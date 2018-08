DGAP-News: Adinotec AG: Namensänderung in PCP PublicCapitalPartners AG beschlossen (deutsch)

Adinotec AG: Namensänderung in PCP PublicCapitalPartners AG beschlossen

^

Adinotec AG: Namensänderung in PCP PublicCapitalPartners AG beschlossen

08.08.2018

08.08.2018 / 17:55

- Adinotec AG wird künftig unter dem Namen PCP PublicCapitalPartners AG

firmieren

- Aktionäre folgten den Beschlussvorschlägen einstimmig

- Neuwahl des Aufsichtsrats

München, 08. August 2018 - Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

Adinotec AG (ISIN DE000A2DA406, Börsenkürzel PCP) hat heute ihre ordentliche

Hauptversammlung in München durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre

entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat und folgten auch den übrigen

Beschlussvorlagen mit hohen Zustimmungsraten. Als Abschlussprüfer der

Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wurde die Veda WP GmbH,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München gewählt. Zum Zeitpunkt der

Abstimmung waren beim Aktionärstreffen rund 87,41 Prozent des

satzungsmäßigen Grundkapitals der Adinotec AG vertreten.

Wichtigster Punkt auf der Agenda der Hauptversammlung war die Umbenennung

der Gesellschaft von Adinotec AG in PCP PublicCapitalPartners AG, der die

Aktionäre einstimmig folgten. "Heute haben wir eine wichtige und

zukunftsweisende Entscheidung für unser Unternehmen getroffen.

,PublicCapitalPartners AG' ist nicht nur unser neuer Unternehmensname,

gleichzeitig steht er für die konsequente Weiterverfolgung des bei der

letzten Hauptversammlung eingeleiteten Geschäftsmodelles und der neuen

Philosophie. Durch den Namen ,PublicCapitalPartners AG' erschließt sich

Investoren, Analysten und Geschäftspartnern sofort, wofür wir stehen. Wir

möchten durch den Erwerb und die Entwicklung von interessanten nationalen

und internationalen Beteiligungen nachhaltige Werte schaffen. Dazu

unterstützen wir Unternehmen hauptsächlich bei ihrer operativen Tätigkeit,

um ihr volles Potenzial zu entfalten. Auf diese Weise profitieren unsere

Beteiligungsunternehmen, unsere Geschäftspartner, alle Aktionäre und somit

letztlich auch die ganze Unternehmensgruppe. Mit unserem neuen

Unternehmensnamen wollen wir diesem partnerschaftlichen Verhältnis auch in

der Außendarstellung nachdrücklich Ausdruck verleihen", sagt Markus Lehner,

Chairman of the Board von Markus Lehner Private Equity Ltd. und

Ankeraktionär der künftigen PublicCapitalPartners AG.

Auf der Agenda der Hauptversammlung stand ebenso die Neuwahl des

Aufsichtsrats der Gesellschaft. Markus Lehner steht in seiner bisherigen

Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender nicht mehr zur Verfügung, um künftig

eine deutlich aktivere Rolle in der Unternehmensentwicklung einzunehmen und

hat deshalb mit der neuen PublicCapitalPartners AG einen entsprechenden

Beratervertrag abgeschlossen. Auch die Amtszeiten des stellvertretenden

Aufsichtsratsvorsitzenden Florian Haslinger sowie des

Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Thomas Milde endeten ebenfalls mit der

ordentlichen Hauptversammlung. Damit war ein vollständig neuer Aufsichtsrat

zu wählen. Auf Vorschlag des bisherigen Aufsichtsrats wurden Herr Dr.

Christian Badura, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Badura Rechtsanwälte,

Frau Susan Hoffmeister, Geschäftsführerin der Finanzkommunikationsagentur

CROSS ALLIANCE communication GmbH sowie abermals Herr Florian Haslinger,

Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, in den Aufsichtsrat gewählt. Im Anschluss

an die Hauptversammlung wählte der neue Aufsichtsrat in seiner

konstituierenden Sitzung Dr. Christian Badura zum neuen Vorsitzenden des

Gremiums.

Über Adinotec AG

Die Adinotec AG mit Sitz in München ist eine deutsche

Beteiligungsgesellschaft, aktuell fokussiert auf das Segment Technologie im

Straßenbau. Als Anbieter innovativer Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit

spezifischen Werkstoffen ermöglicht die 100-prozentige Tochtergesellschaft

Adinotec GmbH ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil bei Bauvorhaben im

öffentlichen und privaten Sektor. Durch den Einsatz der Adinotec-Technologie

kann der finanzielle und zeitliche Aufwand von Bauvorhaben maßgeblich

reduziert werden. Weitere Beteiligungen in diversen Segmenten sollen schon

mittelfristig erfolgen. Die Adinotec AG wurde im Dezember 2004 gegründet und

notiert seit Januar 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN

DE000A2DA406).

Kontakt:

Adinotec AG

Hohenzollernstraße 89

D-80796 München

contact@adinotec.com

www.adinotec.com

Cross Alliance communication GmbH

Sven Pauly

Freihamer Straße 2

D-82166 Gräfelfing/München

Telefon: 089 89 82 72 27

E-Mail: sp@crossalliance.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adinotec AG

Hohenzollernstraße 89

80796 München

Deutschland

Telefon: +49 89 123 92 163

E-Mail: contact@adinotec.com

Internet: www.adinotec.com

ISIN: DE000A2DA406

WKN: A2DA40

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

712339 08.08.2018

