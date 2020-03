DGAP-News: Adler Modemärkte AG: ADLER verschiebt Hauptversammlung wegen COVID-19-Pandemie (deutsch)

Adler Modemärkte AG: ADLER verschiebt Hauptversammlung wegen COVID-19-Pandemie

^

DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Adler Modemärkte AG: ADLER verschiebt Hauptversammlung wegen

COVID-19-Pandemie

26.03.2020 / 12:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

ADLER verschiebt Hauptversammlung wegen COVID-19-Pandemie

Neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben

Haibach bei Aschaffenburg, 26. März 2020: Die Adler Modemärkte AG wird

aufgrund der schnellen Ausbreitung von COVID-19 (SARS-CoV-2) in Deutschland

die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens nicht wie geplant am 6.

Mai 2020 in der Stadthalle Aschaffenburg durchführen können.

Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und

Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität. Mit

der Verschiebung möchte ADLER dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus

einzudämmen.

In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den

zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen strebt die Adler Modemärkte AG

an, die Hauptversammlung an einem neuen Termin innerhalb der aktienrechtlich

vorgesehenen Frist von acht Monaten des aktuellen Geschäftsjahres

durchzuführen. ADLER wird den neuen Termin für die Hauptversammlung 2020

rechtzeitig bekannt geben.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG

Peter Dietz

Media und Investor Relations

Tel.: +49 6021 633 1828

E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe

setzte im Jahr 2019 EUR 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 70,3 Mio.

ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt

derzeit 172 Modemärkte, davon 143 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in

Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen

konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2

Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten

Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner

mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen

Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe

ab 55 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

---------------------------------------------------------------------------

26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Modemärkte AG

Industriestraße Ost 1-7

63808 Haibach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 633 0

Fax: +49 (0) 6021 633 1299

E-Mail: info@adler.de

Internet: www.adlermode.com

ISIN: DE000A1H8MU2

WKN: A1H8MU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1007757

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1007757 26.03.2020

°