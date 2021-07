DGAP-News: Adler Modemärkte AG: ADLER erreicht zentralen Meilenstein für die Neuaufstellung (deutsch)

Adler Modemärkte AG: ADLER erreicht zentralen Meilenstein für die Neuaufstellung

^

DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Adler Modemärkte AG: ADLER erreicht zentralen Meilenstein für die

Neuaufstellung

28.07.2021 / 09:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu

ADLER erreicht zentralen Meilenstein für die Neuaufstellung

Mehr als 2.600 Arbeitsplätze und über 130 Standorte bleiben nach Umsetzung

des Investorenkonzepts erhalten

Haibach bei Aschaffenburg, 28. Juli 2021 - Mit der einstimmig erfolgten

Zustimmung zum Insolvenzplan beim gerichtlichen Erörterungs- und

Abstimmungstermin haben die Insolvenzgläubiger der Adler Modemärkte AG den

zentralen Meilenstein zur erfolgreichen Neuaufstellung des Modehandelshauses

gelegt. Das Amtsgericht Aschaffenburg bestätigte den Insolvenzplan, der nun

umgesetzt werden kann. Angestrebt wird, das am 1. Juli 2021 eröffnete

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung bis Ende August dieses Jahres zu

beenden.

Der Insolvenzplan regelt alle finanziellen und operativen Maßnahmen zur

Restrukturierung des Unternehmens auf Basis des durch den Investor

Zeitfracht Logistik Holding GmbH, Berlin, vorgelegten Konzepts. Zuvor hatte

die Gesellschaft das Angebot von Zeitfracht zum Abschluss einer

Investorenvereinbarung angenommen, nachdem sich bereits der

Gläubigerausschuss dafür ausgesprochen hatte. Die fusionskontrollrechtlichen

Genehmigungen zum Vollzug der Investorenvereinbarung mit der Zeitfracht

Logistik Holding GmbH liegen bereits vor.

Der Insolvenzplan sieht die Entschuldung der Gesellschaft und die

Fortführung des operativen Geschäfts mit mehr als 100 deutschen und 29

ausländischen Modefilialen (Österreich 24, Luxemburg 3, Schweiz 2) vor.

Durch die geplante Neuaufstellung können mehr als 2.600 Arbeitsplätze

erhalten werden.

Die Neuausrichtung von ADLER wird vom bestehenden Vorstand der Adler

Modemärkte AG unter Führung des CEO Thomas Freude umgesetzt. Er wird von den

Zeitfracht Geschäftsführern Melody Harris-Jensbach und Wolfram

Simon-Schröter beratend unterstützt.

Der Insolvenzplan sieht vor, dass die Insolvenzgläubiger mit der Zahlung

einer erkennbaren Quote auf ihre Forderungen rechnen können.

Darüber hinaus umfasst der Insolvenzplan zur finanziellen Sanierung der

Gesellschaft einen Kapitalschnitt in Form der Herabsetzung des Grundkapitals

der Adler Modemärkte AG auf null sowie eine anschließende Zuführung neuen

Eigenkapitals im Zuge einer Kapitalerhöhung durch den Investor Zeitfracht,

der damit alleiniger Aktionär von ADLER wird. Die bestehenden Aktionäre

scheiden in diesem Zuge aus der Gesellschaft aus. Mit dem Wirksamwerden der

Kapitalherabsetzung auf null wird zugleich ein Delisting der Aktien der

Gesellschaft erfolgen.

'ADLER ist gerettet! Die Zustimmung der Gläubiger ermöglicht die Sicherung

der Arbeitsplätze für mehr als 2.600 unserer großartigen Mitarbeiter*innen

und den Fortbestand von über 130 Standorten. Dies ist vor dem Hintergrund

der sehr schwierigen Rahmenbedingungen seit Beginn des Jahres ein großer

Erfolg", kommentiert Thomas Freude, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff, Generalbevollmächtigter der Adler

Modemärkte AG ergänzt: 'ADLER ist das Paradebeispiel für ein Unternehmen,

das durch die Verwerfungen der Corona-Krise völlig unverschuldet in eine

existenzbedrohliche Situation gekommen ist. Umso mehr freut es mich, dass

durch das gute Zusammenspiel aller Beteiligten und mit der heutigen

Zustimmung der Gläubiger das Unternehmen seinen erfolgreichen Weg, den es

vor der Pandemie verfolgt hatte, fortsetzen kann. Hierbei möchte ich mich

besonders auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Insolvenzgericht in

Aschaffenburg bedanken."

Sachwalter Tobias Wahl (Anchor Rechtsanwälte): 'Nicht einmal sieben Monate

nach Antragstellung befindet sich das Insolvenzverfahren von ADLER nun auf

der Zielgeraden. Dies ist angesichts der widrigen Rahmenbedingungen mit

einem monatelangen Lockdown umso bemerkenswerter. Die Investorenlösung mit

Zeitfracht ermöglicht nicht nur die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs,

sondern auch eine erkennbare Teilbefriedigung der Gläubigerforderungen."

Ebenfalls heute fanden die Erörterungs- und Abstimmungstermine zu den

Insolvenzplänen bei den Tochtergesellschaften Adler Mode GmbH und Adler

Orange GmbH & Co. KG statt. In beiden Fällen erteilten die jeweiligen

Gläubiger ihre Zustimmung zum Plan.

Gute Nachfrage in den ADLER Modefilialen

Die positiven Zukunftsaussichten für das Unternehmen werden gestützt durch

die anhaltend gute Kundennachfrage in den ADLER Modefilialen, die seit

einigen Wochen nach Ende des Lockdowns wieder geöffnet sind. Auch die wieder

verstärkten Marketingmaßnahmen - die im Zuge der Corona bedingten Krise

stark zurückgefahren wurden - machen sich zunehmend positiv bemerkbar.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG:

Peter Dietz

Media und Investor Relations

Tel.: 069 - 97 12 47-33

Jasmin Dentz

Media und Investor Relations

Tel.: 069 - 97 12 47-31

E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:

Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den

größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. ADLER

beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter und betreibt 172 Modemärkte, davon 142 in

Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie

einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte

mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken

und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER

ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach

eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der

Altersgruppe ab 50 Jahre.

Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

---------------------------------------------------------------------------

28.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Modemärkte AG

Industriestraße Ost 1-7

63808 Haibach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 633 0

Fax: +49 (0) 6021 633 1299

E-Mail: info@adler.de

Internet: www.adlermode.com

ISIN: DE000A1H8MU2

WKN: A1H8MU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1222196

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1222196 28.07.2021

°