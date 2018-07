DGAP-News: Adinotec AG: Perenium entspricht den europäischen Prüf- und Qualitätstandards - und führt ab sofort das CE-Siegel (deutsch)

Adinotec AG: Perenium entspricht den europäischen Prüf- und Qualitätstandards - und führt ab sofort das CE-Siegel

Adinotec AG: Perenium entspricht den europäischen Prüf- und

Qualitätstandards - und führt ab sofort das CE-Siegel

24.07.2018 / 08:00

Adinotec AG: Perenium entspricht den europäischen Prüf- und

Qualitätstandards - und führt ab sofort das CE-Siegel

- Perenium DX und FL führen ab sofort das CE-Siegel der Europäischen Union

- Bauzusatzstoffe werden künftig in Wiener Neustadt/Österreich produziert

- Standort und Vormischung von Perenium machen Logistik und Anwendung

effizienter

München, 24. Juli 2018 - Die Adinotec GmbH, eine 100%-ige

Tochtergesellschaft der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten

Adinotec AG (ISIN DE000A2DA406) erreicht einen weiteren Meilenstein bei

ihrer Vertriebs- und Vermarktungsstrategie des Bauzusatzstoffes Perenium.

Das Blockbuster-Produkt des Technologiespezialisten für den öffentlichen und

privaten Straßenbau ist ab sofort für das bekannte und vertrauenswürdige

CE-Kennzeichen zertifiziert und entspricht damit den hohen Standards der EU

an Qualität und Sicherheit. Nachdem die Nievelt Labor GmbH und die

Ziviltechnikergesellschaft IGP GEO ZT GmbH Wien bereits Anfang des Jahres

2017 Perenium DX nach weitreichenden Tests Frostsicherheit bestätigte,

beweist das CE-Kennzeichen, dass der Bauzusatzstoff höchste europäische

Qualitätsstandards erfüllt.

In Zusammenarbeit mit der Smartminerals GmbH, ein Zusammenschluss der

österreichischen Zementindustrie sowie der Technischen Universität Wien,

unterzog die Adinotec GmbH Perenium DX und Perenium FL einer umfangreichen

Testreihe.

"Die Arbeit hat sich ausgezahlt, nun können wir mit dem CE-Kennzeichen

dokumentieren, dass Perenium DX und Perenium FL die hohen Ansprüche der EU

an Qualität, Sicherheit und Wirkungsweise erfüllen. Wir freuen uns sehr über

das Ergebnis, das uns bei unserer Vermarktungsstrategie beste Möglichkeiten

eröffnet, denn kein anderer Anbieter in diesem Segment der

Straßenbau-Technologie hat bisher eine CE-Zulassung geschafft. Potenzielle

Auftraggeber vertrauen auf das weltweit bekannte CE-Kennzeichen. Nun können

wir Perenium einem noch größeren Kundenkreis anbieten", sagt Michael

Salzmann Geschäftsführer der Adinotec GmbH, 100-%ige Tochtergesellschaft der

Adinotec AG.

Darüber hinaus wird die Adinotec GmbH ihre Bauzusatzstoffe Perenium DX

umschlagen und Perenium FL im Rahmen einer Auftragsfertigung am Standort

Wiener Neustadt produzieren. Alle notwendigen Qualitätsanforderungen werden

dort gewährleistet. Zusätzlich verfügt die Adinotec GmbH vor Ort über eine

Lagerstätte. Auf diese Weise kann Adinotec ihren Kunden den Bauzusatzstoff

bereits in vorgemischter Form an den Einsatzort, also die Baustelle liefern.

Ein zeit- und kostenintensives Vormischen am Einsatzort ist also nicht mehr

erforderlich.

"Die Auftragsfertigung steigert die Effizienz und birgt viele Vorteile:

Einerseits ist der finanzielle Aufwand gegenüber einer eigenen

Produktionsstätte deutlich geringer. Andererseits sind wir mit unserem

Blockbuster-Produkt viel schneller im Markt und können die

Produktionskapazitäten flexibel an die Marktnachfrage anpassen. Zudem sparen

unsere Kunden durch unser vorgemischtes Perenium Zeit und Geld an ihrem

Einsatzort. Perenium Made in Austria und im Einklang mit dem

Green-Construction-Gedanken sind wirklich tolle Neuigkeiten für unsere

Kunden, unseren Konzern und für die Umwelt. Darauf sind wir stolz", sagt

Salzmann.

Über Adinotec AG

Die Adinotec AG mit Sitz in München ist aktuell ein deutsches

Technologieunternehmen im Bereich Straßenbau. Als Anbieter innovativer

Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen ermöglicht

die Adinotec AG seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei Bauvorhaben im

öffentlichen und privaten Sektor. Durch den Einsatz der Adinotec-Technologie

kann der finanzielle und zeitliche Aufwand von Bauvorhaben maßgeblich

reduziert werden. Das Unternehmen wurde im Dezember 2004 gegründet und

notiert seit Januar 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

DE000A2DA406).

Kontakt:

Adinotec AG

Hohenzollernstraße 89

D-80796 München

contact@adinotec.com

www.adinotec.com

Susan Hoffmeister

Cross Alliance communication GmbH

Freihamer Straße 2

D-82166 Gräfelfing/München

Telefon: 089 89 82 72 27

E-Mail: sh@crossalliance.de

