.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG

Jasmin Dentz

Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

Email: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7

Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018

rund 3.700 Mitarbeiter und betreibt derzeit 175 Modemärkte, davon 147 in

Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie

einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte

über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und

ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist

dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Modemärkte AG

Industriestraße Ost 1-7

63808 Haibach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 633 0

Fax: +49 (0) 6021 633 1299

E-Mail: info@adler.de

Internet: www.adlermode.com

ISIN: DE000A1H8MU2

WKN: A1H8MU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

